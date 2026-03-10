ભારતમાં લોન્ચ થઈ Hyundai Verna 2026: મોટા ડિજિટલ ડિસ્પ્લે અને 7 એરબેગ્સથી સજ્જ, જાણો કિંમત

ETV Bharat / technology

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 10, 2026 at 7:32 PM IST

હૈદરાબાદ: કાર ઉત્પાદક કંપની હ્યુન્ડાઇએ ભારતીય બજારમાં તેની લોકપ્રિય મિડ-સાઇઝ સેડાન 2026 હ્યુન્ડાઇ વર્નાનું નવું અપડેટેડ મોડલ લોન્ચ કરી દીધું છે. આ નવી વર્નામાં બાહ્ય ડિઝાઇન, આંતરિક સુવિધાઓ, સલામતી અને ટેકનોલોજીમાં ઘણા મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. આ કાર હવે વધુ પ્રીમિયમ, સ્પોર્ટી અને આધુનિક દેખાય છે, જેના કારણે તે મધ્યમ કદની સેડાન સેગમેન્ટમાં ખૂબ મજબૂત પસંદગી બની રહી છે.

બાહ્ય ડિઝાઇનમાં નવી વર્નામાં ડ્યુઅલ એલઇડી પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ, બ્લેક ક્રોમ રેડિયેટર ગ્રિલ, 16-ઇંચ ડાયમંડ-કટ એલોય વ્હીલ્સ અને બોલ્ડ રીઅર બમ્પર જેવા ફેરફારો છે. આ બધું કારને વધુ આકર્ષક અને આધુનિક બનાવે છે. અંદરના ભાગમાં સૌથી મોટો ફેરફાર છે ડ્યુઅલ 20.49-ઇંચ (10.25-ઇંચ + 10.25-ઇંચ) ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિસ્પ્લે, જેમાં 10.25-ઇંચ ટચસ્ક્રીન ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ અને 10.25-ઇંચ ડિજિટલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટર છે. આ સેગમેન્ટમાં આ સૌથી મોટું ડિસ્પ્લે સેટઅપ છે. આ ઉપરાંત નવું ડી-કટ સ્ટીયરિંગ વ્હીલ, બોસ પ્રીમિયમ 8-સ્પીકર સાઉન્ડ સિસ્ટમ અને 8-વે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવર સીટ (મેમરી ફંક્શન સાથે) પણ આપવામાં આવ્યા છે.

સલામતીના મામલામાં કંપનીએ ખાસ ધ્યાન આપ્યું છે. નવી વર્નામાં 7 એરબેગ્સ (ડ્રાઇવર, પેસેન્જર, સાઇડ, કર્ટન અને સેન્ટર સાઇડ), સરાઉન્ડ વ્યૂ મોનિટર (SVM), ડેશકેમ અને રેઇન-સેન્સિંગ વાઇપર્સ જેવી સુવિધાઓ છે. આ સેગમેન્ટમાં આમાંની ઘણી વસ્તુઓ પહેલી વખત આવી છે. વરસાદ પડે ત્યારે વાઇપર્સ આપમેળે કામ કરે છે, જેથી ડ્રાઇવિંગ સુરક્ષિત અને સરળ બને છે.

એન્જિનની વાત કરીએ તો, કારમાં બે પેટ્રોલ એન્જિન વિકલ્પો છે. 1.5-લિટર MPi નેચરલી એસ્પિરેટેડ પેટ્રોલ એન્જિન 113.18 bhp પાવર અને 143.8 Nm ટોર્ક આપે છે, જે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ અને 6-સ્પીડ iVT ગિયરબોક્સ સાથે આવે છે. બીજું 1.5-લિટર ટર્બો GDi પેટ્રોલ એન્જિન 157.57 bhp પાવર અને 253 Nm ટોર્ક આપે છે, જે 6-સ્પીડ મેન્યુઅલ, 6-સ્પીડ iVT અને 7-સ્પીડ DCT ગિયરબોક્સ સાથે ઉપલબ્ધ છે.

ખાસ શું છે?
ડ્યુઅલ 20.49-ઇંચ (10.25-ઇંચ + 10.25-ઇંચ) ઇન્ટિગ્રેટેડ ડિસ્પ્લે આ સેગમેન્ટમાં સૌથી મોટું
ડી-કટ સ્ટીયરીંગ વ્હીલ નવી વસ્તુ
બોસ પ્રીમિયમ સાઉન્ડ 8 સ્પીકર સિસ્ટમ આ સેગમેન્ટમાં પહેલી વાર
સરાઉન્ડ વ્યૂ મોનિટર (SVM) આ સેગમેન્ટમાં પહેલી વાર
8-વે એડજસ્ટ અને મેમરી ફંક્શન સાથે ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઇવર સીટ આ સેગમેન્ટમાં પહેલી વાર
ડેશ કેમ આ સેગમેન્ટમાં પહેલી વાર
7 એરબેગ્સ (ડ્રાઇવર, પેસેન્જર, બાજુ, પડદો અને મધ્ય બાજુ) આ સેગમેન્ટમાં પહેલી વાર
ડ્યુઅલ LED પ્રોજેક્ટર હેડલેમ્પ્સ નવી વસ્તુ

ભારતમાં આ કારની કિંમત

ભારતમાં 2026 હ્યુન્ડાઇ વર્ના 6 વેરિઅન્ટમાં આવે છે: HX2, HX4, HX6, HX6+, HX8 અને HX10. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹10.98 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) છે અને ટોપ વેરિઅન્ટની કિંમત ₹18.40 લાખ (એક્સ-શોરૂમ) સુધી જાય છે. ગ્રાહકો ₹25,000 બુકિંગ રકમ ચૂકવીને કંપનીની વેબસાઇટ કે નજીકની ડીલરશીપ પરથી આ કાર બુક કરાવી શકે છે. આ કાર હોન્ડા સિટી, ફોક્સવેગન વર્ટસ અને સ્કોડા સ્લેવિયા જેવી કાર સાથે સીધી સ્પર્ધા કરશે.

