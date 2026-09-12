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Anthropicનો થ્રેટ રિપોર્ટ જાહેર: સેફ્ટી મેનેજરનું રાજીનામું, કહ્યું - થોડા વર્ષોમાં માણસ કરતા વધુ સ્માર્ટ AI એજન્ટ્સ હશે, કંટ્રોલ કરવો મુશ્કેલ બનશે

Jacob Coxon અને Joe Bentonનું એન્થ્રોપિકમાંથી રાજીનામું, બંનેએ કહ્યું કે કંપનીઓ સુપરઇન્ટેલિજન્સની દોડમાં જવાબદારીથી કામ નથી કરી રહી અને સ્થિતિ કાબૂ બહાર જઈ શકે છે.

જો બેન્ટન હવે METR માં જોડાશે અને સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન દ્વારા AI કંપનીઓને વધુ પારદર્શક અને જવાબદાર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરશે.
જો બેન્ટન હવે METR માં જોડાશે અને સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન દ્વારા AI કંપનીઓને વધુ પારદર્શક અને જવાબદાર બનાવવા માટે પ્રયાસ કરશે. (Image Credit: Getty Images)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 6:30 PM IST

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હૈદરાબાદ: આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સની દુનિયામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં બે અલગ-અલગ પણ એકબીજા સાથે જોડાયેલી ઘટનાઓ સામે આવી છે. બંને ઘટનાઓ અમેરિકા અને દુનિયાની મોટી AI કંપની એન્થ્રોપિક સાથે જોડાયેલી છે. એક તરફ એન્થ્રોપિક જેવી મોટી કંપની પોતાના AI મોડેલ Claudeના ખોટા ઉપયોગને રોકવાનો દાવો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ કંપનીના બે મહત્વના કર્મચારીઓએ રાજીનામું આપીને સુપરઇન્ટેલિજન્સ રિસ્કની મોટી ચેતવણી આપી છે.

એન્થ્રોપિકમાંથી નોકરી છોડ્યા બાદ તેઓ દુનિયા સામે આવીને કહી રહ્યા છે કે હજુ પણ અસલી મોટા ખતરાને યોગ્ય રીતે સંભાળવામાં આવી રહ્યો નથી. એક તરફ એન્થ્રોપિકનો સેફ્ટી ક્લેમ અને બીજી તરફ તે જ કંપનીના સેફ્ટી મેનેજરની ચેતવણી આ બંને ઘટનાઓ AI ઇન્ડસ્ટ્રીને લઈને લોકોની ચિંતાને ઝડપથી વધારી રહી છે. ચાલો આપણે આ ઘટનાને વિગતે સમજીએ.

Jacob Coxon અને Joe Bentonના રાજીનામા

9 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૌથી પહેલા Jacob Coxonની પોસ્ટ દુનિયા સામે આવી હતી. તેમણે હાલમાં જ એન્થ્રોપિકમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને આ પહેલા તેઓ OpenAIમાં પણ પ્રી-ટ્રેનિંગ રિસર્ચ કરી ચૂક્યા છે. જેકબના મતે, AIની મોટી કંપનીઓ સુપરઇન્ટેલિજન્સની દોડમાં પોતાને વધુ સારી બનાવવાની રેસમાં લાગેલી છે. એટલે કે મોટી AI કંપનીઓ એવી સિસ્ટમ બનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, જે પોતાને જ વધુ સારી બનાવી શકે અને માણસો કરતા ઘણી વધારે સ્માર્ટ થઈ જાય.

કોક્સનનું માનવું છે કે આ દોડ એટલી ઝડપી છે કે આવતા એક-બે વર્ષમાં સ્થિતિ કાબૂ બહાર જઈ શકે છે. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે AI કંપનીઓ જવાબદારીથી કામ નથી કરી રહી અને માનવતા સાથે ખીલવાડ કરી રહી છે. તેમણે ઇક્વિટી વેસ્ટ થાય તે પહેલા કંપની છોડી દીધી, જેથી તેમના ઇરાદા પર કોઈ સવાલ ન ઉઠાવી શકે.

