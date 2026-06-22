Ampereએ લૉન્ચ કર્યું સૌથી સસ્તું Reo VYB ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર, કિંમત માત્ર 69499 રૂપિયા
વૉર્મ વ્હાઈટ, પેસ્ટલ પર્પલ, ડાર્ક પર્પલ અને એક્વા મેટાલિક સહિત ચાર કલર ઑપ્શનમાં ઉપલબ્ધ, રાઇડર ફૂટરેસ્ટ પણ સામેલ.
Published : June 22, 2026 at 8:11 PM IST
હૈદરાબાદ: ઇલેક્ટ્રિક ટુ-વ્હીલર નિર્માતા કંપની Ampere એ ભારતમાં પોતાનું નવું Ampere Reo VYB ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર લૉન્ચ કરી દીધું છે, જેની સાથે કંપનીએ પોતાના એન્ટ્રી-લેવલ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પોર્ટફોલિયોને વિસ્તાર્યો છે. કંપનીએ આ સ્કૂટર 69,499 રૂપિયાની કિંમતે ઉતાર્યું છે.
આ લો-સ્પીડ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર પહેલી વાર EV ખરીદનારાઓ અને શહેરમાં આવન-જાવન કરનારાઓ માટે છે, જેઓ એક સસ્તું મોબિલિટી સોલ્યુશન શોધી રહ્યા છે. Ampere Reo VYB કંપનીના ફેમિલી સ્કૂટર લાઇનઅપમાં સામેલ થયું છે અને તેમાં લિથિયમ ફેરો ફોસ્ફેટ (LFP) બૅટરીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્કૂટરની રાઇડિંગ રેન્જ 80 કિમી સુધીની છે, અને તેની ટોપ સ્પીડ 25 kmph છે.
Ampere Reo VYBની બૅટરી અને રેન્જ
નવા Ampere Reo VYBમાં LFP બૅટરીનો ઉપયોગ કરાયો છે. આ એક એવું બૅટરી પૅક છે, જે પરંપરાગત લિથિયમ-આયન બૅટરીની સરખામણીએ વધુ સારી થર્મલ સ્થિરતા અને ટકાઉપણું પૂરું પાડે છે. કંપની તરફથી મળતી માહિતી મુજબ, બૅટરીને 1,00,000 km સુધી ચાલવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.
આ સ્કૂટર એક વાર ચાર્જ કરવા પર 80 km સુધીની રીયલ ટાઈમ રાઇડિંગ રેન્જ પૂરી પાડે છે, જે તેને દરરોજના ટૂંકા અંતરના સફર અને લાસ્ટ-માઇલ મોબિલિટીની જરૂરિયાતો માટે યોગ્ય બનાવે છે. સ્કૂટરની ટોપ સ્પીડ 25 kmph સુધી મર્યાદિત રાખવામાં આવી હોવાથી, તે લો-સ્પીડ ઇલેક્ટ્રિક સ્કૂટર કેટેગરીમાં આવે છે. સ્કૂટરને પાવર એક હબ મોટરથી મળે છે.
Ampere Reo VYBના ફીચર્સ અને પ્રેક્ટિકલ સુવિધાઓ
કંપનીએ નવા Reo VYBને એન્ટ્રી-લેવલ પોઝિશનિંગ હોવા છતાં અનેક ફીચર્સ અને સલામતી સુવિધાઓ સાથે રજૂ કર્યું છે. તેમાં એક કલર LCD ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર, કી-લેસ સ્ટાર્ટ સાથેની કી ફોબ, ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક, LED હેડલાઇટ અને LED ટેલ લૅમ્પ આપવામાં આવ્યા છે.
સ્કૂટરમાં 24-લિટરનું અંડર-સીટ સ્ટોરેજ પણ મળે છે, જેથી રાઇડર રોજિંદો જરૂરી સામાન લઈ જઈ શકે છે. સસ્પેન્શન માટે સ્કૂટરમાં ટેલિસ્કોપિક ફ્રન્ટ ફોર્કસ અને રિયર ડૅમ્પર સેટઅપ આપવામાં આવ્યું છે. વધુ આરામ માટે, કંપની એક્સેસરી તરીકે રાઇડર ફૂટરેસ્ટ પણ આપે છે.
Ampere Reo VYBના કલર ઑપ્શન્સ
ગ્રાહકો નવા Ampere Reo VYBને આ ચાર પેઇન્ટ સ્કીમમાં પસંદ કરી શકે છે: વૉર્મ વ્હાઈટ, પેસ્ટલ પર્પલ, ડાર્ક પર્પલ અને એક્વા મેટાલિક.
Ampere Reo VYBની વૉરંટી
નવા Ampere Reo VYBને કંપનીએ ત્રણ વર્ષ અથવા 30,000 kmની વૉરંટી સાથે બજારમાં ઉતાર્યું છે. કંપનીનું કહેવું છે કે ગ્રાહકોને સમગ્ર ભારતમાં 400થી વધુ સર્વિસ ટચપૉઇન્ટ્સની સુવિધા મળશે, સાથે જ એમ્પિયર કેર નેટવર્ક દ્વારા 12x7 કસ્ટમર સપોર્ટ પણ મળશે.
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