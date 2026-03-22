એમેઝોન બનાવી રહ્યો છે પોતાનો નવો સ્માર્ટફોન ? રિપોર્ટમાં થયો દાવો
એક AI-સંચાલિત ઉપકરણ રજૂ કરવાની યોજના ધરાવે છે જે એલેક્સા અને તેની સેવાઓના વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમ સાથે સંકલિત થશે.
Published : March 22, 2026 at 2:41 PM IST
હૈદરાબાદ : એમેઝોનને લઈને કેટલાક રિપોર્ટ્સ સામે આવી રહ્યા છે, તે અંગે દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે એમેઝોન એક નવો સ્માર્ટફોન ડેવલપ કરી રહ્યું છે. એમેઝોને નજીકમાં એક દાયકા પહેલા ફાયર ફોન બંધ કરી દીધો હતો. કંપનીની તે એક યોજના છે કે જે AI- આધારિત ઉપકરણ છે, જે એલેક્સા અને તેની સેવાઓ માટે વ્યાપક ઇકોસિસ્ટમ સાથે જોડાયેલ હશે.
રૉયટર્સનો એક રિપોર્ટ આપવામાં આવ્યો છે, એમેઝોન દ્વારા આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ચર્ચા કરનારાઓ દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે એમેઝોનની અંદર નવા સ્માર્ટફોનનું નામ 'ટ્રાન્સફોર્મર' ઉપલબ્ધ છે, કંપનીની 'ડિવાઈસ અને સર્વિસ' યુનિટ વિકસિત થઈ રહી છે.
આ રિપોર્ટમાં તે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે કે તે નવો ફોન એક 'મોબાઇલ પર્સનલાઇઝેશન ડિવાઇસ' કરી શકે છે, જે અસિસ્ટન્ટ પ્લેટફોર્મ એલેક્સા સાથે સિંક કરવામાં સક્ષમ હશે. માહિતી અનુસાર ફોનની અનુમાનિત કિંમતની સાથે-સાથે આ પ્રોજેક્ટમાં એમેઝોન ની નાણાકીય ક્ષમતા અને રાજસ્વ અંદાજો વિશે વિગતવાર સ્પષ્ટ નથી.
કંપનીના સૂત્રોએ રોઇટર્સને જણાવ્યું હતું કે પ્રોજેક્ટ માટેનો સમયરેખા હાલમાં અસ્પષ્ટ છે, અને તે રદ થઈ શકે છે. વધુમાં, એમેઝોનના પ્રવક્તાએ રોઇટર્સને ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
એમેઝોને 2014માં ફાયર ફોન લોન્ચ કર્યો હતો, અને તેમાં એક વર્ષનું મફત એમેઝોન પ્રાઇમ સબ્સ્ક્રિપ્શન શામેલ હતું. જોકે આ સ્માર્ટફોન નોંધપાત્ર પ્રચાર સાથે લોન્ચ થયો હતો, તેને ગ્રાહકો તરફથી મિશ્ર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો, જેમાં ધીમી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમથી લઈને તેની ઊંચી કિંમત, જેની શરૂઆતમાં કિંમત $649 હતી, સુધીની સમસ્યાઓનો સમાવેશ થતો હતો.
રોઇટર્સના અહેવાલ મુજબ, કંપનીએ માત્ર 14 મહિના પછી તે સ્માર્ટફોનનું વેચાણ બંધ કરી દીધું અને વેચાયેલા સ્ટોક પર $170 મિલિયનનું નુકસાન થયું. કાઉન્ટરપોઇન્ટ રિસર્ચના અહેવાલ મુજબ, ગયા વર્ષે વૈશ્વિક સ્માર્ટફોન વેચાણમાં એપલ અને સેમસંગનો હિસ્સો લગભગ 40 ટકા હતો. હવે, એમેઝોન તેના કથિત નવા સ્માર્ટફોન સાથે આ બજારમાં ફરીથી પ્રવેશ કરવા માટે તૈયાર છે.
રોઇટર્સના અન્ય એક અહેવાલ મુજબ, આ નવો સ્માર્ટફોન પર્સનલાઇઝેશન સુવિધાઓ પણ પ્રદાન કરશે જે વપરાશકર્તાઓને Amazon.com, પ્રાઇમ વિડીયો અને ગ્રુભબ જેવી ફૂડ ડિલિવરી એપ્લિકેશનોને સરળતાથી ઍક્સેસ કરવાની મંજૂરી આપશે. આ પ્રોજેક્ટ મુખ્યત્વે ઉપકરણમાં કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાને એકીકૃત કરવા પર કેન્દ્રિત છે, જે પરંપરાગત એપ સ્ટોર્સની જરૂરિયાતને સંભવિત રીતે દૂર કરે છે.
