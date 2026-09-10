iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max થયા લોન્ચ, અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બેટરી મળશે
નવા iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max માં અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી બેટરીઓ આપવામાં આવી છે.
Published : September 10, 2026 at 7:42 AM IST
હૈદરાબાદ: Appleએ તેના નવા iPhones એટલે કે iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max લોન્ચ કરી દીધા છે. બંને મોડલ્સ તેમના અગાઉના વર્ઝનની સરખામણીમાં નોંધપાત્ર સુધારાઓ સાથે આવે છે. ખાસ વાત એ છે કે, iPhone 18 Pro મોડલમાં અત્યાર સુધીના કોઈપણ iPhone કરતાં સૌથી મોટી બેટરી આપવામાં આવી છે.
કેમેરા સિસ્ટમમાં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ફોનની બાજુઓમાં એલ્યુમિનિયમની રેલ્સ (ફ્રેમ) આપવામાં આવી છે જે ડિવાઈસના કલર સાથે મેચ ખાય છે. તે ત્રણ રંગોમાં લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે: બર્ગન્ડી, સિલ્વર અને બ્લેક. Appleએ આ ફોનમાં 'Apple Intelligence'ની ક્ષમતાઓમાં પણ વધારો કર્યો છે. Siriને નવું રૂપ આપવામાં આવ્યું છે અને હવે તે AI દ્વારા સંચાલિત છે. ચાલો આ ફોનની વિગતો જોઈએ, પરંતુ પહેલા કિંમત વિશેની માહિતી જાણી લઈએ.
From iPhone Duo, iPhone 18 Pro, and iPhone 18 Pro Max to Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, and AirPods 5… here's a look at all of the latest announcements dropping today! #AppleEvent https://t.co/YvswtNEA7m— Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2026
iPhone 18 Proની કિંમત
iPhone 18 Proના 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની શરૂઆતની કિંમત ₹1,64,900 છે. 512GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹1,89,900 છે, જ્યારે 1TB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹2,39,900 છે. 2TB સ્ટોરેજ ધરાવતા ટોપ-એન્ડ મોડલની કિંમત ₹3,14,900 છે. પ્રી-ઓર્ડર 12 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે અને તેનું વેચાણ 18 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.
iPhone 18 Pro Maxની કિંમત
iPhone 18 Pro Maxના 256GB સ્ટોરેજ વેરિઅન્ટની શરૂઆતની કિંમત ₹1,79,900 છે. 512GB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹2,04,900 છે અને 1TB વેરિઅન્ટની કિંમત ₹2,54,900 છે. 2TB સ્ટોરેજ ધરાવતા ટોપ-એન્ડ મોડલની કિંમત ₹3,29,900 છે. પ્રી-ઓર્ડર 12 સપ્ટેમ્બરે સાંજે 5 વાગ્યે શરૂ થશે અને તેનું વેચાણ 18 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે.
ડિસ્પ્લે અને ડિઝાઇન
iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max બંને iOS 27 સાથે આવે છે. તેમાં નવા Apple Intelligence ફીચર્સ અને નવું Siri AI સામેલ છે. તેમાં Spatial Reframing, Extend અને અપગ્રેડેડ Clean Up ફીચર જેવા અનેક ખાસ ટૂલ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. Pro મોડેલમાં 6.3-ઇંચની સ્ક્રીન છે, જ્યારે Pro Max મોડેલમાં 6.9-ઇંચની મોટી સ્ક્રીન છે. બંનેમાં Super Retina XDR OLED ડિસ્પ્લેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને તે ProMotion ટેક્નોલોજી તથા Always-On મોડને સપોર્ટ કરે છે. આ ફોન એલ્યુમિનિયમ યુનિબોડી ડિઝાઈન સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે, અને તેમાં Action Button તથા Camera Control યથાવત રાખવામાં આવ્યા છે.
ફોનના મુખ્ય ફીચર્સ
|ફીચર્સ
|iPhone 18 Pro
|iPhone 18 Pro Max
|ડિસ્પ્લે
|6.3-ઇંચ સુપર રેટિના XDR
|6.9-ઇંચ સુપર રેટિના XDR
|પ્રોસેસર
|A20 પ્રો (2nm)
|A20 પ્રો (2nm)
|બેક કેમેરા
|ટ્રિપલ 48MP (વેરિયેબલ એપરચર)
|ટ્રિપલ 48MP (વેરિયેબલ એપરચર)
|ફ્રન્ટ કેમેરા
|18MP + સેન્ટર સ્ટેજ
|18MP + સેન્ટર સ્ટેજ
|વીડિયો પ્લેબેક
|36 કલાક
|45 કલાક
|બેટરી લાઇફ (સામાન્ય રીતે)
|24 કલાક
|30 કલાક
|મોડેમ
|C2
|C2
પર્ફોર્મન્સ અને કેમેરા
બંને ફોન A20 Pro પ્રોસેસરથી સજ્જ છે, જે 2nm ટેક્નોલોજી પર આધારિત ચિપ છે. તેમાં ઇન્ટિગ્રેટેડ ન્યુરલ એક્સિલરેટર્સ સાથે સિક્સ-કોર CPU, તેમજ સેવન-કોર GPU અને ડ્યુઅલ 16-કોર ન્યુરલ એન્જિન આપવામાં આવ્યા છે. તે A19 Proની સરખામણીમાં 50% વધુ મેમરી બેન્ડવિડ્થ અને 40% સુધી ઝડપી GPU પર્ફોર્મન્સ પ્રદાન કરે છે. તેની AI પ્રોસેસિંગ ક્ષમતા બમણી થઈ ગઈ છે.
