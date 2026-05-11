ADAS સિસ્ટમ સાથે ભારતમાં લોન્ચ થઈ 2026 Skoda Kodiaq, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
સ્કોડા ઓટોએ ભારતીય બજારમાં 2026 સ્કોડા કોડિયાક લોન્ચ કરી છે, જેની કિંમત રુ.36.99 લાખથી શરૂ થાય છે.
Published : May 11, 2026 at 10:24 PM IST
હૈદરાબાદ : જર્મન કાર કંપની Skoda Autoએ ભારતીય બજારમાં 2026 Skoda Kodiaq લોન્ચ કરી છે. આ કારની શરૂઆતની કિંમત રુ.36.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે, અને ટોપ-એન્ડ વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.46.99 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે.
કંપનીએ નવા મોડેલ વર્ષ માટે તેની ફ્લેગશિપ SUVને અપડેટ કરી છે, જેમાં ADAS suitનો ઉમેરો થયો છે. આ અપડેટનો હેતુ સેગમેન્ટમાં તેની સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો છે. આ સાથે, Skoda Kodaiq ભારતમાં આ ફીચર્સ આપનાર કંપનીનું એકમાત્ર મોડેલ બની ગયું છે.
કંપનીએ 2026 Skoda Kodiaqને ત્રણ વેરિએન્ટમાં લોન્ચ કરી છે. એન્ટ્રી-લેવલ લાઉન્જ વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.36.99 લાખ છે, જ્યારે મિડ-સ્પેક સ્પોર્ટલાઇન ટ્રીમની કિંમત રુ.44.99 લાખ છે. વધુમાં, ટોપ-ઓફ-ધ-રેન્જ લૌરિન એન્ડ ક્લેમેન્ટ (L&K) વેરિઅન્ટની કિંમત રુ.46.99 લાખ છે.
2026 Skoda Kodiaqમાં ઉપલબ્ધ ADAS સુવિધાઓ
કંપનીએ 2026 Skoda Kodiaqના સ્પોર્ટલાઇન અને L&K ટ્રીમ્સમાં ફક્ત ADAS સ્યુટ સુવિધાઓ ઉમેરી છે. આ સિસ્ટમમાં સાત ફીચર્સનો શામેલ છે:
- ઇમરજન્સી બ્રેકિંગ
- લેન કીપ આસિસ્ટ
- બ્લાઇન્ડ સ્પોટ મોનિટર
- અનુકૂલનશીલ ક્રુઝ નિયંત્રણ
- રીઅર ક્રોસ ટ્રાફિક ચેતવણી
- બહાર નીકળવાની ચેતવણી
2026 Skoda Kodiaqમાં શું બદલાવ આવ્યો છે?
સ્કોડા ઓટોએ લોઅર-સ્પેક મોડેલ્સમાં કેટલીક પ્રીમિયમ સુવિધાઓ વધુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવી છે. 360-ડિગ્રી કેમેરા અને LED ગ્રિલ સ્ટ્રીપ, જે અગાઉ ટોપ-સ્પેક ટ્રીમ સુધી મર્યાદિત હતી, હવે સ્પોર્ટલાઇન વેરિઅન્ટથી લઈને તમામ મોડેલો પર ઉપલબ્ધ છે. દરમિયાન, નવા મોડેલ વર્ષ માટે લાઉન્જ ટ્રીમ યથાવત છે.
2026 સ્કોડા કોડિયાકની પાવરટ્રેન
2026 સ્કોડા કોડિયાકમાં એ જ 2.0-લિટર ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જે 201 bhp અને 320 Nm ટોર્ક ઉત્પન્ન કરે છે. આ એન્જિન 7-સ્પીડ ડ્યુઅલ-ક્લચ ઓટોમેટિક ગિયરબોક્સ અને ઓલ-વ્હીલ-ડ્રાઇવ સાથે પ્રમાણભૂત રીતે જોડાયેલું છે.
Skoda Kodiaqની બીજી જનરેશન એપ્રિલ 2025માં ભારતમાં સૌપ્રથમ લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, જેમાં નવી સ્ટાઇલ, અપડેટેડ ઇન્ટિરિયર અને વધુ તકનીકી સુવિધાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ અપડેટનું મુખ્ય ધ્યાન સુવિધાઓ ઉમેરવા અને સલામતી તકનીકમાં સુધારો કરવા પર છે.
