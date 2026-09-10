iPhone Duo: Appleએ લોન્ચ કર્યો પહેલો ફોલ્ડેબલ iPhone, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
Appleએ આખરે તેનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોનનું નામ iPhone Duo છે.
Published : September 10, 2026 at 7:54 AM IST
હૈદરાબાદ: Appleએ 9 સપ્ટેમ્બરે તેનો પ્રથમ ફોલ્ડેબલ iPhone લોન્ચ કર્યો છે. આ ફોનનું નામ 'iPhone Duo' રાખવામાં આવ્યું છે. મહિનાઓથી ચાલી રહેલી અટકળોમાં તેને 'iPhone Ultra' કહેવામાં આવશે તેવી શક્યતા હતી, પરંતુ તેમ ન થયું. તેનું સત્તાવાર નામ 'iPhone Duo' જ છે. તેની ડિઝાઈન, સ્ક્રીન અને યુઝર અનુભવ અગાઉના તમામ iPhone મોડલ્સ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે અલગ છે.
ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઈન
iPhone Duo યુએસ (US) અને ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયામાં માત્ર eSIM સપોર્ટ સાથે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે. બેટરી માટે વધુ જગ્યા બનાવવા માટે કંપનીએ ફિઝિકલ SIM સ્લોટ સંપૂર્ણપણે દૂર કર્યો છે. તેની આંતરિક ડિસ્પ્લે 7.6 ઇંચની છે અને તેમાં ફોલ્ડેબલ 'Super Retina XDR' સ્ક્રીન આપવામાં આવી છે. કંપની દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલ ખાસ 'નેનો-ટેક્સચર ફિનિશ'ને કારણે તેની વચ્ચેના ભાગે ક્રીઝ લગભગ દેખાતી નથી, અને આ ફિનિશ રિફ્લેક્શન પણ ઘટાડે છે. ઈનર સ્ક્રીન કસ્ટમ પોલિમરથી બનેલી છે અને તેની ઉપર હાઇ-સ્ટ્રેન્થ ગ્લાસ લગાવવામાં આવ્યો છે.
iPhone Duo iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4 AirPods 5 … and Joz https://t.co/TWj3GjDSmk— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
ફોનની બહારની બાજુએ, આ ફોલ્ડેબલ iPhoneમાં 5.4-ઇંચની 'Super Retina XDR' કવર ડિસ્પ્લે આપવામાં આવી છે. બહારની સ્ક્રીન અને પાછળની પેનલ બંને 'Ceramic Shield' દ્વારા સુરક્ષિત છે. આ ફોન iOS 27 સાથે આવશે, જે ખાસ કરીને iPhone Duo માટે તૈયાર કરવામાં આવેલી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. "Split View" દ્વારા મલ્ટીટાસ્કિંગને સરળ બનાવવામાં આવ્યું છે અને વપરાશકર્તાઓ એપ્સને જોડી (pair) શકે છે જેથી સ્વાઇપ કરીને તેમની વચ્ચે ઝડપથી સ્વિચ કરી શકાય. આ ફોનનો ઉપયોગ આંશિક રીતે ફોલ્ડ કરીને પણ કરી શકાય છે અને તે ચાર્જિંગ ન થતું હોય ત્યારે પણ 'સ્ટેન્ડબાય મોડ'ને સપોર્ટ કરે છે.
