ઝઘડિયા GIDCમાં કામદારના મોતનો મામલો ગરમાયો, ચૈતર વસાવા અને મૃતકના સગા વચ્ચે લાફાવાળી! શું છે સમગ્ર ઘટના
ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં આવેલી મેટ્રોપોલિટન એક્ઝીમકેમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં બનેલી આગ અને બ્લાસ્ટની ગંભીર ઘટના બની હતી.
Published : April 28, 2026 at 7:59 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા GIDC વિસ્તારમાં આવેલી મેટ્રોપોલિટન એક્ઝીમકેમ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં બનેલી આગ અને બ્લાસ્ટની ગંભીર ઘટનાએ સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. આ દુર્ઘટનામાં કુલ 15 કામદારો દાઝી ગયા હતા, જેમાંથી સારવાર દરમિયાન બે કામદારોના મોત નિપજતાં ઘટના વધુ ગંભીર બની છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ચૈતર વસાવા ઝઘડિયા GIDCમાં પહોંચતા જ મામલો ગરમાયો હતો અને મૃતકના પરિવારજનો સાથે વિવાદ થયો હતો.
કંપનીના ગેટ બહાર પીડિત પરિવારનું પ્રદર્શન
ઘટના બાદ કંપની મેનેજમેન્ટ તરફથી પીડિતોના પરિવારજનો સાથે યોગ્ય રીતે વાતચીત ન કરવામાં આવતા પરિસ્થિતિ વધુ તંગ બની હતી. પીડિત પરિવારો અને સ્થાનિક લોકો કંપનીના ગેટ બહાર એકત્ર થયા અને વિરોધ પ્રદર્શન શરૂ કર્યું હતું. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. તેઓ પીડિતોના પરિવારજનો સાથે વાતચીત કરવા અને કંપની મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરવા માંગતા હતા, પરંતુ કંપની તરફથી ગેટ ન ખોલાતા તેમણે ગેટ કૂદી અંદર પ્રવેશ કર્યો હોવાનો આરોપ સામે આવ્યો છે. આ ઘટનાને લઈને સ્થળ પર વધુ તણાવ ઊભો થયો હતો.
સ્થળ પર હાજર પોલીસ તંત્ર અને ધારાસભ્ય વચ્ચે ઘર્ષણના દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા હતા. પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે હળવા લાઠીચાર્જનો પ્રયાસ કર્યો હતો અને ગેટ બહાર એકત્ર થયેલા ટોળાને વિખેરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
સુખદ સમાધાન છતા રાજકીય હસ્તક્ષેપથી વાતાવરણ ડહોળાયું
બીજી તરફ, મૃતક કામદાર રાકેશ વસાવાના પરિવારજનો તરફથી અલગ દૃષ્ટિકોણ પણ સામે આવ્યો છે. મૃતકના કૌટુંબિક ભાઈ રોશન વસાવાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા માત્ર પૈસા ઉઘરાવવા માટે કંપની પર આવ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની સાથે પહેલેથી જ સુખદ સમાધાન થઈ ગયું હતું અને તેમ છતાં રાજકીય હસ્તક્ષેપથી વાતાવરણ ડહોળાયું છે.
રોશન વસાવાએ વધુમાં આરોપ મૂક્યો કે ધારાસભ્ય અને તેમના સાથીદારો લોકોમાં ઉશ્કેરણી ફેલાવી રહ્યા હતા, જેના કારણે હુલ્લડ જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ. તેમણે ચેતવણી આપી કે જો પરિસ્થિતિ બગડે તો તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી ચૈતર વસાવાની રહેશે. આ દરમિયાન રોશન વસાવા પોતે પણ અથડામણમાં ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા, જેને પ્રથમ ઝઘડિયા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે સારવાર આપવામાં આવી હતી અને બાદમાં વધુ સારવાર માટે ભરૂચ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા.
ચૈતર વસાવા સાથે મારામારી!
ઘટનાના અન્ય એક વિવાદાસ્પદ પાસા તરીકે ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સાથે લાફાવાળી અને થપ્પડની ઘટના પણ સામે આવી છે. જે વીડિયો વાયરલ થયો છે તેમાં અને કંપનીના CCTV ના દ્રશ્યો જોતા પીડિત પરિવારજનોના રોષ વચ્ચે ધારાસભ્યને જાહેરમાં થપ્પડ મારવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટનાએ રાજકીય તણાવને વધુ ઉશ્કેર્યો છે.
આ સમગ્ર મામલે રોશન વસાવાએ ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, આપના જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલ તેમજ અન્ય કેટલાક આગેવાનો સામે પોલીસમાં ફરિયાદ કરવાની તજવીજ હાથ ધરી હોવાનું પણ જાણવા મળ્યું છે.
