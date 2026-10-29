2026 KTM 200 Duke ભારતમાં લૉન્ચ, મળ્યુ ક્વિકશિફ્ટર અને રાઇડ મોડ્સનું ફીચર; જાણો કિંમત
KTM Indiaએ પોતાની નવી KTM 200 Dukeને લૉન્ચ કર્યું છે. કંપનીએ આ બાઇકને 2.07 લાખ રૂપિયામાં ઉતારી છે.
Published : October 29, 2026 at 1:05 PM IST
હૈદરાબાદ: કેટલાક સમય પહેલા માહિતી સામે આવી હતી કે બાઇક બનાવતી કંપની KTM India પોતાની અપડેટેડ KTM 200 Dukeને જલદી લૉન્ચ કરવાની છે. હવે કંપનીએ આ બાઇકને નવા અપડેટેડ ફીચર્સ સાથે બજારમાં ઉતારી છે. કંપનીએ આ અપડેટેડ મોડલની કિંમત 2.07 લાખ રૂપિયા (એક્સ-શો રૂમ) રાખી છે. આ બાઇકમાં કરવામાં આવેલા અપગ્રેડ્સ તેને તેના મોટા મોડલ, 390 Dukeની નજીક લાવે છે.
2026 KTM 200 Dukeમાં નવું શું છે?
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે, વર્ષ 2020માં કંપનીએ KTM 200 Dukeની બીજી જનરેશન લોન્ચ કરી હતી. તે બાદ આ બાઇકમાં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી. જોકે, આ દરમિયન તેમાં કેટલાક નાના મોટા અપડેટ્સ કરવામાં આવ્યા છે. જેમ કે TFT ડિસ્પ્લે, અપડેટેડ લેફ્ટ સ્વિચ ક્યૂબ, નવા કલર, 320mm ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેક અને સામાન્ય અલોય વ્હીલ્સ જેમાં અંતિમ બે ફીચર્સ તેના મોટા મોડલ, KTM 390 Dukeથી લેવામાં આવશે.
હવે આ નવા અપડેટ સાથે કંપનીએ 2026 KTM 200 Dukeમાં કરવામાં આવેલા નવા ફીચર્સ જોડ્યા છે. પોતાની વધુ કિંમતને કારણે KTM 200 Dukeનો મુકાબલો માત્ર બીજી 200cc બાઇક્સ સાથે પણ થાય છે. એવામાં આ નવા અપડેટ્સ આ કિંમતની અસર ઘણી હદ સુધી ઓછી કરવામાં મદદ કરશે.
2026 KTM 200 Dukeના નવા ફીચર્સ
બાઇકમાં મળનારા નવા અપગ્રેડ્સની વાત કરીએ તો તેમાં ટ્રેક્શન કંટ્રોલ, રાઇડ-બાય-વાયર, બે રાઇડ મોડ (સ્ટ્રીટ અને રેન), એક બાઇ-ડાયરેક્શનલ ક્વિકશિફ્ટર અને સૌથી મહત્ત્વનું ફીચર, અપડેટેડ સ્વિચ ક્યૂબ આપવામાં આવ્યું છે. આ બદલાવ સિવાય, બાઇકમાં તેની બીજી જનરેશન ધરાવતી સ્ટાઇલિંગ અને અન્ય મિકેનિકલ પાર્ટ્સ પહેલા જેવા જ રાખવામાં આવ્યા છે.
2026 KTM 200 Duke का इंजन
એન્જિનની વાત કરીએ તો આ મોટરસાઇકલમાં 199.5ccના સિંગલ-સિલિન્ડર લિક્વિડ-કૂલ્ડ એન્જિનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે, જે 10,000RPM પર 25hpની પાવર અને 8,000rpm પર 19.3Nmનો ટોર્ક જનરેટ કરે છે. આ સિવાય તેમાં WP એપેક્સ (WP Apex)ના 43mm USD ફોર્ક અને મોનોશોક સસ્પેન્શન, એક ટ્યૂબલર ટ્રેલિસ ફ્રેમ અને સાથે તેના ટાયર અને વ્હીલ પણ પહેલા જેવા જ આપવામાં આવ્યા છે જેમાં કોઇ બદલાવ કરવામાં આવ્યો નથી.
જોકે, KTMએ આ વાતની જાણકારી આપી નથી કે તેનું બુકિંગ અને ડિલીવરી ક્યારે શરૂ થશે પરંતુ સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ જલદી શરૂ થઇ જશે, કારણ કે બાઇક ડીલરશિપ પર પહોંચવાની શરૂ થઇ ગઇ છે. તમામ અપગ્રેડ્સ સાથે, KTMએ તેની કિંમત વર્તમાન વર્જનથી લગભગ 1,500 રૂપિયા વધારીને 2.07 લાખ રૂપિયા કરી દીધી છે.
આ બાઇકમાં અત્યારે ચાર કલર ઓપ્શન આપવામાં આવ્યા છે જેમાંથી બે કલર નવા છે તેમાં 'લિક્વિડ કાર્બન' અને 'સ્લેટ ગ્રે'એ એટલાન્ટિક બ્લૂ અને સિલ્વર મેટેલિકને રિપ્લેસ કર્યું છે. KTM 200 Duke હવે ભારતમાં 200cc ક્લાસની બીજી સૌથી મોંઘી મોટરસાઇકલ બની ગઇ છે.
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