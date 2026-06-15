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યુસુફ પઠાણને હાઇકોર્ટની ટકોર: જેટલો વિલંબ કરશો, એટલો દંડ વધશે, 2014થી જમીન પર અનધિકૃત કબ્જાનો મુદ્દો ગરમાયો

રાજ્ય સરકારે VMCના જમીન ફાળવણીના પ્રસ્તાવને અગાઉ જ રદ કરી દીધો હોવા છતાં વર્ષ 2014થી જમીન યુસુફ પઠાણના કબ્જામાં હોવાનો મુદ્દો કોર્ટ સમક્ષ ઉઠ્યો છે.

યુસુફ પઠાણ
યુસુફ પઠાણ (ANI)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 15, 2026 at 3:18 PM IST

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અમદાવાદ : વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC) દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સાંસદ યુસુફ પઠાણને જમીન ફાળવવાના વિવાદાસ્પદ કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વની સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. રાજ્ય સરકારે VMCના જમીન ફાળવણીના પ્રસ્તાવને અગાઉ જ રદ કરી દીધો હોવા છતાં વર્ષ 2014થી જમીન યુસુફ પઠાણના કબ્જામાં હોવાનો મુદ્દો કોર્ટ સમક્ષ ઉઠ્યો છે.

આ કેસમાં હાઇકોર્ટની સિંગલ જજે યુસુફ પઠાણની અરજી નકારી કાઢ્યા બાદ તેમણે ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરી છે. આજે સુનાવણી દરમિયાન યુસુફ પઠાણ તરફથી સિવિલ એપ્લિકેશન રજૂ કરી વધુ સમયની માંગ કરવામાં આવી હતી.

યુસુફ પઠાણ તરફથી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરોને જમીન ફાળવવા સંબંધિત રાજ્ય સરકારની નીતિ અને અન્ય સંબંધિત દસ્તાવેજો કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવા માટે સમયની જરૂર છે. તેથી અપીલની વધુ સુનાવણી માટે મુદત આપવામાં આવે. આ દરમિયાન હાઇકોર્ટે કડક વલણ અપનાવતાં નોંધ્યું કે વર્ષ 2014થી જમીન ઉપર અનધિકૃત કબ્જાનો મુદ્દો ગંભીર છે. કોર્ટે સ્પષ્ટ ટકોર કરી હતી કે, અમે તમને સમય આપીએ છીએ, પરંતુ તમે જેટલો વધુ વિલંબ કરશો તેટલો દંડ પણ વધતો જશે.

કોર્ટે યુસુફ પઠાણને જરૂરી દસ્તાવેજો રજૂ કરવા માટે ચાર અઠવાડિયાનો સમય આપ્યો છે અને ત્યારબાદ મામલાની વધુ સુનાવણી હાથ ધરાશે.અરજદાર પક્ષના સિનિયર એડવોકેટ શાલીન મહેતાએ સુનાવણી બાદ જણાવ્યું હતું કે યુસુફ પઠાણ તરફથી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટરોને જમીન ફાળવણી સંબંધિત સરકારી નીતિ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. આ મુદ્દે જરૂરી દસ્તાવેજો અને નીતિગત વિગતો રજૂ કરવા માટે કોર્ટ પાસેથી સમય માગવામાં આવ્યો હતો, જેને કોર્ટે મંજૂરી આપી ચાર અઠવાડિયાની મુદત ફાળવી છે.

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TAGGED:

વડોદરા મનપા પ્લોટ અતિક્રમણ
MP YUSUF PATHAN
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