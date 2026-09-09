Apple Foldable iPhone: આજે લૉન્ચ થઈ શકે છે પહેલો ફોલ્ડેબલ iPhone, જાણો સંભવિત કિંમત
એપલ આજે પોતાનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન લોન્ચ કરી શકે છે. ચાલો આ ફોન વિશે અત્યાર સુધી ઉપલબ્ધ બધી માહિતી તમને જણાવીએ
Published : September 9, 2026 at 5:24 PM IST
હૈદરાબાદ: એપલ આજે તેની સૌથી મોટી વાર્ષિક ઈવેન્ટ યોજી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમ આજે બુધવારે, 9 સપ્ટેમ્બર, 2026એ 10:00 AM PDT (ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 10:30 વાગ્યે) શરૂ થવાની છે. એપલે આ વર્ષની ઈવેન્ટનું નામ "સરપ્રાઇઝ એન્ડ શાઇન" રાખ્યું છે. આ ઈવેન્ટ પાછલા વર્ષોની સરખામણીમાં ખાસ કરીને મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે ટિમ કૂકે લાંબા કાર્યકાળ પછી CEO પદ છોડી દીધું છે, અને આ નવા CEO, જોન ટર્નસ (John Ternus)ના નેતૃત્વ હેઠળ પ્રથમ મોટી પ્રોડક્ટ લોન્ચ ઇવેન્ટ છે.
આ ઈવેન્ટમાં ઘણી ખાસ પ્રોડક્ટ્સના લૉન્ચ થવાની આશા છે, જેમાંથી એક એપલનો પહેલો ફોલ્ડેબલ આઈફોન પણ છે. આ આર્ટિકલમાં અમે એપલના પહેલા ફોલ્ડેબલ ફોન વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, જે સંભવતઃ આજે જ લૉન્ચ થઈ શકે છે.
Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
જોકે, જો તમે આ ઇવેન્ટને તમારા ઘરેથી લાઇવ જોવા માંગતા હોવ, તો તમે એપલની અધિકૃત યુટ્યુબ ચેનલ પર લાઇવ સ્ટ્રીમ જોઈ શકો છો. ઇવેન્ટ શરૂ થતાંની સાથે જ નોટિફિકેશન મેળવવા માટે તમે ત્યાં એક રિમાઇન્ડર સેટ કરી શકો છો. વૈકલ્પિક રીતે, તમે તેને એપલની ઇવેન્ટ વેબસાઇટ પર લાઇવ જોઈ શકો છો. સ્ટ્રીમિંગ બંને પ્લેટફોર્મ પર ફ્રીમાં ઉપલબ્ધ રહેશે.
આજની એપલ ઇવેન્ટમાં iPhone 18 Series લોન્ચ થવાની છે. જોકે, ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે એપલ આ વખતે તેના લોન્ચ પેટર્નમાં ફેરફાર કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે. પાછલા વર્ષોથી વિપરીત, એપલ કદાચ બધા આઇફોન 18 સિરીઝ મોડેલો એકસાથે લોન્ચ નહીં કરે પરંતુ તેને બે તબક્કામાં લૉન્ચ કરી શકે છે. પરિણામે, આજની ઇવેન્ટમાં ફક્ત પ્રો મોડેલો - iPhone 18 Pro અને iPhone 18 Pro Max - iPhone Ultra (સંભવિત નામ) એટલે કે ફોલ્ડેબલ આઈફોનને લોન્ચ કરી શકે છે.
Dongguan EonTec is poised to benefit significantly from the widespread adoption of liquid metal in the hinges of the upcoming foldable iPhone. According to recent industry research, Apple is focused on improving durability, enhancing screen flatness, and minimizing crease marks… https://t.co/KsGu49JXkP— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 21, 2025
દરમિયાન, કંપની આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં એટલે કે 2027માં iPhone 18 સહિત અન્ય વિવિધ મોડેલો લોન્ચ કરી શકે છે. આ ઉપરાંત, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 અને AirPods 5 પણ લોન્ચ થઈ શકે છે. જોકે, સૌથી મોટી ચર્ચા Appleના પહેલા ફોલ્ડેબલ iPhoneને લઈને થઈ રહી છે.