આના થોડા દિવસ બાદ એટલે કે 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ એન્થ્રોપિકના બીજા જૂના કર્મચારી સામે આવ્યા, જેમનું નામ Joe Benton છે. તેઓ એન્થ્રોપિકની સેફ્ટી ટીમમાં સ્કેલેબલ ઓવરસાઇટ ટીમના મેનેજર રહી ચૂક્યા છે. તેમણે બે અઠવાડિયા પહેલા રાજીનામું આપી દીધું અને હવે METR નામના એક સ્વતંત્ર સંગઠન સાથે જોડાવાના છે. METR એવું સંગઠન છે, જે AI કંપનીઓની સિસ્ટમની સુરક્ષાનું સ્વતંત્ર રીતે મૂલ્યાંકન કરે છે. બેન્ટને પોતાની બ્લોગ પોસ્ટમાં લખ્યું કે AI કંપની ખૂબ ઝડપથી ક્ષમતા વધારી રહી છે અને ભવિષ્યમાં પણ વધુ ઝડપથી આગળ જવા માંગે છે.

બેન્ટને પણ જેકબ કોક્સન જેવી જ વાત કહેતા જણાવ્યું કે તેમને ડર છે કે થોડા વર્ષોમાં આપણે એવા AI એજન્ટ્સ સાથે દુનિયામાં હોઈશું, જે કોઈપણ માણસ કરતા વધુ સ્માર્ટ હશે. આ એજન્ટ્સના લક્ષ્યો માણસોથી અલગ હોઈ શકે છે અને તેમને નિયંત્રિત કરવા મુશ્કેલ બની જશે. તેમણે કહ્યું કે જો અત્યારથી તૈયારી નહીં કરવામાં આવે તો માનવતા આ બદલાવને સહન નહીં કરી શકે.

એન્થ્રોપિકનો થ્રેટ ઇન્ટેલિજન્સ રિપોર્ટ

9 સપ્ટેમ્બરે Jacob Coxonએ રાજીનામાનો ખુલાસો કર્યો, 12 સપ્ટેમ્બરે Joe Bentonએ પોતાના રાજીનામાની જાણકારી આપી અને આ બંને વચ્ચે 10 સપ્ટેમ્બરે એન્થ્રોપિકે પોતાની એક વિસ્તૃત 154 પાનાની થ્રેટ ઇન્ટેલિજન્સ રિપોર્ટ પણ જાહેર કરી. તેમાં કંપનીએ જણાવ્યું કે ડિસેમ્બર 2025થી ઓગસ્ટ 2026 વચ્ચે લોકોએ Claudeનો ખોટો ઉપયોગ કરવાની ઘણી કોશિશો કરી. આમાં સાયબર એટેક, સર્વેલન્સ, પ્રભાવ વધારતા અભિયાનો, પરંપરાગત હથિયારોનું સોફ્ટવેર બનાવવું અને બાયોલોજિકલ વેપન્સ સાથે જોડાયેલી રિસર્ચ સામેલ હતી.

રિપોર્ટમાં બાયોલોજિક દુરુપયોગને સૌથી ગંભીર અને મોટા ખતરાઓમાંથી એક માનવામાં આવ્યો. કંપનીએ પાંચ એવા કેસ સ્ટડીઝનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યાં વૈજ્ઞાનિકો Claudeનો ઉપયોગ એવી રીતે કરી રહ્યા હતા, જે બાયોલોજિકલ હથિયારોના વિકાસમાં મદદ કરી શકે છે. તેમાં gain-of-function રિસર્ચ જેવી ગતિવિધિઓ પણ સામેલ હતી.

એન્થ્રોપિકે કહ્યું કે તેમણે આ કોશિશોને પકડી, એકાઉન્ટ્સ બ્લોક કર્યા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થા મજબૂત કરી. કેટલાક કેસોમાં જાણકારી અધિકારીઓ અને અન્ય કંપનીઓ સાથે પણ શેર કરવામાં આવી. સાયબર એટેક્સ અને વેપન્સ સાથે જોડાયેલા મામલાઓને પણ રોકવામાં આવ્યા.

કંપનીએ આ રિપોર્ટ દ્વારા સ્પષ્ટ સંદેશ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે તેઓ ખતરાઓને જોઈ રહ્યા છે અને રોકી રહ્યા છે. તેમની આ રિપોર્ટ "અમે સુરક્ષિત છીએ" વાળી તેમની ઇમેજને મજબૂત કરવાનો પ્રયાસ પણ કરે છે.

