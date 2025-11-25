ETV Bharat / technology

ઓલ-ન્યૂ Tata Sierra SUV ભારતમાં લોન્ચ થઈ, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

ટાટા મોટર્સે આખરે ભારતીય બજારમાં ટાટા સિએરા એસયુવી લોન્ચ કરી છે, જેની કિંમત ₹11.49 લાખથી શરૂ થાય છે.

ઓલ-ન્યૂ Tata Sierra SUV ભારતમાં લોન્ચ
ઓલ-ન્યૂ Tata Sierra SUV ભારતમાં લોન્ચ (ata Motors)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 10:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: સ્વદેશી કાર ઉત્પાદક ટાટા મોટર્સે આખરે ભારતીય બજારમાં તેની ટાટા સીએરા એસયુવી લોન્ચ કરી છે. આ કાર ₹11.49 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, ભારત) ની શરૂઆતી કિંમતે વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે.

કંપનીએ સીએરા નામને ફરી એકવાર જીવિત કર્યું છે, જે 22 વર્ષ પહેલાં ભારત માટે કંપનીની પ્રથમ SUV હતી. નવી જનરેશનની ટાટા સીએરા આજે લોન્ચ થયેલા ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન (ICE) મોડેલ અને 2026 માં લોન્ચ થનારા ઇલેક્ટ્રિક વર્ઝન બંનેમાં ઉપલબ્ધ હશે.

ટાટા સીએરા વેરિઅન્ટ્સ અને બુકિંગ

આ કાર કુલ સાત વેરિઅન્ટમાં ઓફર કરવામાં આવે છે: સ્માર્ટ+, પ્યોર, પ્યોર+, એડવેન્ચર, એડવેન્ચર+, એક્મ્પ્લિશ્ડ અને એક્મ્પ્લિશ્ડ+. કંપનીએ 16 ડિસેમ્બર, 2025 થી નવી ટાટા સિએરા માટે બુકિંગ શરૂ કરી દીધું છે, જેની ડિલિવરી 15 જાન્યુઆરી, 2026 થી શરૂ થશે.

ટાટા સિએરા ડિઝાઇન અને સ્ટાઇલ

90 ના દાયકામાં કારની આસપાસ ઉછરેલા કોઈપણ માટે ટાટા સિએરા નામ પરિચિત છે, અને કાર નિર્માતાએ તે નોસ્ટાલ્જીયાને સંપૂર્ણપણે આધુનિક SUV પેકેજ સાથે સંતુલિત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે.

કંપનીએ આ કારને લેડર-ઓન ફ્રેમ કંસ્ટ્રક્શનના બદલે મોનોકોક આર્કિટેક્ચર પર બનાવી છે. જ્યારે પાછલી સિએરાને રીઅર-વ્હીલ ડ્રાઇવ (RWD) SUV અથવા ઓલ-વ્હીલ ડ્રાઇવ (AWD) મોડેલ તરીકે ઓફર કરવામાં આવી હતી, ત્યારે નવી જનરેશનની સિએરા ફક્ત ફ્રન્ટ-વ્હીલ ડ્રાઇવ (FWD) વિકલ્પ પ્રદાન કરે છે.

ઉપરાંત, જ્યારે પાછલી સિએરા 3-ડોરની SUV હતી જેમાં બંને બાજુ મોટા પાછળના કાચના પેનલ હતા, નવી 5-ડોરની SUV છે. આ હોવા છતાં, કંપનીએ કેટલીક સ્માર્ટ ડિઝાઇન ટ્રિક્સ સાથે તે દેખાવ ફરીથી બનાવવામાં સફળતા મેળવી છે. ટાટાએ ફ્લશ ગ્લેઝિંગવાળી મોટી વિંડો અને સીલ્સ અને સી-પિલર માટે ચળકતા કાળા રંગની ટ્રીટમેન્ટનો ઉપયોગ કરીને મોટા પાછળના કાચની છાપ ઉભી કરી.

નવી ટાટા સીએરામાં મૂળ સીધા દેખાવ અને બોક્સી પ્રોફાઇલ જાળવી રાખવામાં આવી છે, પરંતુ બાકીનું બધું આધુનિક બનાવવામાં આવ્યું છે. તમને કંપનીના નવા લાઇટ સેબર કનેક્ટેડ DRLs અને LED ટેલલાઇટ્સ અને કંપની જેને નાઇટ સેબર બાય-એલઇડી બૂસ્ટર હેડલેમ્પ્સ કહે છે તે મળે છે. SUVમાં પહોળી ગ્રિલ અને ભારે ક્લેડીંગ સાથે બમ્પર માટે ફોક્સ સ્કિડ પ્લેટ, મોટા 19-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ અને ફ્લશ-ફિટેડ ડોર હેન્ડલ્સ છે, જ્યારે પાછળના ભાગમાં ક્લિયર, ફ્લેટ ટેલગેટ છે.

