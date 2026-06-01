જૂન 2026માં ભારતમાં લોન્ચ થઈ શકે છે આ 6 કાર: Mercedes-Benz S-Class ફેસલિફ્ટથી લઈને Tata Sierra EV સુધી

મે 2026 માં ભારતમાં ઘણી કાર લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. હવે, જૂન 2026 માં, ઘણા કાર ઉત્પાદકો નવા મોડેલ લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર છે.

Published : June 1, 2026 at 6:55 PM IST

હૈદરાબાદ : મે 2026માં ભારતીય બજારમાં 2026 Tata Tiago ICE અને Tiago EV, Honda City ફેસલિફ્ટ, MG Majestor અને BMW M440i Convertible સાથે Mercedes-Benz GLE અને GLS તેમજ MINI Cooper Sના સ્પેશિયલ એડિશન વર્ઝન સહિત કેટલીક શાનદાર કારો લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. હવે એવી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે જૂન 2026 પણ એક વ્યસ્ત મહિનો રહેવાનો છે, જેમાં Mercedes-Benzની એક અપડેટેડ ફ્લેગશિપ સેડાન, BMWની એક કૂપે-એસયુવી, Tata Motorsની એક ઇલેક્ટ્રિક કાર, Hondaની એસયુવી અને એક BYD PHEV લોન્ચ કરવામાં આવી શકે છે.

Mercedes-Benz S-Class ફેસલિફ્ટ
(લોન્ચ તારીખ: 15 જૂન, 2026)

આ મહિનાનો સૌથી પહેલો લોન્ચ Mercedes-Benz તરફથી થવાનો છે, જે ભારતમાં 15 જૂન, 2026ના રોજ કરવામાં આવશે. આ S-Class ફેસલિફ્ટ સેડાનનો લોન્ચ હશે. અહીં પ્લગ-ઇન હાઈબ્રિડ S 450e વેરિઅન્ટ ઉતારવામાં આવશે, જેમાં 3.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ ઇનલાઇન-સિક્સ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે, જે 22kWh બેટરીથી ચાલતી ઇલેક્ટ્રિક મોટર સાથે જોડાયેલ છે.

આ ભારતમાં કંપનીની પ્રથમ PHEV S-Class સેડાન હશે, જેનું આઉટપુટ 435hp પાવર અને 680Nm ટોર્ક છે. આ કાર માત્ર 5.7 સેકન્ડમાં 0-100kphની ઝડપ પકડવામાં સક્ષમ છે. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે Mercedes-Benz S-Classમાં બાદમાં પેટ્રોલ પાવરટ્રેન પણ ઉપલબ્ધ થશે, પરંતુ તે સ્પષ્ટ નથી કે ઉત્પાદક ડીઝલ ઓપ્શન ચાલુ રાખશે કે નહીં.

BMW X6 M60i
(લોન્ચ તારીખ: જાહેર નથી)

BMW પણ ભારતમાં તેની નવી BMW X6 M60i લોન્ચ કરવાની છે, જેના માટે કંપનીએ પ્રી-બુકિંગ પણ શરૂ કરી દીધું છે, જેથી જૂન ૨૦૨૬માં તેના લોન્ચ થવાની આશા છે. આ કારમાં 4.4-લિટર ટ્વીન-ટર્બો V8 માઈલ્ડ-હાઈબ્રિડ પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ એન્જિન 523hpની પાવર અને 750Nmનો ટોર્ક પ્રદાન કરે છે.

આ એન્જિનને એક 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ તેના તમામ પહિયાઓને પાવર આપે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 0-100kphની ઝડપ માત્ર 4.3 સેકન્ડમાં હાસિલ કરી શકે છે, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તેની ટોપ સ્પીડ 250kph સુધી લિમિટેડ રાખવામાં આવી છે.

Honda ZR-V
(લોન્ચ તારીખ: જાહેર નથી)

Honda Carsએ તાજેતરમાં તેની નવી Honda City ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ મે ૨૦૨૬માં ભારતમાં તેની ફ્લેગશિપ SUV તરીકે Honda ZR-Vને પ્રદર્શિત કર્યું હતું, અને સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે કે કાર ઉત્પાદક કંપની જૂન ૨૦૨૬માં તેની કિંમતો જાહેર કરી શકે છે.

આ કારના ઇન્ટરનેશનલ-સ્પેક Skoda Kodiaq RSમાં એક રીટ્યુન્ડ કરવામાં આવેલ 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે રેગ્યુલર Skoda Kodiaq કરતાં 60hp વધુ પાવર અને 80Nm વધુ ટોર્ક જનરેટ કરે છે. જોકે, તે 7-સ્પીડ DCT સાથે આવે છે, જે ચારેય પહિયાઓને પાવર મોકલે છે.

Tata Sierra EV
(લોન્ચ તારીખ: જાહેર નથી)

સ્વદેશી કાર ઉત્પાદક કંપની Tata Motorsએ તાજેતરમાં તેની ૨૦૨૬ Tiago EV લોન્ચ કરી છે, જેના પછી હવે Tataની આગામી ઇલેક્ટ્રિક કાર Tata Sierra EV થવાની છે, જેના આ જ મહિને લોન્ચ થવાની આશા છે.

કાર બનાવનારી કંપનીના લાઇન-અપમાં, આ Tata Harrier EVની નીચે આવનારી છે અને તે રીઅર-વ્હીલ-ડ્રાઈવ (RWD) અને ઓલ-વ્હીલ-ડ્રાઈવ (AWD) બંને વર્ઝનમાં ઉતારવામાં આવશે. કાર માટે બેટરી પેકના ઓપ્શનનો ખુલાસો ફિલહાલ થયો નથી, પરંતુ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે તેની અસલ રેન્જ 500kmથી વધુ હશે.

નવી BYD PHEV
(લોન્ચ તારીખ: જાહેર નથી)

ઇલેક્ટ્રિક કાર ઉત્પાદક કંપની BYD Indiaએ ભારતમાં તેની પ્રથમ પ્લગ-ઇન હાઈબ્રિડ ઓફર માટે એક ટીઝર જારી કર્યું છે. જોકે કાર ઉત્પાદકે હજુ સુધી PHEV ઓપ્શનવાળી અસલ કારનો ખુલાસો કર્યો નથી, પરંતુ કંપની ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં આ પાવરટ્રેન સાથે Atto 2 અને Sealion 6 ઓફર કરે છે.

BYD Atto 2 PHEVમાં 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે 7.8kWh અથવા 18kWh બેટરી સાથે જોડાયેલ છે, જેની કુલ રેન્જ અનુક્રમે 928km અને 998km હોઈ શકે છે.

બીજી તરફ, BYD Sealion 6માં 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન અને 1.5-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. બંને વર્ઝન 18.3kWh અથવા 26.6kWh બેટરી સાથે ઉપલબ્ધ છે, જેની કુલ રેન્જ 1,092km સુધી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

