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Android મોબાઈલ પર ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકશો Adobe Premiere, જાહેરાત અને વૉટરમાર્કની ઝંઝટ ખતમ!

Adobe Premiere મોબાઇલ એપ હવે Android પર સંપૂર્ણપણે મફત ઉપલબ્ધ છે. તે મલ્ટિ-ટ્રેક ટાઈમલાઈન સાથે 4K વિડિયો એડિટિંગની સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે.

Adobe Premiere
Adobe Premiere (Adobe Blog)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2026 at 3:23 PM IST

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હૈદરાબાદઃ Adobeએ પોતાના પૉપુલર વીડિયો એડિટિંગ એપ Premiereને હવે એન્ડ્રૉઈડ યુઝર્સ માટે પણ ફ્રી કરી દીધું છે. હવે એન્ડ્રૉઈડ યુઝર્સ આ એડિટિંગ મોબાઈલ એપને ફ્રીમા વાપરી શકશે. આ એપ વર્ષ 2025માં iPhone યુઝર્સ માટે ફ્રી થઈ હતી અને હવે ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી પણ તેને ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

આ એપ એ લોકો માટે ખૂબ જ કામની સાબિત થઈ શકે છે, જે મોબાઈલ પર જ વીડિયો બનાવવા અને એડિટ કરવા માગે છે. એવા કન્ટેન્ટ ક્રિએટર્સ, વ્લૉગર, ટ્યૂટોરિયલ કે સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લ્યુએન્સર્સ પણ હોઈ શકે છે. સોશિયલ મીડિયા પર શોર્ટ વીડિયો બનાવીને અપલોડ કરનારા લોકો માટે પણ આ ફ્રી એપ હવે ઘણી કામની સાબિત થઈ શકે છે.

એપના ખાસ ફીચર્સ

આ એપમાં Enhance Audio નામનું ફીચર છે, જેનાથી બેકગ્રાઉન્ડનો અવાજ ઓછો કરી શકાય છે જેથી અવાજને સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખો કરી શકાય. તેમાં મલ્ટી ટ્રેક ટાઈમલાઈનની સુવિધા પણ મળે છે. તેમાં એક સાથે ઘણા વીડિયો, મ્યુઝિક અને સાઉન્ડ ઈફેક્ટ્સ સાથે-સાથે ટેક્સ્ટના લેયર્સને પણ જોડી શકાય છે.

તેમાં ઘણા રેડીમેડ ટેમ્પલેટ્સ પણ આપવામા આવ્યા છે. તેમાં એડિટિંગ ઝડપથી થઈ જાય છે. ટ્રાન્જિશન, ક્રિએટિવ એસેટ્સ અને Adobe Stockથી મ્યુઝિક તેમજ ઈફેક્ટ્સ પણ મળે છે. વીડિયોને 4K ક્વોલિટી સુધી એડિટ અને એક્સપોર્ટ કરી શકાય છે. તેમાં બિલ્ટ ઈન વૉઈસ રેકોર્ડર પણ છે.

આ એપને ફોલ્ડેબલ સ્માર્ટફોન્સ માટે પણ ઑપ્ટિમાઈસ કરવામા આવી છે. કંપનીએ પોતાના ઑફિશિયલ બ્લૉગમાં દાવો કર્યો છે કે તેમાં અલગ-અલગ એન્ડ્રૉઈડ ડિવાઈસ પર સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

ફ્રી છે અને કોઈ ઝંઝટ નહીં

તેમાં સૌથી ખાસ વાત એ છે કે આ એપ સંપૂર્ણ રીતે ફ્રી છે. તેના માટે ક્રિએટિવ ક્લાઉડ સબ્સક્રિપ્શનની કોઈ જરૂર નથી. તેમાં ફ્રી હોવા છતા પણ કોઈ જાહેરાત નથી આવતી. એક્સપોર્ટ કરાયેલા વીડિયો પર વોટરમાર્ક પણ નથી લાગતો અને અહીં સુધી કે લૉગ-ઈન કરવાની પણ કોઈ મજબૂરી નથી. જો તમને આ એપમાં વધારે જનરેટિવ એઆઈ ફીચર્સ કે સ્ટોરેજ જોઈએ તો અલગથી અપગ્રેડ પ્લાન ખરીદવો પડશે, પણ બેસિક એડિટિંગ માટે એક પણ રૂપિયાનું પેમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી.

એડોબ પ્રીમિયર મોબાઈલ એપમાં Firefly પાવર્ડ જનરેટિવ AI ફીચર્સ પણ છે, જેમ - Generative Fill, Image-to-Video અને Generate Sound Effects વગેરે. આ એપમાં આગળ Adobe Fonts, બીટ ડિટેક્શન, ક્રૉપિંગ અને ડેસ્કટૉપ પર પ્રોજેક્ટ ટ્રાન્સફર જેવી સુવિધાઓ પણ આવવાની છે.

કોણ ઉપયોગ કરી શકે છે

આ એપને ફ્રી મા ઉપયોગ કરવા માટે તમારી પાસે Android 13 કે તેની ઉપરનું વર્ઝનવાળુ હોવું જોઈએ. ફોનમાં ઓછામા ઓછા 5GB RAM હોવી જોઈએ. આ એપને ગુગલ પ્લે સ્ટોર પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

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