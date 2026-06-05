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Toyota Innova Crysta 2026નું નવુ મોડલ લોન્ચ, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ

ટોયોટા કિર્લોસ્કરે 2026 ટોયોટા ઇનોવા ક્રિસ્ટા લોન્ચ કરી છે જેની કિંમત રુ.19.72 લાખ (એક્સ-શોરૂમ)થી શરૂ થાય છે.

Toyota Innova Crysta 2026
Toyota Innova Crysta 2026 (Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 5, 2026 at 12:34 PM IST

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હૈદરાબાદ : Toyota Innova કંપનીએ Toyota Innova Crystaને 2026 માટે અપડેટ કરી છે. કંપનીએ આ 7-સીટર કારને 19.72 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ)ની શરૂઆતની કિંમત પર લોન્ચ કરી છે. Toyotaની આ વર્કહોર્સ પિપલ મૂવરમાં ઓળખીતું 2.4-લિટર ડીઝલ એન્જિન જ ઉપયોગમાં લેવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તેની આકર્ષણ વધારવા માટે સ્ટાઇલિંગ અપડેટ અને કેટલાક નવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.

2026 Toyota Innova Crystaનું ડિઝાઇન

આ કારના ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો નવી Innova Crystaના બમ્પર અને ગ્રિલમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે તેને વધુ ક્રોમ-હેવી લુક મળ્યો છે. જોકે કારની ગ્રિલનો મૂળ આકાર એવો જ છે, પરંતુ હવે તેમાં મોટું બ્રશ્ડ-ક્રોમ સરાઉન્ડ અને ક્રોમ ફિનિશવાળા ત્રણ હોરીઝોન્ટલ બાર લગાવવામાં આવ્યા છે.

Toyota Innova Crysta 2026
Toyota Innova Crysta 2026 (Toyota Kirloskar Motor)

ગ્રિલ અને લોવર ઇનટેકને અલગ કરવા માટે પહેલા બોડી કલરવાળા ભાગમાં હવે બ્લેક એપ્લિકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ફોગ લેમ્પ આસપાસના ક્રોમ ટ્રિમમાં પણ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. એ જ રીતે, પાછળના બમ્પરમાં પણ ડિઝાઇનમાં ફેરફાર સાથે બદલાયેલા ટ્રિમ ઇન્સર્ટ આપવામાં આવ્યા છે.

Toyota Innova Crysta 2026
Toyota Innova Crysta 2026 (Toyota Kirloskar Motor)

2026 Toyota Innova Crystaનું ઇન્ટીરિયર

કારના કેબિન પર નજર કરીએ તો Toyotaનું કહેવું છે કે ઇન્ટીરિયરમાં હવે હળવા રંગના ફોક્સ વુડ ટ્રિમ ઇન્સર્ટ, નવા કોપર એક્સેન્ટ અને હાયર વેરિઅન્ટમાં ડ્યુઅલ-ટોન બ્લેક અને હેઝલ બ્રાઉન લેધરેટ અપહોલ્સ્ટ્રી આપવામાં આવી છે. કારમાં મળતા ફીચર્સની વાત કરીએ તો તેના ટોપ-સ્પેક VX અને ZX ટ્રિમ્સમાં હવે વાયરલેસ સ્માર્ટફોન ચાર્જર મળશે, જ્યારે ZX ટ્રિમમાં ટાયર પ્રેશર મોનિટરિંગ સિસ્ટમ (TPMS) પણ મળશે.

Toyota Innova Crysta 2026 ઈન્ટીરિયર
Toyota Innova Crysta 2026 ઈન્ટીરિયર (Toyota Kirloskar Motor)

નવી 2026 Innova Crystaમાં TPMS માટે રીડઆઉટ સેન્ટર કન્સોલ પર નીચે Eco અને Power ડ્રાઇવ મોડ સ્વિચ પાસે આપવામાં આવ્યું છે. પહેલા જેવી જ રીતે, તેના ટોપ વેરિઅન્ટ સિવાય બાકીના તમામમાં બીજી લાઇનમાં બેન્ચ સીટ અથવા કેપ્ટન સીટનો વિકલ્પ આપવામાં આવી શકે છે. જ્યારે ટોપ ZX ટ્રિમમાં સ્ટાન્ડર્ડ રીતે કેપ્ટન સીટ આપવામાં આવે છે.

Toyota Innova Crysta 2026 એરબેગ્સ
Toyota Innova Crysta 2026 એરબેગ્સ (Toyota Kirloskar Motor)

2026 Toyota Innova Crystaનું એન્જિન

કારમાં મળતા પાવરટ્રેન પર નજર કરીએ તો 2026 Innova Crystaમાં હાલનું 2.4-લિટર ડીઝલ એન્જિન જ આપવામાં આવ્યું છે, જેમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. આ ડીઝલ એન્જિન 148 bhp પાવર અને 343 Nm ટોર્ક પ્રદાન કરે છે. આ એન્જિન સાથે 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ જોડાયેલ છે, અને કંપનીનો દાવો છે કે આ કાર 15 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે.

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