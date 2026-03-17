ભારતમાં લૉન્ચ થઈ નવી BMW M 1000R બાઈક, કિંમત જાણીને ઉડી જશે હોશ

BMW Motorrad India એ ભારતીય બજારમાં તેની નવી 2026 BMW M1000 R લોન્ચ કરી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹33.50 લાખ છે

BMW Motorrad India એ ભારતીય બજારમાં તેની નવી 2026 BMW M1000 R લોન્ચ કરી છે. તેની શરૂઆતની કિંમત ₹33.50 લાખ છે
BMW Motorrad India (BMW Motorrad India)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 17, 2026 at 3:40 PM IST

હૈદરાબાદ: પ્રીમિયમ મોટરસાઇકલ ઉત્પાદક BMW Motorrad India એ ભારતીય બજારમાં તેની નવી 2026 BMW M1000 R લોન્ચ કરી છે. કંપનીએ આ મોટરસાઇકલ ₹33.50 લાખની પ્રારંભિક એક્સ-શોરૂમ કિંમતે લૉન્ચ કરી છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ મોટરસાઇકલ ભારતીય બજારમાં કમ્પ્લીટલી બિલ્ટ યુનિટ (CBU) તરીકે લાવવામાં આવી રહી છે અને તેના માટે બુકિંગ હવે અધિકૃત BMW Motorrad ડીલરશીપ પર શરૂ થઈ ગયું છે. અહેવાલો અનુસાર, ડિલિવરી મે 2026 માં શરૂ થવાની ધારણા છે.

2026 BMW M1000 R એન્જિન

નવી BMW M1000 R કંપનીના રોડસ્ટર લાઇન-અપમાં ખૂબ જ ટોચ પર છે અને બ્રાન્ડના લિટર-ક્લાસ RR સુપરબાઇક પ્લેટફોર્મ પર આધારિત છે. એન્જિનની દ્રષ્ટિએ, આ બાઇક 999cc ઇનલાઇન ફોર-સિલિન્ડર યુનિટથી સજ્જ છે.

આ એન્જિન 13750 rpm પર 207 bhp પાવર અને 11100 આરપીએમ પર 113 nm ટોર્ક જનરેટ કરે છે. કંપનીનો દાવો છે કે આ બાઇક 3.2 સેકન્ડમાં 0 થી 100 કિમી/કલાકની ઝડપ પકડી શકે છે, જ્યારે તેની ટૉપ સ્પીડ ઝડપ 280 કિમી/કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.

2026 BMW M 1000 R
2026 BMW M 1000 R (BMW Motorrad India)

2026 BMW M1000 R ડિઝાઇન

ડિઝાઇનની દ્રષ્ટિએ, BMW m1000 Rમાં શાર્પ અને કોમ્પેક્ટ રોડસ્ટર એસ્થેટિક છે. આગળના ભાગમાં, તે RR મોડેલમાંથી મેળવેલી ડ્યુઅલ LED હેડલાઇટથી સજ્જ છે, અને બોડીવર્કમાં એમ વિંગલેટ્સનો પણ સમાવેશ થાય છે. બીએમડબલ્યુ અનુસાર, આ વિંગલેટ્સ એરોડાયનેમિક ડાઉનફોર્સ ઉત્પન્ન કરે છે અને 220 કિમી/કલાકની ઝડપે આગળના વ્હીલ પર 11 કિલો સુધીનો ભાર વધારી શકે છે.

2026 BMW M1000 R ની વિશેષતાઓ

ખાસતાઓની વાત કરીએ તો, મોટરસાઇકલ 6.5-ઇંચના TFT ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ક્લસ્ટરથી સજ્જ છે જેમાં M-વિશિષ્ટ ઇન્ટરફેસ છે. તેનું ડિસ્પ્લે M GPS ડેટાલોગર અને M GPS લેપટ્રિગર જેવા એક્સેસરીઝ સાથે સુસંગતતાને સપોર્ટ કરે છે - જે ટ્રેક પર મોટરસાઇકલનો ઉપયોગ કરવા માંગતા રાઇડર્સ માટે રચાયેલ ટૂલ્સ છે.

2026 BMW M 1000 R
2026 BMW M 1000 R (BMW Motorrad India)

બાઇકના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ વિશે, તે વિવિધ રાઇડિંગ મોડ્સ પ્રદાન કરે છે, જેમાં રેઇન, રોડ, ડાયનેમિક, રેસ અને રેસ પ્રો 1-3નો સમાવેશ થાય છે. તેમાં વ્હીલી કંટ્રોલ સાથે ડાયનેમિક ટ્રેક્શન કંટ્રોલ (DTC) પણ છે, જે છ-અક્ષ IMU દ્વારા સપોર્ટેડ છે. અન્ય નોંધપાત્ર સુવિધાઓમાં લોન્ચ કંટ્રોલ અને પિટ-લેન લિમિટરનો સમાવેશ થાય છે - જે બંને ખાસ કરીને ટ્રેકના ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ છે.

2026 BMW M 1000 R
2026 BMW M 1000 R (BMW Motorrad India)

આ મોટરસાઇકલ લાઇટ વ્હાઇટ / એમ મોટરસ્પોર્ટ અને વ્હાઇટ એલ્યુમિનિયમ મેટાલિક મેટ કલર વિકલ્પોમાં ઉપલબ્ધ હશે. BMW એક વિકલ્પ તરીકે M કોમ્પિટિશન પેકેજ પણ ઓફર કરે છે, જેમાં કાર્બન વ્હીલ્સ અને વિવિધ કાર્બન ફાઇબર બોડી પાર્ટ્સ જેવા ઘટકો, તેમજ એડજસ્ટેબલ રાઇડર ફૂટરેસ્ટ અને ટ્રેક-ફોકસ્ડ એસેસરીઝનો સમાવેશ થાય છે.

