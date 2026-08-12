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13 વર્ષની મહેનત બાદ વૈજ્ઞાનિકોએ બનાવ્યો બ્રહ્માંડનો સૌથી મોટો નકશો

વૈજ્ઞાનિકોએ બ્રહ્માંડનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો નકશો બનાવ્યો છે, જેમાં આશરે 4 અબજ અવકાશી પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે

વૈજ્ઞાનિકોએ બ્રહ્માંડનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો નકશો બનાવ્યો છે, જેમાં આશરે 4 અબજ અવકાશી પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે
વૈજ્ઞાનિકોએ બ્રહ્માંડનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો નકશો બનાવ્યો છે, જેમાં આશરે 4 અબજ અવકાશી પદાર્થોનો સમાવેશ થાય છે (DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 4:05 PM IST

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હૈદરાબાદ: બ્રહ્માંડ અંગે સંશોધન કરી રહેલા વૈજ્ઞાનિકોએ બ્રહ્માંડનો અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો નકશો જાહેર કર્યો છે. આ અત્યાર સુધીનો બ્રહ્માંડનો સૌથી મોટો 2D મેપ છે, જે આકાશના લગભગ ત્રણ-ચોથા ભાગને આવરી લે છે. આ નકશો ડાર્ક એનર્જી સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ (DESI)ની લેગસી ઇમેજિંગ સર્વે ટીમ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં લગભગ 4 અબજ ખગોળીય પિંડો સામેલ છે.

બ્રહ્માંડનો આ નકશો એક જ દિવસમાં તૈયાર થયો નથી. તેને બનાવવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ છેલ્લા 13 વર્ષથી સતત મહેનત કરી છે. આ માટે 2 લાખ 63 હજારથી વધુ ટેલિસ્કોપ તસવીરોને એકસાથે જોડવામાં આવી છે. આ સમગ્ર પ્રક્રિયા બાદ કુલ 5.6 ટ્રિલિયન પિક્સલનો ડેટા તૈયાર થયો છે. આ તસવીરો સામાન્ય પ્રકાશ તેમજ નજીકના ઇન્ફ્રારેડ તરંગો બંનેમાં લેવામાં આવી હતી.

આ નકશો મૂળભૂત રીતે DESI પ્રોજેક્ટ માટે તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત વર્ષ 2021માં થઈ હતી. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ લાખો-કરોડો વર્ષના સમયગાળામાં બ્રહ્માંડનો કેવી રીતે વિસ્તરણ થયો છે, તેને વધુ ઊંડાણપૂર્વક સમજવાનો છે.

કેવી રીતે બન્યો આ નકશો?

આ નકશાની મદદથી વૈજ્ઞાનિકોને ડાર્ક એનર્જી નામની રહસ્યમય શક્તિ વિશે વધુ જાણવામાં અને તેને સમજવામાં પણ મદદ મળી રહી છે. ડાર્ક એનર્જીને બ્રહ્માંડના સતત વિસ્તરણ માટે જવાબદાર માનવામાં આવે છે.

એપ્રિલ 2026 સુધીમાં DESIએ 4 કરોડ 70 લાખથી વધુ ગેલેક્સી અને ક્વાસરનો નકશો તૈયાર કરી લીધો હતો. આ અત્યાર સુધીનો સૌથી મોટો અને સૌથી સ્પષ્ટ 3D બ્રહ્માંડીય નકશો હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.

વાસ્તવમાં, DESI કિટ પીક નેશનલ ઓબ્ઝર્વેટરીમાં સ્થાપિત ટેલિસ્કોપ પર કામ કરે છે. તેમાં હજારો રોબોટિક ફાઇબર લગાવવામાં આવ્યા છે, જે ગેલેક્સી અને ક્વાસરમાંથી આવતાં પ્રકાશને માપે છે. આના આધારે વૈજ્ઞાનિકો એ જાણી શકે છે કે કોઈ ખગોળીય પિંડ પૃથ્વીથી કેટલો દૂર છે.

આ અંતર માપવા માટે રેડશિફ્ટ ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે કે બ્રહ્માંડના વિસ્તરણ સાથે કોઈ તારાના પ્રકાશની તરંગલંબાઈ કેટલી ખેંચાય છે, તે માપવામાં આવે છે. આ જ ડેટાના આધારે વૈજ્ઞાનિકો આકાશની સપાટ એટલે કે 2D તસવીરને બ્રહ્માંડના 3D નકશામાં પરિવર્તિત કરે છે.

શું હવે ઉકેલાશે ડાર્ક એનર્જીનું રહસ્ય?

અગાઉ જાહેર કરવામાં આવેલા કેટલાક પ્રારંભિક પરિણામોથી એવો સંકેત પણ મળ્યો છે કે ડાર્ક એનર્જી હંમેશા એકસરખી રહેતી નથી અને સમયની સાથે તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. જ્યારે અગાઉના વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતોમાં એવું માનવામાં આવતું હતું કે ડાર્ક એનર્જી હંમેશા એકસરખી જ રહે છે.

આથી એટલું તો સ્પષ્ટ છે કે વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવેલો બ્રહ્માંડનો આ સૌથી મોટો નકશો બ્રહ્માંડના વિસ્તરણને સમજવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે.

આ નકશો તૈયાર કરનારી ટીમનું કહેવું છે કે હવે તે ખગોળશાસ્ત્રના દૈનિક સંશોધનનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ બની ગયો છે. આ નકશો માત્ર વૈજ્ઞાનિકો માટે જ નથી. તેના અગાઉના વર્ઝનનો ઉપયોગ અત્યાર સુધીમાં 1,800થી વધુ રિસર્ચ પેપર્સમાં થઈ ચૂક્યો છે.

હવે તેનું વધુ નવું અને વિસ્તૃત સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે, જે વૈજ્ઞાનિકોને બ્રહ્માંડમાં થતી દુર્લભ ખગોળીય ઘટનાઓ શોધવામાં, ગેલેક્સીના વિકાસને સમજવામાં અને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ સિસ્ટમને તાલીમ આપવામાં પણ મદદ કરશે.

વૈજ્ઞાનિક ડેવિડ શ્લેગલે કહ્યું કે આજકાલ બ્રહ્માંડ અંગેના કોઈપણ ખગોળીય સંશોધનની શરૂઆત આ નકશો ખોલવાથી થાય છે. જ્યારે અર્જુન ડેએ જણાવ્યું કે, “આકાશ સૌનું છે અને આ સર્વે દરેક વ્યક્તિને બ્રહ્માંડના અદ્ભુત નજારા જોવાની તક આપે છે.”

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