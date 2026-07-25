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2026 Maruti Brezza ફેસલિફ્ટ ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન સાથે થઈ લોન્ચ, જાણો શું છે એક્સ-શોરૂમ કિંમત અને ફિચર્સ

સબ-કોમ્પેક્ટ SUVની ડિઝાઇનમાં સામાન્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેના ઇન્ટિરિયરમાં ઘણા મોટા અપડેટ્સ કરવામાં આવ્યા છે.

2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ
2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટ (ફોટો/ Maruti Suzuki)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 25, 2026 at 6:55 PM IST

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હૈદરાબાદ : દેશની સૌથી મોટી કાર ઉત્પાદક કંપની Maruti Suzukiએ ભારતીય બજારમાં પોતાની 2026 Maruti Suzuki Brezza ફેસલિફ્ટ લોન્ચ કરી દીધી છે. આ કારની શરૂઆતની કિંમત 7.40 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શોરૂમ) રાખવામાં આવી છે. આ અપડેટેડ સબ-કોમ્પેક્ટ SUVની ડિઝાઇનમાં સામાન્ય ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તેના ઇન્ટિરિયરમાં ઘણા મોટા અપડેટ્સ કરવામાં આવ્યા છે.

2026 Maruti Brezza ફેસલિફ્ટના કોસ્મેટિક ફેરફારો

કારમાં કરવામાં આવેલા કોસ્મેટિક ફેરફારોની વાત કરીએ તો નવી 2026 Brezza ફેસલિફ્ટનો લુક અપડેટ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં નવું ફ્રન્ટ બમ્પર અને અપડેટેડ ગ્રિલનો સમાવેશ થાય છે. વેરિઅન્ટના આધારે તેની ગ્રિલમાં પેઇન્ટેડ ફિનિશ, સ્મોક્ડ ક્રોમ ફિનિશ અથવા રેડ એક્સેન્ટ સાથે ગ્લોસ બ્લેક ફિનિશ આપવામાં આવી છે.

નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટની પાછળની પ્રોફાઇલ
નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટની પાછળની પ્રોફાઇલ (ફોટો/ Maruti Suzuki)

કારની સાઇડ પ્રોફાઇલની વાત કરીએ તો તેની સાઇડ ક્લેડિંગમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે અને નવા ડિઝાઇનના એલોય વ્હીલ્સનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જ્યારે કારની રિયર પ્રોફાઇલ પર નજર કરીએ તો તેના બમ્પરના સ્કિડ પ્લેટવાળા ભાગમાં નાના-મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે.

2026 Maruti Brezza ફેસલિફ્ટનું ઇન્ટિરિયર

કારના ઇન્ટિરિયરની વાત કરીએ તો તેમાં કરવામાં આવેલા મોટા ફેરફારોમાં નવી 10.1-ઇંચની ટચસ્ક્રીન, ડેશબોર્ડ પર નવી ટ્રિમ ફિનિશ અને નવા એર-કૉન કંટ્રોલનો સમાવેશ થાય છે, જે Maruti Victorisમાં પણ જોવા મળે છે. કારમાં મળતા ફીચર્સની વાત કરીએ તો ફેસલિફ્ટ વર્ઝનમાં ઘણા નવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે.

નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટનું ડેશબોર્ડ
નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટનું ડેશબોર્ડ (ફોટો/ Maruti Suzuki)

આ ફીચર્સમાં વેન્ટિલેટેડ ફ્રન્ટ સીટ્સ, બ્લાઇન્ડ સ્પોટ વૉર્નિંગ, રિયર ક્રોસ ટ્રાફિક એલર્ટ, ફ્રન્ટ પાર્કિંગ સેન્સર્સ અને વાયરલેસ Android Auto તથા Apple CarPlay જેવા ફીચર્સ આપવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેમાં પહેલાની જેમ જ ઓટો ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ, HUD, વાયરલેસ ફોન ચાર્જર, ઓટો LED હેડલેમ્પ્સ, 360-ડિગ્રી કેમેરા અને અન્ય ઘણા ફીચર્સ પણ મળે છે.

2026 Maruti Brezza ફેસલિફ્ટનું પાવરટ્રેન

નવી Maruti Brezza ફેસલિફ્ટમાં સૌથી મોટો ફેરફાર તેના પાવરટ્રેન વિકલ્પોમાં કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીએ આ કારમાં 1.0-લિટર Boosterjet ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિન આપ્યું છે, જેની સાથે નવું 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ જોડવામાં આવ્યું છે.

નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટનું સીટિંગ લેઆઉટ
નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટનું સીટિંગ લેઆઉટ (ફોટો/ Maruti Suzuki)

જોકે આ એન્જિન અગાઉ પણ કંપનીના પોર્ટફોલિયોમાં જોવા મળી ચૂક્યું છે, પરંતુ આ કારમાં તે 108.5 bhpની પાવર અને 170 Nmનો ટોર્ક આપે છે, જ્યારે Maruti Fronxમાં આ એન્જિન 99 bhpની પાવર અને 146 Nmનો ટોર્ક આપે છે.

આ ઉપરાંત, તેમાં 1.5-લિટર નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન પણ ચાલુ રહેશે અને હવે CNG વેરિઅન્ટ્સ સિવાયના બાકીના તમામ વેરિઅન્ટ્સમાં માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજી સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે આપવામાં આવશે. ટર્બો-પેટ્રોલ એન્જિનમાં પણ માઇલ્ડ હાઇબ્રિડ ટેક્નોલોજી આપવામાં આવી છે.

નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટની સાઇડ પ્રોફાઇલ
નવી 2026 મારુતિ બ્રેઝા ફેસલિફ્ટની સાઇડ પ્રોફાઇલ (ફોટો/ Maruti Suzuki)

આ રેન્જમાં જૂના 5-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સની જગ્યાએ હવે સ્ટાન્ડર્ડ તરીકે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સ આપવામાં આવ્યું છે. જોકે, તેની સાથે હજુ પણ 6-સ્પીડ ટોર્ક કન્વર્ટર ગિયરબોક્સ આપવામાં આવે છે, પરંતુ તે માત્ર 1.5 પેટ્રોલ એન્જિન સાથે જ ઉપલબ્ધ છે. માઇલેજની વાત કરીએ તો નવી કાર જૂના મોડલ કરતાં વધુ સારી છે.

કંપનીનો દાવો છે કે તેનું 1.5 પેટ્રોલ એન્જિન હવે મેન્યુઅલ ગિયરબોક્સમાં 21.09 kmpl અને ઓટોમેટિકમાં 20.17 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે. જ્યારે CNG મોડલ માટે 26.90 કિમી પ્રતિ કિલો માઇલેજનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે ટર્બો પેટ્રોલ એન્જિન 20.47 kmpl સુધીનું માઇલેજ આપે છે.

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