ટાટા સીએરાનું કેબિન અને સુવિધાઓ
તેના ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો, કંપનીએ સંપૂર્ણપણે આરામ અને પ્રીમિયમનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે. કેબિન જગ્યા પેકેજનો મુખ્ય ભાગ છે. તમને લેધર અને ફેબ્રિક કોમ્બિનેશન અપહોલ્સ્ટરી સાથે લાઇટ-થીમવાળી, ડ્યુઅલ-ટોન ટ્રીટમેન્ટ અને આગળની સીટો માટે થાઇ એક્સટેન્ડર્સ સાથે 5-સીટર લેઆઉટ મળે છે.

કંપનીએ તેમાં 2730 મીમી વ્હીલબેઝ પ્રદાન કર્યું છે, જે તેના સેગમેન્ટમાં શ્રેષ્ઠ છે, અને ટાટાએ ખાતરી કરી છે કે મુસાફરોને પૂરતી જગ્યા મળે. સરળ, સોફ્ટ-ટચ મટિરિયલ્સ અને સરળ લેઆઉટ સાથે, તમને 622-લિટર બૂટ મળે છે, જેને સીટોની બીજી હરોળને ફોલ્ડ કરીને 1257 લિટર સુધી વધારી શકાય છે.

આ કારમાં ટેકનોલોજીનો ભારે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ટાટાનું ટ્રિપલ-સ્ક્રીન થિયેટરપ્રો સેટઅપ છે, જેમાં ડિજિટલ ક્લસ્ટર (10.25-ઇંચ), મોટી સેન્ટ્રલ ટચસ્ક્રીન (12.3-ઇંચ) અને અલગ પેસેન્જર ડિસ્પ્લે (12.3-ઇંચ)નો સમાવેશ થાય છે.

ટાટા 5G કનેક્ટિવિટી સાથે iRA કનેક્ટેડ કાર ટેક, મલ્ટી-કલર ગાઇડ્સ સાથે AR હેડ-અપ ડિસ્પ્લે અને બિલ્ટ-ઇન નેવિગેશન, વાયરલેસ એપલ કારપ્લે અને એન્ડ્રોઇડ ઓટો પણ ઓફર કરી રહ્યું છે. સીએરામાં 22 ફંક્શન્સ સાથે લેવલ 2 ADAS, HD 360-ડિગ્રી કેમેરા સિસ્ટમ અને બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટર પણ છે.

સુવિધાઓની દ્રષ્ટિએ, તે વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, સેગમેન્ટનું સૌથી મોટું પેનોરેમિક સનરૂફ (1525 મીમી x 925 મીમી), ડ્યુઅલ-ઝોન ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, ડોલ્બી એટમોસ સાથે JBL ઓડિયો સિસ્ટમ, 360-ડિગ્રી કેમેરા, કનેક્ટેડ-કાર ફંક્શન્સ અને ટોપ ટ્રીમ્સ પર લેવલ 2 ADAS જેવી આરામ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

વધુમાં, ટાટા મોટર્સ આ કારમાં તેનો આર્કેડ સ્યુટ ઓફર કરી રહી છે, જેમાં મનોરંજન, ગેમિંગ, સ્ટ્રીમિંગ અને પેસેન્જર ઇન્ફોટેનમેન્ટ અને સેન્ટ્રલ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સ્ક્રીનમાંથી બ્રાઉઝિંગ માટે 30+ ક્યુરેટેડ એપ્સનો સમાવેશ થાય છે, આ સુવિધા અમે અત્યાર સુધી ફક્ત ટાટાના EV મોડેલ્સમાં જ જોઈ છે.

ટાટા સિએરાનું પાવરટ્રેન

કંપનીએ આ કાર સાથે પાવરટ્રેન વિકલ્પોની વિશાળ શ્રેણી પ્રદાન કરી છે. તેના સ્પર્ધકો, હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા અને કિયા સેલ્ટોસની જેમ, નવી ટાટા સિએરા પણ ત્રણ એન્જિન વિકલ્પો સાથે આવે છે: 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન, 1.5-લિટર ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5-લિટર ડીઝલ એન્જિન.

આ પણ વાંચો:

  1. Moto G57 Power લોન્ચ, 7000mAh બેટરી સાથે 50MP Sony LYT-600 કેમેરા મળશે
  2. Motoverse 2025માં રજૂ થઈ નવી Royal Enfield Bullet 650, જાણો ક્યારે થશે લોન્ચ

TAGGED:

TATA SIERRA SUV
ALL NEW TATA SIERRA SUV LAUNCHED
TATA SIERRA DESIGN
TATA SIERRA FEATURES
TATA SIERRA PRICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.