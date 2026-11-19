વડોદરા: યુસુફ પઠાણને ₹20 કરોડના પ્લોટની ફાળવણી પર VMCની મહોર! કોંગ્રેસના વિરોધ વચ્ચે બહુમતીથી દરખાસ્ત મંજૂર
તાંદલજા વિસ્તારમાં ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને પાલિકાની કિંમતી જમીન ફાળવવાના વિવાદનો આખરે VMCની સામાન્ય સભામાં નિર્ણય લેવાયો છે.
Published : November 19, 2026 at 11:55 AM IST
વડોદરા: તાંદલજા વિસ્તારમાં ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને પાલિકાની કિંમતી જમીન ફાળવવાના વિવાદનો આખરે VMCની સામાન્ય સભામાં નિર્ણય લેવાયો છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોના ભારે વિરોધ અને હોબાળા વચ્ચે બહુમતીના જોરે યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. 62 સભ્યોના મતદાનમાં ભાજપના 55 કાઉન્સિલરોએ દરખાસ્તના સમર્થનમાં મત આપ્યો હતો, જ્યારે કોંગ્રેસ અને અપક્ષના મળીને 7 કાઉન્સિલરોએ વિરોધમાં મતદાન કર્યું હતું. દરખાસ્ત મુજબ 500 ચોરસ મીટર જમીન 99 વર્ષ માટે ભેટ સ્વરૂપે અને બાકીની 474 ચોરસ મીટર જમીન વુડાના મૂલ્યાંકનના 55 ટકા ભાવે ફાળવવામાં આવશે.
વડોદરા શહેરના તાંદલજા વિસ્તારમાં આવેલી ટી.પી. સ્કીમ નંબર 22ના ફાઇનલ પ્લોટની ફાળવણીનો વિવાદ હવે મહાનગરપાલિકાની સામાન્ય સભા સુધી પહોંચ્યો હતો. પૂર્વ ક્રિકેટર અને સાંસદ યુસુફ પઠાણને આશરે 974 ચોરસ મીટર જમીન ફાળવવાની દરખાસ્ત સામે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ જોરદાર વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સભામાં ભાજપની બહુમતીના આધારે દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી હતી. કુલ 62 કાઉન્સિલરોના મતદાનમાં ભાજપના 55 સભ્યોએ સમર્થનમાં મત આપ્યો હતો, જ્યારે કોંગ્રેસ અને અપક્ષના મળીને 7 કાઉન્સિલરોએ વિરોધમાં મતદાન કર્યું હતું.
આ વિરોધ વચ્ચે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટ પઠાણી પહેરવેશમાં સભામાં પહોંચ્યા હતા. તેમના આ પ્રતીકાત્મક વિરોધે સભામાં સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાના નિર્ણય સામે તેમણે સીધા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. ખાસ કરીને ક્રિકેટ ક્ષેત્રે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરનારા અન્ય ખેલાડીઓ સાથે સમાન વ્યવહાર થાય છે કે નહીં તે મુદ્દે તેમણે સવાલો કર્યા હતા.
રાધા યાદવને જમીન નકારાઈ તો યુસુફ પઠાણને ફાળવણી કેમ?
તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટે મહિલા ક્રિકેટર રાધા યાદવનો મુદ્દો ઉઠાવી સવાલ કર્યો હતો કે, જ્યારે રાધા યાદવને ક્રિકેટ એકેડમી શરૂ કરવા માટે જમીન આપવાની માગણી કરવામાં આવી, ત્યારે જમીન નકારવામાં આવી હતી, તો પછી યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાનો નિર્ણય કયા આધારે લેવામાં આવ્યો? તેમણે રાધા યાદવને પણ ક્રિકેટ એકેડમી માટે જમીન ફાળવવાની માંગ કરી હતી.
તેમણે રજૂઆતમાં ખેલાડીઓ સાથે સમાન વ્યવહાર થવો જોઈએ તેવી વાત પર ભાર મૂક્યો હતો. એક તરફ ક્રિકેટ ક્ષેત્રે દેશનું નામ રોશન કરનારી મહિલા ખેલાડીને એકેડમી માટે જમીન ન મળે અને બીજી તરફ પૂર્વ ક્રિકેટર યુસુફ પઠાણને પાલિકાની કિંમતી જમીન ફાળવવાની દરખાસ્ત મંજૂર થાય, તે અંગે તેમણે સત્તાધીશો સામે સવાલો ઊભા કર્યા હતા.
