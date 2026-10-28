ગ્લોબલ માર્કેટ માટે લોન્ચ થઇ 2027 Kawasaki KLE650, જુઓ કેવી છે ડિઝાઇન અને ફીચર્સ
Kawasakiએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પોતાની નવી Kawasaki KLE650 એડવેન્ચર બાઇક લોન્ચ કરી છે. તેને UKમાં લોન્ચ કરવામાં આવી છે.
Published : October 28, 2026 at 6:26 PM IST
હૈદરાબાદ: ટુ વ્હીલર કંપની Kawasakiએ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં પોતાની નવી Kawasaki KLE650 એડવેન્ચર બાઇક લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ મોટરસાઇકલને પોતાના એડવેન્ચર બાઇક લાઇન-અપમાં Kawasaki KLE500ની ઉપર રાખી છે. આ મોટરસાઇકલ સ્ટાન્ડર્ડ અને SE વેરિએન્ટમાં બજારમાં ઉતારવામાં આવશે અને એપ્રિલ 2027થી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વેચાણ માટે ઉતારવામાં આવશે.
નવી Kawasaki KLE650નું એન્જિન
નવી KLE650માં કંપનીએ 649ccનું લિક્વિડ-કૂલ્ડ પેરેલલ ટ્વિન એન્જિનનું એક અપડેટેડ વર્જનનો ઉપયોગ કર્યો છે જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી કેટલાક મોડલ્સમાં ઉપયોગ થતો રહ્યો છે. આ બાઇકમાં કરવામાં આવેલા સુધારાની વાત કરીએ તો આ બાઇકમાં ઇલેક્ટ્રોનિક થ્રોટલ વાલ્વ અને નવેસરથી ટ્યૂન કરવામાં આવેલી ઇનટેક અને એગ્ઝોસ્ટ સિસ્ટમ આપવામાં આવી છે.
ધ્યાન આપનારી વાત છે કે Kawasakiએ હજુ સુધી યુરોપિયન બજારમાં આ બાઇકના પીક આઉટપુટના આંકડાની જાણકારી આપી નથી પરંતુ Kawasaki USAની વેબસાઇટ અનુસાર, આ એન્જિન 8,600rpm પર 70hpની પાવર અને 7,500rpm પર 64Nmનો ટોર્ક ઉભો કરે છે.
નવી Kawasaki KLE650નું હાર્ડવેર
તેના એન્જિનને એક ટ્રેલિસ ફ્રેમની અંદર લગાવવામાં આવ્યું છે, જે તેની નાની સિબલિંગ KLE500ની ફ્રેમથી પ્રેરિત છે. સસ્પેન્શનમાં 210mm ટ્રાવેલ ધરાવતો 43mmનું USD ફોર્ક અને પાછળ તરફ એડજસ્ટેબલ પ્રીલોડ અને 195mm ટ્રાવેલ ધરાવતુ યુની-ટ્રેક મોનોશોક લગાવવામાં આવ્યો છે.
અવાવા, બ્રેકિંગ સિસ્ટમ તરીકે આગળ તરફ બે 300mm ડિસ્ક બ્રેક અને પાછળ તરફ એક 230mm ડિસ્ક બ્રેક લગાવવામાં આવી છે. આ બાઇકમાં એલ્યુમિનિયમ સ્પોક ધરાવતા વ્હીલ આપવામાં આવ્યા છે જેમાં આગળ 21 ઇંચ અને પાછળ 17 ઇંચના વ્હીલ સામેલ છે, જેના પર ડનલપ ટ્રેલમેક્સ મિક્સટૂર ટાયર લગાવવામાં આવ્યા છે, તેના SE વેરિઅન્ટમાં ટ્યૂબલેસ ટાયર મળે છે.
નવી Kawasaki KLE650ની ડિઝાઇન
બાઇકના સ્ટાઇલિંગની વાત કરીએ તો નવી Kawasaki KLE650માં મોટી બોડી પેનલ લગાવવામાં આવી છે, જેનાથી આ KLE500ના મુકાબલે વધુ ભારે અને દમદાર લાગે છે. બાઇકના બન્ને વેરિએન્ટમાં KTRC ટ્રેક્શન કંટ્રોલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ક્રૂઝ કંટ્રોલ જેવા ફીચર્સ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે આપવામાં આવ્યા છે.
બીજી તરફ બાઇકના SE વેરિઅન્ટમાં એક ડાયરેક્શનલ ક્વિકશિફ્ટર, TFT ડિસપ્લે અને USB-C ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ આપવામાં આવ્યું છે. આ બાઇકમાં હેડગાર્ડ, એલ્યુમિનિયમ બેશ પ્લેટ અને એક મોટી વિંડસ્ક્રીન પણ સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે આપવામાં આવી છે.
નવી Kawasaki KLE650ની કિંમત
UKમાં નવી Kawasaki KLE650ની કિંમત 7,499 પાઉન્ડ એટલે આશરે 9.48 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે જ્યારે Kawasaki KLE650 SEની કિંમત 8,899 પાઉન્ડ એટલે કે આશરે 11.25 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવી છે. આ બન્ને મોડલ એપ્રિલ 2027થી વેચાણ માટે ઉતારવામાં આવશે.
ભારતીય બજાર માટે Kawasakiએ આ મોડલ્સને લોન્ચ કરવાની કોઇ જાહેરાત કરી નથી પરંતુ કંપનીએ પહેલા જ જણાવ્યું છે કે ભારતીય બજાર માટે Kawasaki KLE500 પર કામ ચાલી રહ્યું છે.
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