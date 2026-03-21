2026 Skoda Kushaq ફેસલિફ્ટ ભારતમાં લોન્ચ થઈ, જાણો શું છે કિંમત અને ફીચર્સ

2026 Skoda Kushaq (ફોટો- Skoda Auto India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 21, 2026 at 10:16 PM IST

હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક Skoda Auto Indiaએ ભારતીય બજારમાં તેની 2026 Skoda Kushaq ફેસલિફ્ટ કાર લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ અપડેટેડ મોડેલ ₹10.69 લાખના પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ ભાવે રજૂ કર્યું છે, જેની કિંમત ₹18.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધીની છે.

રસપ્રદ વાત એ છે કે, આનો અર્થ એ થાય છે કે Skoda Kushaqની શરૂઆતની કિંમતમાં ફક્ત ₹3,000 નો વધારો જોવા મળ્યો છે, કારણ કે અગાઉના મોડેલની શરૂઆત ₹10.66 લાખના એક્સ-શોરૂમ ભાવે થઈ હતી.

2026 Skoda Kushaqનું ઈન્ટિરીયર (ફોટો- Skoda Auto India)

Skoda Kushaq ફેસલિફ્ટની ડિઝાઇનની વાત કરીએ તો, આ SUVમાં અગાઉના મોડેલની તુલનામાં ઘણા નોંધપાત્ર અપડેટ્સ છે. તેના આગળના ભાગમાં હવે પહોળી ફ્રન્ટ ગ્રિલ, નવા બમ્પર અને નવા ડિઝાઇન કરેલા LED હેડલેમ્પ્સ છે.

કારમાં વેરિઅન્ટ મુજબ, ગ્રિલમાં એક ઈનબિલ્ટ લાઇટબાર પણ છે. તો સાઇડ પ્રોફાઇલ તરફ નજર કરતા અહીં અપડેટ્સમાં નવા ડિઝાઇન કરેલા એલોય વ્હીલ્સનો સમાવેશ થાય છે; દરમિયાન, પાછળના ભાગમાં, નવી લાઇટબાર-સ્ટાઇલ ટેલલેમ્પ્સ અને નવા ડિઝાઇન કરાયેલ રિયર બમ્પર તેના એક્સટીરિયલ લૂકને વધુ સારો બનાવે છે.

2026 Skoda Kushaq ની ટચસ્ક્રીન સિસ્ટમ (ફોટો- Skoda Auto India)

તેના ઈન્ટીરિયરની વાત કરીએ તો, તતેના કોસ્મેટિક ફેરફારો ટ્રીમ ફિનિશર અને અપહોલ્સ્ટરી રંગોમાં અપડેટ્સ સુધી મર્યાદિત છે, જ્યારે તેના ફીચર સેટમાં વધુ નોંધપાત્ર સુધારાઓ જોવા મળે છે. જો કે, Skoda Kushaq દાવો કરે છે કે મુસાફરો માટે વધુ આરામ સુનિશ્ચિત કરવા માટે પાછળની સીટોમાં વધુ સારું કુશનિંગ આપવામાં આવ્યું છે.

વધુમાં, તેના ટોપ-સ્પેક મોડેલોમાં ઘણા નવા ફીચર્સ શામેલ છે, જેમ કે પેનોરેમિક સનરૂફ, નવું 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર (અગાઉના 8.0-ઇંચનું હતું), AI વૉઇસ આસિસ્ટન્ટ સાથે અપડેટેડ 10.1-ઇંચ ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ, અને સેગમેન્ટમાં પહેલીવાર મળનારી પાછળની મસાજ સીટ્સ આપેલી છે.

અન્ય ફીચર્સની વાત કરીએ તો, કારમાં પહેલાની જેમ જ પાવર્ડ અને વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, તેમજ સબવૂફર સાથે Skoda સાઉન્ડ સિસ્ટમ પણ છે. સંભવિત ખરીદદારો કુલ પાંચ ટ્રીમમાં નવી Skoda Kushaq ફેસલિફ્ટ પસંદ કરી શકે છે: Classic+, Signature, Sportline, Prestige અને Monte Carlo ટ્રિમ શામેલ છે.

નોંધનીય છે કે, તેનું બેઝ ટ્રિમ પણ ખૂબ જ સારી રીતે લોડેડ છે, જેમાં સનરૂફ, 16-ઇંચ એલોય વ્હીલ્સ, ઓટોમેટિક LED હેડલેમ્પ્સ, રેઇન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ, ઓટોમેટિક ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, રીઅર વાઇપર અને ડિફોગર અને 7.0-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ડિસ્પ્લે જેવી સુવિધાઓ છે.

2026 Skoda Kushaqની રિયર પ્રોફાઈલ (ફોટો- Skoda Auto India)

મેકિનિકલ રીતે, નવી Skoda Kushaq ફેસલિફ્ટમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી, પહેલાની જેમ જ 1.0 TSI અને 1.5 TSI એન્જિન વિકલ્પો જાળવી રાખ્યા છે. આ કાર સ્ટાન્ડર્ડ રીતે 1.0-લીટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન સાથે મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે, જ્યારે 1.5-લીટર TSI પેટ્રોલ વિકલ્પ પણ ઉપલબ્ધ છે, જે ફક્ત DSG ટ્રાન્સમિશન સાથે ઓફર કરવામાં આવે છે.

આ લાઇનઅપમાં એક નવું 8-સ્પીડ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ ઉમેરવામાં આવ્યું છે, જે 1.0-લિટર TSI પેટ્રોલ એન્જિન સાથે જોડાયેલા અગાઉના 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સને રિપ્લેસ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે નવા 8-સ્પીડ ગિયરબોક્સથી સજ્જ 1.0-લિટર TSI એન્જિનની ARAI-ટેસ્ટેડ માઇલેજ 19.09 kmpl છે.

દરમિયાન, 1.0-લિટર TSI મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ 19.66 kmpl ની માઇલેજ આપે છે, જ્યારે 1.5-લિટર TSI DSG વેરિઅન્ટ માટે દાવો કરેલ માઇલેજ 18.72 kmpl છે. ભારતીય બજારમાં, નવી સ્કોડા કુશાક ફેસલિફ્ટ હ્યુન્ડાઇ ક્રેટા, મારુતિ ગ્રાન્ડ વિટારા, કિયા સેલ્ટોસ, ટોયોટા અર્બન ક્રુઝર હાઇરાઇડર, હોન્ડા એલિવેટ અને ફોક્સવેગન તાઇગુન જેવા મોડેલો સામે સ્પર્ધા કરવા માટે તૈયાર છે.

