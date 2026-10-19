Airtelની નવી ઓફર: ઈન્ટરનેટ વગરના ૩ સૌથી સસ્તા પ્લાન લૉન્ચ; જાણો કેટલી છે કિંમત
એરટેલે 3 સસ્તા પ્લાન રજૂ કર્યા છે, જેમાં ડેટાનો સમાવેશ થતો નથી. આ પ્લાન ફીચર ફોન વાપરનારાઓ અને બીજું સિમ રાખતા લોકો માટે પૈસા બચાવશે.
Published : October 19, 2026 at 10:57 AM IST
નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ટેલીકૉમ બજારમાં એક મોટો ફેરફાર જોવા મળ્યો છે. દેશની દિગ્ગજ ટેલીકૉમ કંપની ભારતી એરટેલે પોતાના ગ્રાહકો માટે ત્રણ નવા ખૂબ જ સસ્તા પ્રીપેડ પ્લાન લૉન્ચ કર્યા છે. આ પ્લાનની સૌથી ખાસ વાત એ છે કે, તેમાં ફક્ત કૉલિંગ અને એસએમએસની સુવિધા મળશે, એટલે કે આ સાથે કોઈ મોબાઈલ ડેટા નહીં આપવામા આવે.
ભારતીય દૂરસંચાર નિયામક પ્રાધિકરણના નવા નિયમોને લાગુ કરનારી એરટેલ દેશની પહેલી કંપની બની ગઈ છે. કંપનીએ આ પ્લાન્સની કિંમત ₹185, ₹203 અને ₹206 નક્કી કરી છે.
ટ્રાઈના કડક નિયમ બાદ લીધા પગલા
જણાવી દઈએ કે સપ્ટેમ્બર 2026માં ટ્રાઈએ 'ટેલીકૉમ કન્ઝ્યૂમર્સ પ્રોટેક્શન રેગુલેશન્સ, 2026' અંતર્ગત એક નવો આદેશ જારી કર્યો હતો. આ આદેશમાં તમામ ટેલીકૉમ કંપનીઓને કહેવામા આવ્યું હતું કે, તેઓ 30 દિવસ કે તેનાથી ઓછી વેલિડિટીવાળા એવા સ્પેશિયલ પ્લાન લાવે, જે ફક્ત કૉલિંગ અને મેસેજિંગ માટે હોય. જો કે તેમાં ડાટા નહીં હોય, માટે તેની કિંમત પણ સામાન્ય પ્લાન્સથી ઘણી ઓછી હોવી જોઈએ. એરટેલે આ નિયમનું પાલન કરતા સૌથી પહેલા બાજી મારી છે.
એરટેલના ત્રણેય નવા પ્લાન્સની જાણકારી
કંપનીએ અલગ-અલગ દિવસોની વેલિડિટી પ્રમાણે ત્રણ વિકલ્પ રજૂ કર્યા છે. આ ત્રણેય પ્લાન્સમાં ગ્રાહકોને અનલિમિટેડ લોકલ, એસટીડી અને રોમિંગ કૉલ્સ સાથે કૂલ 300 એસએમએસ મળશે. સાથે જ, ગ્રાહક દર 30 દિવસમાં મફતમાં પોતાની હેલો ટ્યૂન્સ પણ બદલી શકશે.
₹185નો પ્લાનઃ આ સીરીઝનો સૌથી સસ્તો પ્લાન છે. જે લોકો ઓછા ખર્ચમાં આખો મહિનો પોતાનું સિમ ચાલુ રાખવા માંગે છે, તેમના માટે આ સૌથી બેસ્ટ છે.
₹203નો પ્લાન: ₹185વાળા પ્લાનથી ફક્ત 18 રૂપિયા વધારે આપીને ગ્રાહકોને તેમાં આખા 30 દિવસની વેલિડિટી મળી જાય છે.
₹206નો પ્લાનઃ આ પ્લાન ખૂબ જ ખાસ છે. તેમાં કોઈ દિવસની ગણતરી નથી થતી, પરંતુ તે દર મહિનાની એક જ તારીખે રિન્યૂ થશે. ઉદાહરણ માટે, જો તમે તેને 18 તારીખે રિચાર્જ કર્યો છે, તો આવતી વખતે પણ 18 તારીખે જ રિન્યૂ થશે.
કયા ગ્રાહકોને થશે સૌથી વધારે ફાયદો?
બજારના વિશેષજ્ઞોનું માનવું છે કે એરટેલના આ પગલાથી મુખ્ય રીતે ત્રણ પ્રકારના ઉપભોક્તાઓને સીધો ફાયદો પહોંચશે.
ફીચર ફોન યુઝર્સઃ દેશનો એક મોટો વર્ગ આજે પણ ઈન્ટરનેટ વગર સાધારણ કીપેડ ફોનનો ઉપયોગ કરે છે. તેમને કારણ વગર ડાટાના પૈસા આપવા પડતા હતા, જેનાથી હવે તેમને રાહત મળશે.
સેકન્ડરી સિમ રાખતા લોકોઃ ઘણા લોકો પોતાની પાસે બે સિમકાર્ડ રાખે છે, જેમાં બીજા સિમનો ઉપયોગ ફક્ત ફોન આવવા-જવા માટે થાય છે. તેમના માટે સિમ એક્ટિવ રાખવાનો આ સૌથી સસ્તો રસ્તો હશે.
Wi-Fi યુઝર્સ: જેઓ હંમેશા Wi-Fi સાથે જોડાયેલા રહે છે, પછી ભલે તે ઘરે હોય કે ઓફિસમાં અને મોબાઈલ ડેટાનો ઉપયોગ કરતા નથી, તેઓ પણ આ પ્લાન્સ દ્વારા પૈસા બચાવી શકે છે.
આ ત્રણેય રિચાર્જ પ્લાન એરટેલની સત્તાવાર વેબસાઈટ અને 'Airtel Thanks' એપ પર લાઈવ કરી દેવાયા છે, જ્યાંથી ગ્રાહક તરત રિચાર્જ કરી શકે છે.
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