હરણી બોટકાંડના પીડિત પરિવારોને રૂ. 25 લાખ વળતરની માંગ
તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટે માત્ર પ્લોટ ફાળવણીનો મુદ્દો જ નહીં, પરંતુ હરણી બોટકાંડના પીડિત પરિવારોનો પ્રશ્ન પણ સભામાં ઉઠાવ્યો હતો. તેમણે હરણી બોટકાંડમાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારોને રૂ. 25 લાખનું વળતર આપવાની માંગ કરી હતી. શહેરના અન્ય મહત્વના પ્રશ્નો અને પીડિત પરિવારોને ન્યાય તથા આર્થિક સહાય મળવી જોઈએ તે મુદ્દે પણ તેમણે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
55 મતથી દરખાસ્ત મંજૂર, 500 ચોરસ મીટર જમીન ભેટમાં અપાશે
બીજી તરફ, યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાની દરખાસ્ત ભાજપના 55 કાઉન્સિલરોના સમર્થનથી મંજૂર કરવામાં આવી હતી. દરખાસ્ત મુજબ કુલ 974 ચોરસ મીટરમાંથી 500 ચોરસ મીટર જમીન 99 વર્ષ માટે ભેટ સ્વરૂપે ફાળવવામાં આવશે, જ્યારે બાકીની 474 ચોરસ મીટર જમીન વુડાના મૂલ્યાંકનના 55 ટકા ભાવે આપવામાં આવશે.
કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર આશિષ જોશીએ આ નિર્ણયને લઈને આક્ષેપ કર્યો હતો કે, આશરે રૂ. 20 કરોડની કિંમત ધરાવતી જમીનમાંથી 500 ચોરસ મીટર પ્લોટ ભેટમાં આપવાની દરખાસ્ત મંજૂર કરવામાં આવી છે. તેમણે રાજકીય સમર્થનના બદલામાં જમીન ફાળવવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ કરીને જાહેર મિલકતનો ઉપયોગ શહેરની સુવિધાઓ માટે થવો જોઈએ તેવી રજૂઆત કરી હતી. વર્ષ 2014માં આ પ્લોટની માગણી નકારવામાં આવી હતી અને અગાઉ ભાજપના કોર્પોરેટરોએ પણ યુસુફ પઠાણ સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ અંગે રજૂઆત કરી હોવાનો ઉલ્લેખ કરીને તેમણે સવાલો કર્યા હતા.
બીજી તરફ મેયર ગીતાબેન મકવાણાએ જણાવ્યું હતું કે, યુસુફ પઠાણને પ્લોટ ફાળવવાની દરખાસ્ત ગુજરાત સરકાર તરફથી આવી હતી. સ્થાયી સમિતિમાં મંજૂરી મળ્યા બાદ સામાન્ય સભામાં બહુમતીથી તેને મંજૂર કરવામાં આવી છે. જમીનની ફાળવણીમાં સરકારના નિયમોનું પાલન કરવામાં આવશે અને પ્લોટ અન્ય કોઈને વેચી કે દાન ન કરી શકાય તેવી શરતો લાગુ કરવાની તેમની ઇચ્છા હોવાનું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.
યુસુફ પઠાણના પ્લોટની ફાળવણીનો મુદ્દો VMCની સામાન્ય સભામાં માત્ર જમીનના મૂલ્ય અને ફાળવણી પૂરતો મર્યાદિત રહ્યો નહોતો. તીર્થ બ્રહ્મભટ્ટના પઠાણી પહેરવેશમાં વિરોધથી લઈને રાધા યાદવને ક્રિકેટ એકેડમી માટે જમીન આપવાની માંગ અને હરણી બોટકાંડના પીડિત પરિવારોને રૂ. 25 લાખ વળતર આપવાના મુદ્દા સુધી કોંગ્રેસે સત્તાધારી પક્ષ સામે અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. જોકે, ભાજપની બહુમતીથી દરખાસ્ત મંજૂર થઈ ગઈ છે. હવે આ નિર્ણય સામે કોંગ્રેસનો વિરોધ આગળ કઈ દિશામાં જાય છે અને અન્ય ખેલાડીઓ માટે જમીન ફાળવણીના મુદ્દે તંત્ર શું વલણ અપનાવે છે તે જોવું મહત્વપૂર્ણ રહેશે.
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