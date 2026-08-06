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બોગસ ST સર્ટિફિકેટ કૌભાંડ: એક જ પરિવારના 17 લોકોએ અટક બદલીને લીધા સરકારી લાભ, યુવરાજસિંહ જાડેજાનો ખુલાસો

યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગાંધીનગરમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને એક જ પરિવારના 17 લોકો દ્વારા અટક બદલીને એસટી (ST) અનામતનો ગેરલાભ લીધાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

બોગસ ST સર્ટિફિકેટ કૌભાંડ
બોગસ ST સર્ટિફિકેટ કૌભાંડ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 6, 2026 at 4:30 PM IST

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ગાંધીનગર: રાજ્યમાં બોગસ પ્રમાણપત્રોના આધારે સરકારી લાભો મેળવવાની વધુ એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગાંધીનગરમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજીને એક જ પરિવારના 17 લોકો દ્વારા અટક બદલીને એસટી (ST) અનામતનો ગેરલાભ લીધાનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ સાથે જ, આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓની 'પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ' છેલ્લા એક વર્ષથી અટકવાના મામલે સરકારને ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી આપી છે.

બોગસ ST સર્ટિફિકેટ કૌભાંડનો ખુલાસો

રાજ્યમાં બોગસ પ્રમાણપત્ર મામલે વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા કૌભાંડનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. અગાઉ પણ ખોટા પ્રમાણપત્ર બનાવીને સરકારી નોકરીઓ લીધી હોવાના દાખલા તેમણે આપ્યા છે. આ પ્રકારનું વધુ એક કૌભાંડ યુવરાજ સિંહ જાડેજાએ ઉજાગર કર્યું છે. યુવરાજસિંહ જાડેજાએ ગાંધીનગરમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને જણાવ્યું હતું કે, સંતરામપુર તાલુકાના નરસિંહપુર ગામના 17 લોકોએ RAVALની જગ્યાએ RAVAT જ્ઞાતિ કરીને સરકારમાં અલગ અલગ લાભો લીધા છે.

બોગસ ST સર્ટિફિકેટ કૌભાંડનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

દાહોદ જિલ્લાના સીંગવડ અને સંજેલી તાલુકાના એક જ પરિવાર સામે OBC હોવા છતાં બોગસ ST પ્રમાણપત્ર મેળવી અનેક સરકારી લાભ મેળવ્યાનો આક્ષેપ યુવરાજ સિંહ જાડેજા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

  • પોલીસ કોન્સ્ટેબલની નોકરી મેળવી
  • તલાટી-કમ-મંત્રી તરીકે નિમણૂક
  • સરપંચ પદ મેળવ્યું
  • ST અનામત હેઠળ પેટ્રોલ પંપ ફાળવણી
  • મેડિકલ અભ્યાસમાં સરકારી પ્રવેશ મેળવ્યો

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વિદ્યાર્થી નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજા દ્વારા સંતરામપુર તાલુકાના નરસિંહપુરા ગામના લોકો દ્વારા અટકમાં એક શબ્દનો ફેરફાર કરીને સરકારી લાભ લેવાનો સનસનીખેજ આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. યુવરાજસિંહે જણાવ્યું હતું કે, નરસિંહપુરા ગામના રાવળ સમાજમાંથી આવતા લોકોએ રાવળની જગ્યાએ રાવત કરીને સરકારમાં અલગ અલગ નોકરીઓ અને પદ ભોગવ્યા છે.

યુવરાજસિંહ જાડેજાએ કહ્યું હતું કે, RAVALની જગ્યાએ RAVAT કરીને જે જ્ઞાતિના લોકો OBCમાં આવે છે તેમને ST કેટીગરીનો લાભ લીધો છે. લાભ લીધા બાદ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ, સરપંચ, શિક્ષક અને પેટ્રોલ પંપ ખોટી રીતે મેળવ્યો છે. યુવરાજસિંહ જાડેજા આક્ષેપની સાથે પુરાવા પણ રજૂ કર્યા હતા ત્યારે આ બાબતે હવે વિવાદ વધુ ઘેરાય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. અનામતનો લાભ લઈને ફોટા લોકો સાચા લોકોનો હિસ્સો છીનવી રહ્યા છે. એક જ પરિવારના 17 લોકો દ્વારા તેનો લાભ લેવામાં આવ્યો છે.

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ગુજરાતના આદિવાસી અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) સમુદાયના હજારો વિદ્યાર્થીઓના શૈક્ષણિક ભવિષ્ય સામે ગંભીર સંકટ ઊભું થયું છે. વર્ષ 2025-26ના શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન નર્સિંગ, ફાર્મસી, BBA, BCA, B.Com, B.Sc. સહિત વિવિધ ડિગ્રી, ડિપ્લોમા અને પીજી (PG) કોર્સિસમાં અભ્યાસ કરતા હજારો આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓની 'પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ' છેલ્લા એક વર્ષથી અટકાવી દેવામાં આવી છે.

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