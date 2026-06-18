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Apple વધારશે પોતાની પ્રોડક્ટ્સની કિંમતો, મેમરી અને સ્ટોરેજનો આપ્યો હવાલો

એપલના CEO ટિમ કૂકે કંપનીના ઉત્પાદનોના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે, જોકે તેમણે આ વધારાની મર્યાદા સ્પષ્ટ કરી નથી

એપલના CEO ટિમ કૂકે કંપનીના ઉત્પાદનોના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે, જોકે તેમણે આ વધારાની મર્યાદા સ્પષ્ટ કરી નથી
એપલના CEO ટિમ કૂકે કંપનીના ઉત્પાદનોના ભાવ વધારાની જાહેરાત કરી છે, જોકે તેમણે આ વધારાની મર્યાદા સ્પષ્ટ કરી નથી (Apple)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 18, 2026 at 3:58 PM IST

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નવી દિલ્હી: એક અહેવાલ મુજબ, યુએસ ટેક કંપની એપલ તેના કેટલાક ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધારો કરી શકે છે. આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ (AI) ડેટા સેન્ટર્સ તરફથી વધતી માંગ મેમરી અને સ્ટોરેજ ચિપ્સના ખર્ચમાં વધારો કરી રહી છે, જેના કારણે કંપનીના માર્જિન પર દબાણ આવી રહ્યું છે.

ધ વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલ સાથે વાત કરતા, એપલના સીઈઓ ટિમ કૂકે જણાવ્યું હતું કે, કંપની હવે તેના કૉમ્પોનન્ટ્સના ખર્ચમાં વધારાને જાતે ઉઠાવી શકે તેમ નથી અને આ બોજનો થોડો ભાગ ગ્રાહકો પર નાખવો પડી શકે છે.

કૂકે કહ્યું, "દુર્ભાગ્યવશ, ભાવ વધારો અનિવાર્ય છે. અમે આ વધતા ખર્ચની અસરને ઘટાડવા માટે અમારા શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ અને અમારા ગ્રાહકોને વધારાથી બચાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે, પરંતુ પરિસ્થિતિ હવે એવી જગ્યાએ પહોંચી ગઈ છે જ્યાં તેને હવે સંચાલિત કરી શકાતી નથી."

આ ટિપ્પણીઓ ગ્લોબલ સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઇન પર AI-સંચાલિત માંગની અસર અંગે વધતી ચિંતાઓ વચ્ચે આવી છે. ઓટોમેકર્સ, રિટેલર્સ અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઉત્પાદકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા જૂથોએ ચેતવણી આપી છે કે મેમરી ચિપ્સની વધતી માંગ ગ્રાહકો માટે ઊંચા ભાવ અને પુરવઠામાં વિક્ષેપ લાવી શકે છે.

જોકે, કૂકે ભાવ વધારો ક્યારે થશે, કેટલો વધારો થશે અથવા એપલના કયા ઉત્પાદનો પર અસર થશે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી.

અહેવાલો અનુસાર, મેમરી અને સ્ટોરેજ ઘટકો આઇફોન નિર્માતા માટે એક મોટી ચિંતા બની ગયા છે, ખાસ કરીને ડાયનેમિક રેન્ડમ-એક્સેસ મેમરી (DRAM) બજારમાં કારણ કે ચિપમેકર્સ દ્વારા ઉત્પાદન ક્ષમતાને AI સર્વર્સમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ઉચ્ચ-બેન્ડવિડ્થ મેમરી તરફ ખસેડીને પુરવઠો કડક બન્યો છે.

કૂકે નોંધ્યું હતું કે મેમરી સપ્લાયનો નોંધપાત્ર ભાગ AI ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તરફ વાળવામાં આવી રહ્યો છે, જેના કારણે ગ્રાહક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માટે ઉપલબ્ધતા ઓછી થઈ રહી છે. તેમણે ટિપ્પણી કરી હતી કે, "જ્યારે ગ્રાહક ઉપકરણોની માંગ છે ત્યારે પુરવઠો ઓછો છે, અને મેમરી ઉત્પાદકો કિંમતોમાં નોંધપાત્ર વધારો કરી રહ્યા છે."

કૂકે જણાવ્યું હતું કે ગ્રાહક ઉત્પાદનો માટે મેમરી કિંમત અને પુરવઠા સ્તરને સામાન્ય બનાવવાની જરૂર છે. એપ્રિલની શરૂઆતમાં, યુએસ સ્થિત કંપનીએ જાહેરાત કરી હતી કે હાર્ડવેર એન્જિનિયરિંગના સિનિયર વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જોન ટર્નસ, 1 સપ્ટેમ્બર, 2026 થી શરૂ થતા ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) તરીકે ટિમ કૂકના સ્થાને આવશે.

આ બોર્ડ દ્વારા સર્વાનુમતે મંજૂર કરાયેલી લાંબી ઉત્તરાધિકાર પ્રક્રિયાના સમાપનને ચિહ્નિત કરે છે. જો કે, કૂક એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેનની નવી બનાવેલી ભૂમિકા સંભાળશે, જ્યાં તેઓ વૈશ્વિક સ્તરે નીતિ નિર્માતાઓ સાથે જોડાશે અને ચોક્કસ કંપની બાબતોમાં મદદ કરશે.

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