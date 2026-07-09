રાજકોટમાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં ફાયરિંગ, એક યુવકનું મોત; પોલીસે તપાસ હાથ ધરી
રાજકોટના નાનામવા રોડ પર આવેલા મોકાજી સર્કલ નજીક સામાન્ય બોલાચાલી બાદ ફાયરિંગ કરી હત્યા નીપજાવવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે.
Published : July 9, 2026 at 10:00 AM IST
રાજકોટ: રાજકોટના નાનામવા રોડ પર આવેલા મોકાજી સર્કલ નજીક સામાન્ય બોલાચાલી બાદ ફાયરિંગ કરી હત્યા નીપજાવવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. વોકિંગ કરવા નીકળેલા 30 વર્ષીય યુવક પર કેટલાક શખ્સોએ ત્રણથી ચાર રાઉન્ડ ફાયરિંગ કરી ઘટનાસ્થળે જ મોતને ઘાટ ઉતાર્યો હતો. બનાવની જાણ થતા જ પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને CCTV ફૂટેજના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
રાજકોટમાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં ફાયરિંગ બાદ યુવકની હત્યા
રાજકોટના નાનામવા રોડ પર મોકાજી સર્કલ નજીક કૃષ્ણરાજસિંહ જાડેજા વોકિંગ કરવા નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન ઘર નજીક પ્લોટમાં બેઠેલા કેટલાક શખ્સો સાથે તેમની બોલાચાલી થઇ હતી. બાદમાં રણજીત વાળા પોતાના પુત્ર સહિત અન્ય શખ્સોને સાથે લઇને મૃતકના ઘરે પહોંચ્યો હતો અને રિવોલ્વરમાંથી અંદાજિત ત્રણથી ચાર રાઉન્ડ હવામાં ફાયરિંગ કર્યા બાદ ઘરની બહાર આવેલા કૃષ્ણરાજસિંહ પર સીધું ફાયરિંગ કર્યું હતું.
આ હુમલા દરમિયાન 30 વર્ષીય યુવક કૃષ્ણરાજસિંહ જાડેજાનું ઘટનાસ્થળે જ નિધન થયું હતું.
આ હુમલા દરમિયાન વચ્ચે પડેલા રહેન્દ્રસિંહ જાડેજા પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો અને રિવોલ્વર વડે માથામાં ઇજા પહોંચાડવામાં આવી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં DCP,ACP, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ તાલુકા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસે ઘટનાના CCTV ફૂટેજ કબજે લઇ આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. હાલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સમગ્ર ઘટનાની તમામ દિશામાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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