મુખ્ય સ્પેસિફિકેશન
- ઈનર ડિસ્પ્લે: 7.6-ઇંચ Super Retina XDR ફોલ્ડેબલ
- આઉટર ડિસ્પ્લે: 5.4-ઇંચ Super Retina XDR
- પ્રોસેસર: A20 Pro (2nm)
- કેમેરા: ડ્યુઅલ રિયર 48MP + 48MP, અંડર-ડિસ્પ્લે FaceTime
- બેટરી: ઇનર સ્ક્રીન પર 31 કલાકનો વિડિયો પ્લેબેક, આઉટર સ્ક્રીન પર 44 કલાક
- કનેક્ટિવિટી: માત્ર eSIM, Apple C2 મોડેમ
- OS: iOS 27
- પર્ફોર્મન્સ અને ચિપ
પ્રોસેસર અને પર્ફોર્મન્સ
આ ફોન A20 Pro ચિપસેટ દ્વારા સંચાલિત છે, જે 2nm પ્રોસેસ પર બનાવવામાં આવી છે. તેમાં છ-કોર CPU છે જેમાં બે નવા "સુપર કોર્સ" છે, જે 20% ઝડપી પર્ફોર્મન્સ આપે છે. તેમાં ચાર નવા કાર્યક્ષમતા-કેન્દ્રિત કોર્સ પણ છે. તેનું GPU સાત-કોરવાળું છે જે 40% ઝડપી ગ્રાફિક્સ પર્ફોર્મન્સ અને વધુ બેન્ડવિડ્થ પ્રદાન કરે છે.
A20 Pro માં કુલ 32 કોર સાથેનું ડ્યુઅલ ન્યુરલ એન્જિન સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે. તે વધુ કાર્યક્ષમતાનો દાવો કરે છે અને 8-બીટ ફ્લોટિંગ-પોઇન્ટ ઓપરેશન્સને સપોર્ટ કરે છે. એકંદરે, આ SoC 50% વધુ મેમરી બેન્ડવિડ્થ પ્રદાન કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે તે A19 Pro કરતા 40% વધુ શક્તિશાળી અને A18 Pro કરતા બમણું શક્તિશાળી છે. આ ઉપરાંત, ફોનમાં Apple C2 મોડેમનો સમાવેશ થાય છે, જે C1x કરતા 50% વધુ સારું પ્રદર્શન આપવાનો દાવો કરે છે.
કેમેરા અને બેટરી
કેમેરાની વાત કરીએ તો, તેમાં ડ્યુઅલ રિયર સેટઅપ છે. મુખ્ય કેમેરા 48MP ફ્યુઝન કેમેરા છે જે 2x ઓપ્ટિકલ ઝૂમની સુવિધા આપે છે, અને તેની સાથે 48MP ફ્યુઝન અલ્ટ્રા-વાઇડ કેમેરા પણ છે. આ ફોન 4K/120 fps સુધીના વિડિયો રેકોર્ડિંગને સપોર્ટ કરે છે. તેમાં ફ્રન્ટ-ફેસિંગ 'સેન્ટર સ્ટેજ' કેમેરા છે, અને ફોલ્ડ કરી શકાય તેવી સ્ક્રીનમાં 'અંડર-ડિસ્પ્લે' ફેસટાઇમ કેમેરા આપવામાં આવ્યો છે. બેટરી લાઇફ અંગે, કંપની જણાવે છે કે બેટરી આખો દિવસ ચાલી શકે છે. કંપનીનો દાવો છે કે ઈનર સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરતી વખતે 31 કલાક, આઉટર સ્ક્રીન સાથે 44 કલાક અને બંને સ્ક્રીનનો ઉપયોગ કરતી વખતે સિંગલ ચાર્જ પર 22 કલાક સુધી વિડિયો પ્લેબેક મળી શકે છે. વધુમાં, કંપની દાવો કરે છે કે માત્ર 5 મિનિટના ચાર્જિંગથી 5 કલાકનું વિડિયો પ્લેબેક મળે છે.
કિંમત અને ઉપલબ્ધતા
iPhone Duo બે રંગોમાં ઉપલબ્ધ થશે: સ્ટાર વ્હાઇટ (Star White) અને નાઇટ સ્કાય (Night Sky). તેની કિંમત 256GB વર્ઝન માટે ₹2,99,900 થી શરૂ થાય છે; આ ઉપરાંત 512GB, 1TB અને 2TB ના વિકલ્પો પણ ઉપલબ્ધ છે. પ્રી-ઓર્ડર 16 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને ફોન 23 ઓક્ટોબરથી ઉપલબ્ધ થશે. Apple એ આ ઉપકરણ માટે નવા ફોલિયો કેસ (Folio cases) પણ લોન્ચ કર્યા છે.
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