નાસાના પ્રથમ મેડિકલ ઇવેક્યુએશનમાં બીમાર અવકાશયાત્રી સમય કરતા પહેલાં પૃથ્વી પર પરત ફર્યા

અવકાશયાત્રી ભ્રમણકક્ષામાં સ્થિર હતા; જોકે, નાસા ઇચ્છતા હતા કે તેઓ યોગ્ય સંભાળ અને નિદાન માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૃથ્વી પર પાછા ફરે.

નાસા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા વિડીયોના આ સ્ક્રીનશોટમાં નાસાના સ્પેસએક્સ ક્રૂ-૧૧ ના સભ્યો ગુરુવાર, ૧૫ જાન્યુઆરી, ૨૦૨૬ ના રોજ મધ્યરાત્રિએ કેલિફોર્નિયાના સાન ડિએગો નજીક પૃથ્વી પર પાછા ફરતા દેખાય છે. (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : January 15, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
કેપ કેનાવેરલ: ગુરુવારે એક બીમાર અવકાશયાત્રી ત્રણ અન્ય લોકો સાથે પૃથ્વી પર પાછો ફર્યો, નાસાના પ્રથમ મેડિકલ ઇવેક્યુએશનમાં એક મહિના કરતાં વધુ સમય વહેલા તેમના અવકાશ સ્ટેશન મિશનનો અંત લાવ્યો. અવકાશયાત્રીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથક છોડ્યાના 11 કલાકથી પણ ઓછા સમયમાં સ્પેસએક્સે સાન ડિએગો નજીક પેસિફિક મહાસાગરમાં કેપ્સ્યુલ ઉતર્યા.

કેપ્સ્યુલ કમાન્ડર, નાસા અવકાશયાત્રી ઝેના કાર્ડમેને કહ્યું "ઘરે આવીને ખૂબ સારું લાગે છે.” ઓગસ્ટમાં શરૂ થયેલા મિશનનો આ એક અણધાર્યો અંત હતો અને ભ્રમણકક્ષા પ્રયોગશાળા (ઓરબીટિંગ લેબ) માં ફક્ત એક અમેરિકન અને બે રશિયનો જ રહ્યા. નાસા અને સ્પેસએક્સે કહ્યું કે તેઓ નવા ચાર-વ્યક્તિ ક્રૂના પ્રક્ષેપણને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવાનો પ્રયાસ કરશે; લોન્ચ હાલમાં ફેબ્રુઆરીના મધ્યમાં લક્ષ્યાંકિત છે.

કાર્ડમેન અને નાસાના માઇક ફિન્કે સાથે, જાપાનના કિમિયા યુઇ અને રશિયાના ઓલેગ પ્લેટોનોવ પણ પાછા ફર્યા. મેડિકલ ગોપનીયતાનો હવાલો આપતા અધિકારીઓએ અવકાશયાત્રીને શું થયું તે સમજાવવાનો ઇનકાર કર્યો.

અવકાશયાત્રીઓ ભ્રમણકક્ષામાં સ્થિર હોવા છતાં, નાસા ઇચ્છતું હતું કે તેઓ યોગ્ય સંભાળ અને નિદાન પરીક્ષણ માટે શક્ય તેટલી વહેલી તકે પૃથ્વી પર પાછા ફરે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે પ્રવેશ અને ઉતરાણ માટે કોઈ ખાસ ફેરફારો અથવા વ્યવસ્થાની જરૂર નથી, અને તબીબી નિષ્ણાતોની સામાન્ય ટીમ પુનઃપ્રાપ્તિ જહાજ પર હાજર હતી. અવકાશયાત્રીઓ કેલિફોર્નિયાથી હ્યુસ્ટનમાં તેમના હોમ બેઝ પર ક્યારે ઉડાન ભરશે તે તાત્કાલિક જાણી શકાયું ન હતું. પ્લેટોનોવનું મોસ્કો પરત ફરવું પણ અસ્પષ્ટ હતું.

નાસાએ ગયા અઠવાડિયે ભાર મૂક્યો હતો કે આ કોઈ ઇમરજન્સી નથી. 7 જાન્યુઆરીએ અવકાશયાત્રીઓ બીમાર પડ્યા હતા અથવા ઘાયલ થયા હતા, જેના કારણે નાસાને બીજા દિવસે કાર્ડમેન અને ફિન્કેનો સ્પેસવોક રદ કરવાની ફરજ પડી હતી અને આખરે અકાળે પાછા ફર્યા હતા. આ પહેલી વાર હતું જ્યારે નાસાએ તબીબી કારણોસર અવકાશ ઉડાન ટૂંકાવી હતી. રશિયનોએ દાયકાઓ પહેલા આવું કર્યું હતું.

અવકાશ મથક અગાઉ ત્રણ અવકાશયાત્રીઓ સાથે કાર્યરત છે, ક્યારેક તો ફક્ત બે. નાસાએ કહ્યું હતું કે તે ઇમરજન્સીમાં પણ સ્પેસવોક કરી શકશે નહીં, જ્યાં સુધી આગામી ક્રૂ (જેમાં બે અમેરિકનો, એક ફ્રેન્ચમેન અને એક રશિયન અવકાશયાત્રીનો સમાવેશ થાય છે) આવે નહીં.

સંપાદકની પસંદ

