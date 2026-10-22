નવરાત્રીમાં દર સેકન્ડે એકથી વધુ વાહનનું વેચાણ, 2 વ્હીલર્સ અને પેસેન્જર વ્હીકલ્સ સૌથી વધુ વેચાયા
આ વર્ષે નવરાત્રિ દરમિયાન, વાહન ઉત્પાદકોએ કુલ 11.23 લાખ વાહનોનું વેચાણ કર્યું. FADA દ્વારા આ આંકડા જાહેર કરાયા
Published : October 22, 2026 at 8:58 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં તહેવારોની મોસમ ચાલી રહી છે અને નવરાત્રિના નવ દિવસનો સમયગાળો હમણાં જ પૂર્ણ થયો છે. આ નવ દિવસો દરમિયાન, ઓટોમોબાઈલ ઈન્ડસ્ટ્રીએ દર સેકન્ડે એકથી વધુ વાહનોનું વેચાણ કર્યું હતું. નવરાત્રિ દરમિયાન, વાહન ઉત્પાદકોએ કુલ 11.23 વાહનોના વેચાણનું રજિસ્ટ્રેશન કર્યું હતું. જોકે આ વર્ષના વેચાણના આંકડા ગયા વર્ષની સરખામણીમાં ઓછા છે, તેમ છતાં તેને મજબૂત ગણી શકાય.
'ફેડરેશન ઓફ ઓટોમોબાઈલ ડીલર્સ એસોસિએશન્સ' (FADA) દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા વેચાણના આંકડા દર્શાવે છે કે, ગયા વર્ષની સરખામણીમાં વાહનોના છૂટક વેચાણમાં 6.52 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તે વર્ષે નવરાત્રિ 11 દિવસ સુધી ચાલી હતી, જે દરમિયાન 1.01 લાખ વાહનોનું વેચાણ થયું હતું. તે સમયે વેચાણ ખાસ કરીને ઊંચું હતું કારણ કે તે ગાળા દરમિયાન 'GST 2.0' (ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ટેક્સના અમલીકરણ અથવા તેમાં સુધારાના સંદર્ભમાં) લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરિણામે વાહનોના ભાવમાં ઘટાડો થયો હતો.
આ આંકડા જાહેર કરતી વખતે, FADA એ નોંધ્યું હતું કે તેની સીધી સરખામણી કરવી યોગ્ય રહેશે નહીં, કારણ કે ગયા વર્ષે નવરાત્રિ 11 દિવસ સુધી ચાલી હતી, જ્યારે આ વર્ષે તે 10 દિવસની હતી. વધુમાં, ગયા વર્ષે નવરાત્રિ દરમિયાન જ 'GST 2.0' (એટલે કે GST નો અમલ) લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે લાંબા સમયથી દબાયેલી માંગમાં અચાનક ઉછાળો આવ્યો હતો.
FADA દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ, આ સમયગાળા દરમિયાન ઇલેક્ટ્રિક વાહનો (EVs) ના છૂટક વેચાણમાં 26.78 ટકાનો વધારો થયો છે. નોંધનીય છે કે, તહેવારો દરમિયાન થયેલા કુલ વેચાણમાં EV નો હિસ્સો વધીને આશરે 10.5 ટકા થયો છે, જે એક વર્ષ પહેલાં લગભગ 7.7 ટકા હતો. આ દર્શાવે છે કે ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિક વાહનો તરફનું પરિવર્તન હવે એક એવી સ્થિતિએ પહોંચી ગયું છે જે પોતાની મેળે આગળ વધી શકે છે.
FADAના પ્રમુખ સાંઈ ગિરિધરે જણાવ્યું હતું કે, "નવરાત્રિ 2026 એકંદરે સકારાત્મક ચિત્ર રજૂ કરે છે. ધનતેરસથી દિવાળી સુધીના સમયગાળામાં પ્રવેશતી વખતે, અમે સાવચેતીભરી આશાવાદ ધરાવીએ છીએ. ગ્રાહકોની ખરીદશક્તિ મજબૂત છે, આકાંક્ષાઓ વધી રહી છે અને ઓટો રિટેલ ક્ષેત્ર ભારતની વિકાસગાથાની સતત ગતિને પ્રતિબિંબિત કરે છે."
તહેવારોની મોસમમાં થયેલા વેચાણ અંગે ટિપ્પણી કરતા, હ્યુન્ડાઈ મોટર ઈન્ડિયાના MD અને CEO તરુણ ગર્ગે કહ્યું, "આ વર્ષે અમારા માટે તહેવારોની મોસમની શરૂઆત ખૂબ સારી રહી છે, જેમાં ઓણમ અને ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન થયેલા મજબૂત વેચાણનો મોટો ફાળો છે. શ્રાદ્ધ અને નવરાત્રિના સમયગાળા દરમિયાન, અમે ગયા વર્ષની સરખામણીમાં રજિસ્ટ્રેશનમાં 30 ટકાનો વધારો જોયો છે, જે આશરે 41,000 યુનિટ સુધી પહોંચ્યો છે."
તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું, "બુકિંગની ગતિને જોતાં, અમને અપેક્ષા છે કે આ વેગ ધનતેરસ અને દિવાળી સુધી જળવાઈ રહેશે. શહેરી અને ગ્રામીણ બંને બજારોમાં માંગ મજબૂત છે. અમે અમારા નવા મોડેલ, 'હ્યુન્ડાઈ બેયોન' (Hyundai BAYON) પ્રત્યે પણ ગ્રાહકોનો નોંધપાત્ર રસ જોઈ રહ્યા છીએ, જે આવતા અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે."
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