બે અલગ કહાનીઓ, એક મોટો સવાલ

અહીં આપણને બંને ઘટનાઓનો સંબંધ દેખાય છે. એક તરફ એન્થ્રોપિક કહી રહી છે કે તે આજના ખોટા ઉપયોગ જેમ કે હથિયાર, બાયોલોજિકલ રિસર્ચ, સાયબર એટેક્સને સફળતાપૂર્વક રોકી રહી છે. બીજી તરફ તે જ કંપનીના પોતાના પૂર્વ કર્મચારીઓ રાજીનામું આપી રહ્યા છે અને કહી રહ્યા છે કે અસલી ખતરો તેના કરતા પણ ઘણો મોટો છે અને તે છે સુપરઇન્ટેલિજન્સની દોડ અને પોતાને વધુ સારી બનાવવાની હોડ. બેન્ટન અને કોક્સન બંનેનું માનવું છે કે AI કંપનીઓ એટલી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે કે જો કોઈ ઇન્ટેલિજન્સ એક્સપ્લોઝન થઈ જાય અથવા સિસ્ટમ કંટ્રોલની બહાર જતી રહે, તો માનવીને ખબર પણ નહીં પડે.

બેન્ટને Hugging Face સાથે જોડાયેલા OpenAI એજન્ટ્સના મામલાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જ્યાં AI એજન્ટ્સે પરવાનગી વગર સાયબર એટેક્સ કર્યા હતા. તેમનું કહેવું છે કે આવી ઘટનાઓ માત્ર એક મોટા હિમશિલાની નાની ટોચ છે. કંપનીઓ સેફ્ટી પર એટલું ધ્યાન નથી આપી રહી, જેટલું આપવું જોઈએ, કારણ કે પાછળ રહી જવાનો ડર ઘણો મોટો છે.

બેન્ટને પોતાના બ્લોગમાં Evan Hubingerનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે એન્થ્રોપિકમાં તેમના મેનેજર હતા. હબિંગર જેવા લોકો માને છે કે AIને કારણે માનવતા ખતમ થવાની સંભાવના 10 ટકાથી વધુ છે. આ વાતો કંપનીની અંદર પણ સામાન્ય થઈ ચૂકી છે. CEOs પણ એક્સટિંકશન રિસ્કને વૈશ્વિક પ્રાથમિકતા ગણાવતા રહ્યા છે, પરંતુ બેન્ટનનું કહેવું છે કે કંપનીઓ કોમ્પિટિશનના દબાણમાં સેફ્ટી સાથે સમાધાન કરી રહી છે એટલે કે સુરક્ષા પર ઓછો ખર્ચ કરી રહી છે.

એન્થ્રોપિકના આ બંને જૂના રિસર્ચર્સ સ્વતંત્ર દેખરેખની માંગ કરી રહ્યા છે. બેન્ટન METRમાં જઈને સ્વતંત્ર દેખરેખનું જ કામ કરવાના છે. બહારથી મૂલ્યાંકન કરીને કંપનીઓના ઇન્સેન્ટિવને બદલવાનું કામ કરશે. તેઓ ઇચ્છે છે કે કંપનીઓ ક્ષમતા વધારવાની ગતિ, પોતાને સતત વધુ સારી બનાવવાની પ્રગતિ અને સેફ્ટી ઇન્સિડેન્ટ્સ વગેરે વિશે વધુમાં વધુ જાણકારી શેર કરે. આ ઉપરાંત તેમણે લઘુત્તમ સેફ્ટી સ્ટાન્ડર્ડ્સ અને સ્વતંત્ર તપાસને પણ ખૂબ જરૂરી ગણાવી છે.

હવે શું થશે?

AI ઇન્ડસ્ટ્રી જેટલી ઝડપથી આગળ વધી રહી છે, તેટલી જ જોરથી અંદરના અવાજો પણ આવવા લાગ્યા છે. એક તરફ કંપનીઓ હાલના ખતરાઓને રોકવાનો દાવો કરી રહી છે અને લોકોમાં સુરક્ષાને લઈને ભરોસો કાયમ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, તો બીજી તરફ તેમના પોતાના લોકો કહી રહ્યા છે કે ભવિષ્યમાં આવનારા મોટા ખતરાને યોગ્ય રીતે હેન્ડલ કરવામાં આવી રહ્યો નથી.

સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી દુનિયાભરના લોકોની માંગ ઝડપથી વધી રહી છે કે આ ટેકનોલોજીનો વિકાસ જવાબદારી સાથે સૌની સામે થવો જોઈએ. METR જેવા સ્વતંત્ર સંગઠનો આ દિશામાં પગલાં ભરી રહ્યા છે, પરંતુ સવાલ એ છે કે AI કંપનીઓ અને સરકારો આ ચેતવણીને કેટલી ગંભીરતાથી લેશે.

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METR INDEPENDENT AI EVALUATION
SUPERINTELLIGENCE RISK
JACOB COXON
JOE BENTON
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