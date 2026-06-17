ભારતમાં ફરી લૉન્ચ થઈ 2026 Kawasaki Ninja 500, જાણો કિંમત અને ફીચર્સ
થોડા સમય પહેલા એવા અહેવાલો હતા કે, ઊંચી કિંમત, ઓછા વેચાણ અને E20 કમ્પ્લાયન્સના અભાવે કાવાસાકી નિન્જા 500 ભારતીય બજારમાં બંધ થઈ શકે છે
Published : June 17, 2026 at 6:09 PM IST
હૈદરાબાદ: થોડા સમય પહેલા એવા અહેવાલો સામે આવ્યા હતા કે ભારતીય બજારમાં કાવાસાકી નિન્જા 500 બંધ થઈ શકે છે કારણ કે તે E20 કમ્પ્લાયન્ટ નહોતી અને તેની કિંમત વધારે હોવાને કારણે તેનું વેચાણ ઓછું હતું.
જોકે, કાવાસાકી ઈન્ડિયા મોટર્સે હવે ભારતીય બજારમાં 2026 નિન્જા 500 ફરીથી લોન્ચ કરી છે, જેની કિંમત ₹5.76 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, ભારત) છે. મિકેનિકલી, આ બાઈક પહેલા જેવી જ રાખવામાં આવી છે; જોકે, કંપનીએ કંપનીએ તેના સિગ્નેચર ગ્રીન કલરને યથાવત રાખ્યો છે અને તેને E20 કમ્પ્લાયન્લ બનાવવામાં આવી છે.
2026 Kawasaki Ninja 500નું એન્જિન
નવી નિન્જા 500માં 451cc, લિક્વિડ-કૂલ્ડ, ટ્વીન-સિલિન્ડર એન્જિન છે જે 10,000rpm પર 45hp પાવર અને 7,500rpm પર 42.6Nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. એન્જિન 6-સ્પીડ ગિયરબોક્સ સાથે જોડાયેલું છે જેમાં સ્લિપ-એન્ડ-સહાયક ક્લચ છે. તે સ્ટીલ ટ્રેલીસ ફ્રેમમાં રાખવામાં આવ્યું છે અને આગળ ટેલિસ્કોપિક ફોર્ક્સ (120mm ટ્રાવેલ) અને પાછળના ભાગમાં મોનોશોક (130mm ટ્રાવેલ) સસ્પેન્શનથી સજ્જ છે.
મોટાભાગના રાઈવલ્સ USD (અપસાઇડ-ડાઉન) ફોર્ક્સનો ઉપયોગ કરે છે તેનાથી વિપરીત, કાવાસાકી નિન્જામાં પરંપરાગત 'રાઇટ-વે-અપ' ફોર્ક્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે કરે છે અને આ જ સાદગી તેના ફીચર્સમાં પણ જોવા મળે છે. બાઈકમાં ફીચર્સ તરીકે સ્લિપ/અસિસ્ટ ક્લચ અને બ્લૂટૂથ કમ્પેટિબલ નેગેટિવ LCD ડિસ્પ્લે સિવાય, કાવાસાકી નિન્જામાં 500 કોઈપણ આકર્ષક અથવા દેખાવટી ફીચર્સ નથી.
2026 કાવાસાકી નિન્જા 500ના હાર્ડવેર
નવી નિન્જા 500 માં ફક્ત એક જ રાઇડર એઇડ છે, ડ્યુઅલ-ચેનલ ABS - જેને બંધ કરી શકાતી નથી; તે પાછળના વ્હીલ પર સ્ટાન્ડર્ડ રીતે સક્રિય રહે છે.
બ્રેકિંગ માટે, મોટરસાઇકલ 310mm ફ્રન્ટ ડિસ્ક બ્રેકથી સજ્જ છે જેમાં એક્સિયલી-માઉન્ટેડ કેલિપર અને 220mm રીઅર ડિસ્ક બ્રેક છે. નવી નિન્જા 500 17-ઇંચના રિમ્સ લગાવવામાં આવ્યા છે જેમાં ડનલોપ સ્પોર્ટમેક્સ ટાયર (કદ 110/70-R17 ફ્રન્ટ અને 150/60-R17 રીઅર) છે.
જ્યાં મોટાભાગની ઓછી કેપેસિટીલવાળી સ્પોર્ટબાઇક્સની રાઇડિંગ પોઝિશન વધુને વધુ આક્રમક બની રહી છે (આગળ તરફ ઝુકાવ રાખવાની મુદ્રા સહિત), કાવાસાકી નિન્જા 500 એક આરામદાયક અને સીધી રાઇડિંગ પોઝિશન (રાઇડર ટ્રાયેન્ગલ) આપે છે જેમાં થોડી-ઘણી સ્પોર્ટી ફીલ મળે છે.
આ બાઇકમાં સીટની ઊંચાઈ 785mm છે, જે તેને હેન્ડલ કરવામાં સરળ બનાવે છે. તેમાં 14-લિટર ફ્યુઅલ ટેન્ક છે અને તેનું વજન 171 કિલો છે, જે કાવાસાકી નિન્જા 500 ને પ્રમાણમાં હળવી મોટરસાઇકલ બનાવે છે.
નોંધનીય છે કે, આમાંથી કોઈપણ બાબત 2025 મોડલથી અલગ નથી પણ અપડેટેડ 2026 કાવાસાકી નિન્જા 500 હવે કંપનીના સિગ્નેચર ગ્રીન કલરમાં ઉપલબ્ધ છે અને E20 પેટ્રોલ સાથે સુસંગત છે. બીજું પાસું જે યથાવત છે તે છે નિન્જા 500 ની ઊંચી કિંમત.
આ બાઇક ₹5.76 લાખ (એક્સ-શોરૂમ, ભારતમાં) માં લોન્ચ કરવામાં આવી છે, જે તેને 2025 નિન્જા 500 કરતા ₹10,000 વધુ મોંઘી બનાવે છે અને તેના સીધા હરીફ, એપ્રિલિયા RS 457 કરતા ખાસ્સી મોંઘી બનાવે છે, જેની કિંમત ₹4.22 લાખ અને ₹4.37 લાખ વચ્ચે છે.
ભારતમાં વેચાતી મોટાભાગની અન્ય કાવાસાકી બાઇક્સથી વિપરીત, જે CKD (કમ્પ્લીટલી નોક્ડ ડાઉન) યુનિટ તરીકે આવે છે, કાવાસાકી નિન્જા 500 ને CBU (કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ-અપ) યુનિટ તરીકે આયાત કરવામાં આવે છે.
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