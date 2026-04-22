KTM 390 Duke અને 390 Adventure 350cc વેરિઅન્ટ લોન્ચ, જાણો કિંમત
KTM એ તેની 390 Duke અને 390 Adventure લાઇન-અપને નવા 350cc વેરિયન્ટ્સ સાથે વિસ્તૃત કરી છે, જેની કિંમત ઓછી છે.
Published : April 22, 2026 at 4:24 PM IST
હૈદરાબાદ : આ મહિનાની શરૂઆતમાં પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ ટ્રાયમ્ફ મોટરસાઇકલ્સ દ્વારા નાની 400 રેન્જના લોન્ચ પછી, KTM એ તેના 390 ડ્યુક અને 390 એડવેન્ચર લાઇન-અપને નવા 350cc વેરિયન્ટ્સ સાથે લોન્ચ કર્યું છે, આ કંપનીનો ઉદે્શ્ય શરુઆતમાં કિંમત ઘટાડવી. જોકે, ટ્રાયમ્ફના નાના મોડેલોથી વિપરીત, આ નવા KTM વેરિયન્ટ્સ હાલના 399cc વર્ઝન સાથે વેચાણ કરવામાં આવશે.
નવી 390 ડ્યુક અને 390 એડવેન્ચરના એન્જિન
નવી 390 ડ્યુક અને 390 એડવેન્ચરના એન્જિન વિશે વાત કરીએ તો, નવું 349.32cc એન્જિન 8,600rpm પર 41.5hp પાવર અને 7,000rpm પર 33.5Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 399cc એન્જિન કરતાં 4.5hp ઓછી પાવર અને 5.5Nm ઓછો ટોર્ક આપે છે. કંપનીનું કહેવું છે કે વ્હીલબેઝ, ગ્રાઉન્ડ ક્લિયરન્સ, ટેકનોલોજી (TFT કન્સોલ સહિત) અને રાઇડિંગ એર્ગોનોમિક્સ જેવા મુખ્ય પાસાઓ એ જ રહેશે.
નોંધપાત્ર રીતે, નજીકના ભવિષ્યમાં નવા મોડેલો સાથે બધા હાલના 399cc વેરિઅન્ટ્સ ઉપલબ્ધ રહેશે. તેનાથી થોડું અલગ પાડવા માટે નામ બદલવામાં આવ્યા છે. નોંધનીય છે કે 390 ડ્યુક હવે 390 ડ્યુક R તરીકે વેચવામાં આવશે, જ્યારે 390 એડવેન્ચરને 'S' મળ્યું છે.
કિંમત જોઈએ તો, નવી 350cc KTM 390 Dukeની કિંમત રુ.2.77 લાખ રાખવામાં આવી છે, જે તેને 390 Duke R કરતા રુ.62,000 સસ્તી છે. 390 Adventureમાં પણ કિંમતમાં સમાન તફાવત જોવા મળે છે.
નવા 350cc એન્જિન વર્ઝનની કિંમત રુ.2.81 લાખ છે, પરંતુ તે સૌથી સસ્તા 399cc વેરિઅન્ટ, 390 Adventure X કરતાં લગભગ રુ.62,000 ઓછી છે. વધુ વિશિષ્ટ 390 Adventure S અને R વેરિઅન્ટની તુલનામાં આ તફાવત વધુ નોંધપાત્ર છે.
