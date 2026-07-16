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સ્લિપર ક્લચ અને USB-C ચાર્જર સાથે લોન્ચ થઇ 2026 Royal Enfield Classic 350, જાણો શું છે કિંમત

Royal Enfieldએ પોતાની 2026 Royal Enfield Classic 350ના બે નવા રાઇડર-ફોકસ્ડ ફીચર્સ સાથે અપડેટ કરી દીધુ છે.

2026 Royal Enfield Classic 350
2026 Royal Enfield Classic 350 (Royal Enfield)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 16, 2026 at 10:16 PM IST

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હૈદરાબાદ: રેટ્રો-મોર્ડન ટુ-વ્હીલર ઉત્પાદક Royal Enfieldએ તેની 2026 Royal Enfield Classic 350ને બે નવી રાઇડર-ફોકસ્ડ ફીચર્સ સાથે અપડેટ કરી છે. આ અપડેટ્સનો હેતુ મોટરસાઇકલની આઇકોનિક ડિઝાઇનમાં ફેરફાર કર્યા વિના રોજિંદા ઉપયોગમાં સુધારો કરવાનો છે.

આ અપડેટ્સમાં આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચ, તેમજ USB ટાઇપ-C ફાસ્ટ ચાર્જિંગ પોર્ટનો સમાવેશ થાય છે. નવી અપડેટેડ Classic 350 હવે Royal Enfield ડીલરશીપ પર બધા ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS વેરિઅન્ટમાં ઉપલબ્ધ છે. કંપનીએ ₹187,434 (એક્સ-શોરૂમ)ની પ્રારંભિક કિંમતે મોટરસાઇકલ લોન્ચ કરી છે. આ મોટરસાઇકલ કુલ નવ રંગ વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ છે.

આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચથી રાઇડિંગ સારી થશે

2026 રોયલ એનફિલ્ડ ક્લાસિક 350 પર સૌથી મોટું મિકેનિકલ અપડેટએ આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચનો ઉમેરો છે. આ નવી સિસ્ટમ ક્લચ લીવરના પ્રયત્નોને ઘટાડે છે, જે મોટરસાઇકલને સ્ટોપ-એન્ડ-ગો ટ્રાફિકમાં ચલાવવાનું સરળ બનાવે છે અને લાંબા અંતરના પ્રવાસ દરમિયાન થાક ઘટાડે છે.

RE Meteor 350માં પહેલાથી જ આસિસ્ટ અને સ્લિપર ક્લચ છે, અને આનાથી રાઇડિંગ અનુભવ પર નોંધપાત્ર અસર પડી છે. સ્લિપર ફંક્શન ડાઉનશિફ્ટ દરમિયાન પાછળના વ્હીલ હોપને રોકવામાં પણ મદદ કરે છે, જેનાથી ગિયરમાં ફેરફાર સરળ બને છે અને વિવિધ રાઇડિંગ પરિસ્થિતિઓમાં રાઇડરનો આત્મવિશ્વાસ વધે છે.

USB Type-C ચાર્જિંગ

Royal Enfieldએ નવા Classic 350માં USB Type-C ફાસ્ટ ચાર્જિંગ પોર્ટ પણ સામેલ કર્યો છે જેનાથી રાઇડર્સ ચાલતા-ફરતા પોતાના સ્માર્ટફોન અને બીજા ડિવાઇસ ચાર્જ કરી શકે છે જે મોટરસાઇકલને દૈનિક મુસાફરી અને પ્રવાસ બંને માટે વધુ વ્યવહારુ બનાવે છે.

એન્જિનમાં કોઇ બદલાવ નથી

મિકેનિકલ રીતે, નવું Classic 350માં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી. 349cc, સિંગલ-સિલિન્ડર, એર-ઓઇલ-કૂલ્ડ J-સિરીઝ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. આ એન્જિન સ્મૂથ સરળ પાવર ડિલિવરી, મજબૂત લો-એન્ડ ટોર્ક અને આરામદાયક પ્રદર્શન માટે જાણીતું છે.

આ એન્જિન પાંચ-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે અને તે જ આરામદાયક રાઇડિંગ અનુભવ પ્રદાન કરે છે જેણે Classic 350ને Royal Enfieldની સૌથી વધુ વેચાતી મોટરસાઇકલોમાંની એક બનાવે છે. આ મોટરસાઇકલમાં અપરાઇટ રાઇડિંગ પોઝિશન, સારી રીતે બેલેંસ્ડ ચેસિસ અને પસંદગીના વેરિઅન્ટ્સ પર ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS સેટઅપ છે.

2026 Royal Enfield Classic 350ની ડિઝાઇન

નવા ફીચર્સ સિવાય, 2026 Classic 350ના લુકમાં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી તેમાં એ જ રેટ્રો-સ્ટાઇલિંગ, ટિયરડ્રોપ-આકારની ફ્યુઅલ ટાંકી, સિગ્નેચર રાઉન્ડ હેડલેમ્પ અને ક્રોમ ડિટેલિંગ જાળવી રાખવામાં આવ્યું છે. જે વર્ષોથી Classic લાઇનઅપની ઓળખ બનાવી છે.

Royal Enfieldનું કહેવું છે કે આ નવા અપડેટ્સનો ઉદ્દેશ્ય મોટરસાઇકલના આકર્ષણ અને કેરેક્ટરને જાળવી રાખતા મોડર્ન ફીચર્સ ઉમેરવાનો છે.

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