ફોલ્ડેબલ આઈફોન કેવો દેખાશે
અહેવાલો અનુસાર, એપલે તેના ફોલ્ડેબલ આઇફોન માટે બુક-સ્ટાઇલ ડિઝાઇન પસંદ કરી છે. જે મોટાભાગના અન્ય ફોલ્ડેબલ ફોન કરતા અલગ છે. બંધ થવા પર, સ્ક્રીનની સાઈજ લગભગ 5.5 ઇંચ થશે. કેટલાક અહેવાલોમાં તો બહારની ડિસ્પ્લેની સાઈજ 5.49 ઇંચ અને તેનું રિઝોલ્યુશન 2,088 x 1,422 કહેવાઈ રહી છે. તેને ખોલવા પર, સ્ક્રીનની સાઈજ 7.8 ઇંચ હશે. કેટલાક લીક્સ પ્રમાણે, અંદરની ડિસ્પ્લે 7.76 ઇંચ કહેવાઈ રહી છે, જેનું રિઝોલ્યુશન 2,713 x 1,920 હશે. આ કદ iPad mini મિની બરાબર છે, અને સ્ક્રીનનો ઑસ્પેક્ટ રેશિયો લગભગ 4:3 હોવાની અપેક્ષા છે.
લીક રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, ફોલ્ડેબલ આઈફોનની જાડાઈ ખુલ્યા બાદ ફક્ત 4.5MM હોઈ શકે છે અને જો એવું થાય છે, તો આ એપલનો અત્યાર સુધીનો સૌથી પાતળો આઈફોન હશે. જો કે, તેના બંધ થયા બાદ ફોનની થિકનેસ 9mm કે 9.5mm હોઈ શકે છે. તેની ફ્રેમ ટાઈટેનિયમ અને એલુમીનિયમની મિશ્રણથી બનેલી હોઈ શકે છે, જેથી પાતળો હોવા છતા મજબૂતી બની રહે.
તેની વચ્ચેની ક્રીઝ અથવા ફોલ્ડ લાઇન લગભગ અદૃશ્ય જેવી જ હોઈ શકે છે. MacRumorsના અહેવાલ મુજબ, Appleએ તેના માટે અલ્ટ્રા-થિન ગ્લાસ અને નવી હિંજ ડિઝાઈન કરી છે. હિંજમાં લિક્વિડ મેટલનો ઉપયોગ થઈ શકે છે, જે વધારે ટકાઉ હોય છે અને બેન્ડિગ કે ડેન્ટિગને રોકે છે. તેમાં MagSafe ચાર્જિંગ સપોર્ટ પણ મળવાની આશા છે.
કેમેરા અને અન્ય ફીચર્સ
તેની પાછળ બે કેમેરા હોવાની અપેક્ષા છે, એક પહોળો અને એક અલ્ટ્રા-વાઇડ. જો આવું થશે, તો આટલા મોંઘા iPhone ના યુઝર્સને ચોક્કસપણે ટેલિફોટો કેમેરાની કમી અનુભવાશે. અહેવાલો પ્રમાણે તેમાં ફેસ ID નહીં હોય; તેના બદલે, પાવર બટન પર Touch ID હશે. આ આઈપેડની જેમ કામ કરશે. TrueDepth કેમેરા સિસ્ટમ માટે જગ્યા નથી બચી, માટે facial recognition અનલૉક નહીં થાય.
તેની અંદર પ્રોસેસર માટે A20 Pro ચિપ હોઈ શકે છે, જે 2nm પ્રોસેસ પર બને છે. આ પાછલી ચિપથી લગભગ 15 ટકા વધારે ફાસ્ટ અને 30 ટકા વધારે પાવર એફિશિએન્ટ હોઈ શકે છે. પહેલા ફોલ્ડેબલ આઈફોનની કિંમત $2,000 (લગભગ 1.90 લાખ રૂપિયા)થી શરુ થઈ શકે છે. કેટલાક રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, બેસ મૉડલ $2,400થી $2,500 અને ટૉપ મૉડલ $3,000 (લગભગ 2.80 લાખ રૂપિયા) સુધી હોવાનો અંદાજ છે. એવામાં એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે આ એપલનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોંઘો ફોન હોઈ શકે છે.
સૉફ્ટવેર અને ઉપલબ્ધતા
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે, એપલનો પહેલો ફોલ્ડેબલ ફોન iOS 27 પર ચાલશે. તેમાં ફોલ્ડેબલ માટે ખાસ ઑપ્ટિમાઈજેશન હશે. તમે બે એપને એક સાથે ચલાવી શકશો. સ્ક્રીનના એન્ગલ પ્રમાણે મોડ ચેન્જ કરી શકાય છે. આ ફોનના ખુલવા પર આઈપેડ જેવો એક્સપૂરિયન્સ મળશે. તમે સાઈડ-બાય-સાઈડ મલ્ટીટાસ્કિંગ અને ફ્લેક્સ મોડ જેવી સુવિધાઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.
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