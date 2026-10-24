ભારે વિરોધ વચ્ચે યુસુફ પઠાણના પ્લોટની દરખાસ્ત મંજૂર! ₹20 કરોડનો પ્લોટ આશરે ₹5 કરોડમાં ફાળવવાનો નિર્ણય
અગાઉ જે સ્થાયી સમિતિમાં યુસુફ પઠાણને પ્લોટ માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, એ જ સભાખંડમાં હવે ફાળવણીની દરખાસ્તને મંજૂરી મળી છે
Published : October 24, 2026 at 9:30 AM IST
વડોદરા: વડોદરા મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિની બેઠકમાં યુસુફ પઠાણના પ્લોટની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવતાં રાજકીય વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે. કોંગ્રેસના ઉગ્ર વિરોધ અને હોબાળા વચ્ચે સમિતિએ આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી હતી. પ્લોટ ફાળવણીને લઈને કોંગ્રેસે અગાઉથી જ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને બેઠક પહેલાં પણ સૂત્રોચ્ચાર કરીને નિર્ણય સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. જોકે, કોંગ્રેસના વિરોધની દરખાસ્તની મંજૂરી પર કોઈ અસર જોવા મળી નહોતી.
આ સમગ્ર મામલો તાંદલજાના ટીપી-22માં આવેલા પ્લોટની ફાળવણી સાથે જોડાયેલો છે. આ પ્લોટની કિંમત આશરે ₹20 કરોડ હોવાનું જણાવવામાં આવે છે. હવે આશરે ₹5 કરોડના દરે પ્લોટ ફાળવવામાં આવ્યો હોવાનો દાવો સામે આવતાં જમીનની કિંમત અને ફાળવણીની પ્રક્રિયાને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે. આશરે ₹20 કરોડની કિંમત ધરાવતા પ્લોટની ફાળવણીમાં આટલો મોટો તફાવત કેમ છે, તેવા સવાલો પણ ઊઠી રહ્યા છે.
સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ વર્ષાબેન વ્યાસે જણાવ્યું હતું કે, સરકારના પરિપત્ર મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, સ્પેશિયલ લેન્ડ એક્ટ હેઠળ પ્લોટ ફાળવણીની દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. જોકે, આ ફાળવણીના મૂલ્યાંકન અને લાગુ પડતી શરતો અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તે જરૂરી છે, જેથી સમગ્ર પ્રક્રિયા સ્પષ્ટ થઈ શકે.
યુસુફ પઠાણનો આ પ્લોટ અગાઉ પણ વિવાદમાં રહ્યો હતો. જમીન પર દબાણના મુદ્દે ચર્ચામાં રહેલા આ પ્લોટની ફાળવણીનો મામલો લાંબા સમયથી ચાલી રહ્યો હતો. વર્ષ 2012માં પ્લોટની માગણીથી શરૂ થયેલો વિવાદ આગળ વધીને કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. અગાઉ પ્લોટ ફાળવણી અંગે નકારાત્મક નિર્ણય લેવાયો હોવાની વિગતો વચ્ચે હવે એ જ મહાનગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિ દ્વારા દરખાસ્તને મંજૂરી આપવામાં આવતાં આ નિર્ણય ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
આજની બેઠકમાં કુલ 22 કામોને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. તેમાં યુસુફ પઠાણના પ્લોટની દરખાસ્ત પણ સામેલ હતી. એક સમયે જે સ્થાયી સમિતિમાં પઠાણને પ્લોટ માટે ગેરલાયક ઠેરવવામાં આવ્યા હતા, એ જ સભાખંડમાં હવે પ્લોટ ફાળવણીને મંજૂરી મળવી આ પ્રકરણનો મહત્ત્વનો વળાંક માનવામાં આવે છે.
કોંગ્રેસે પ્લોટ ફાળવણી સામે વિરોધ નોંધાવીને અન્ય રમતવીરો સાથેના ન્યાય અને જમીનની કિંમત અંગે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. જોકે, વિરોધ છતાં દરખાસ્ત મંજૂર થતાં હવે ફાળવણીની પ્રક્રિયા, જમીનના મૂલ્યાંકન અને સરકારના પરિપત્રના આધારે લેવાયેલા નિર્ણય અંગે વધુ સ્પષ્ટતાની માગ ઊઠી શકે છે.
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