બંને ફોનમાં ટ્રિપલ રિયર કેમેરા સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્ય કેમેરામાં વેરિયેબલ અપર્ચર સાથે 48MP ફ્યુઝન સેન્સરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે—આ પ્રથમ વખત છે જ્યારે Appleએ iPhoneમાં એડજસ્ટેબલ અપર્ચર કંટ્રોલની સુવિધા રજૂ કરી છે. આનાથી ઓછા પ્રકાશમાં ફોટોગ્રાફીની ગુણવત્તામાં નોંધપાત્ર સુધારો થાય છે. કેમેરા એપમાં પ્રો-લેવલ કંટ્રોલ્સનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
iPhone Duo iPhone 18 Pro and iPhone 18 Pro Max Apple Watch Series 12 and Apple Watch Ultra 4 AirPods 5 … and Joz https://t.co/TWj3GjDSmk— John Ternus (@johnternus) September 9, 2026
આ સુવિધા એપર્ચર, શટર સ્પીડ અને વ્હાઇટ બેલેન્સને મેન્યુઅલી એડજસ્ટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. 'ફોટોગ્રાફિક સ્ટાઇલ્સ'માં પણ સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં 48MPનું અલ્ટ્રા-વાઇડ લેન્સ અને 48MPનો ટેલિફોટો લેન્સ આપવામાં આવ્યો છે. બંને ફોનમાં સેલ્ફી અને વીડિયો કોલ માટે 18MPનું કેમેરા સેન્સર છે, જેમાં ઓટોફોકસ અને 'સેન્ટર સ્ટેજ' સપોર્ટની સુવિધા છે. તેમાં 'એપલ રેફરન્સ ઇમેજ' ફીચરનો પણ સમાવેશ થાય છે, જે ફોટાની અધિકૃતતા ચકાસવા માટે બનાવવામાં આવ્યું છે; જ્યારે 'રેફરન્સ મોડ'માં ફોટો લેવામાં આવે છે, ત્યારે સેન્સર ડેટાને ડિજિટલી સાઇન કરવામાં આવે છે.
અન્ય સુવિધાઓ અને બેટરી
એપલે આ વખતે તેના પ્રો (Pro) મોડલ્સમાં 'ડાયનેમિક આઇલેન્ડ'ને અપડેટ કર્યું છે; હવે તેમાં એકસાથે ત્રણ 'લાઇવ એક્ટિવિટીઝ' જોઈ શકાય છે. તે 'ફેસ આઇડી' (Face ID) દ્વારા ઓથેન્ટિકેશનને પણ સપોર્ટ કરે છે. થર્મલ મેનેજમેન્ટ માટે રીડિઝાઇન કરાયેલ 'વેપર ચેમ્બર'નો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જે અગાઉના જનરેશનની સરખામણીમાં ત્રણ ગણું વધારે સરફેસ એરિયા પ્રદાન કરે છે. તેમાં નવું ઇન-હાઉસ C2 મોડેમ છે જે બહેતર સેલ્યુલર કનેક્ટિવિટી પૂરી પાડે છે. C1X ની તુલનામાં, અપલોડ સ્પીડ ઝડપી છે અને એનર્જી વપરાશ 15 ટકા ઓછો છે. યુએસ (US)માં mmWave સપોર્ટ પણ ઉપલબ્ધ છે.
iPhone 18 Pro સિંગલ ચાર્જ પર 36 કલાક સુધીનું વીડિયો પ્લેબેક આપે છે, જ્યારે Pro Max (માત્ર eSIM વર્ઝન પર) 45 કલાક સુધીની ક્ષમતાનો દાવો કરે છે. સામાન્ય વપરાશ દરમિયાન, Pro મોડલ 24 કલાક સુધી અને Pro Max 30 કલાક સુધી ચાલે છે. Pro મોડલ વાયર્ડ ચાર્જિંગ દ્વારા લગભગ 15 મિનિટમાં અને વાયરલેસ ચાર્જિંગ દ્વારા 30 મિનિટમાં 50% સુધી ચાર્જ થાય છે. Pro Max પર પાંચ મિનિટનું વાયર્ડ ચાર્જિંગ લગભગ સાત કલાકનું વીડિયો પ્લેબેક પૂરું પાડે છે, અને તે ફૂલ ચાર્જ પર 30 કલાક સુધી ચાલી શકે છે.
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