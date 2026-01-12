ETV Bharat / state

પહેલા કિશોરી સાથે મિત્રતા કેળવી, પછી પ્રેમજાળમાં ફસાવી અને પછી વારંવાર આચર્યુ દુષ્કર્મ, પોલીસે નરાધમને ઝડપ્યો

આણંદમાં કિશોરી પર વારંવાર દુષ્કર્મ આચનારા નરાધમને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. કિશોરીના પરિવારે પોક્સો એકટ હેઠળ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી હતી

કિશોરી સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ કરનારો આરોપી ઝડપાયો
કિશોરી સાથે વારંવાર દુષ્કર્મ કરનારો આરોપી ઝડપાયો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 12, 2026 at 7:55 AM IST

આણંદ: કિશોરી પર દુષ્કર્મ આચનારા નરાધમને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. 27 વર્ષીય આરોપીએ 2 મહિના સુધી કિશોરી પર અલગ-અલગ જગ્યા પર દુષ્કર્મ આચર્યુ હતું. આ મામલે કિશોરીના પરિવાર દ્વારા પોસ્કો એકટ હેઠળ દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને પોલસે આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો, દરમિયાન પોલીસે આરોપીને સાથે રાખી ઘટના સ્થળે રિ-કન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધર્યું હતું.

26 વર્ષીય યુવક યાસીનખાન દ્વારા આ કિશોરી સાથે પ્રથમ મિત્રતા કેળવવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેણે કિશોરીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી હતી. યુવકે કિશોરીની માસૂમિયતનો લાભ ઉઠાવી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા હતા. એટલું જ નહીં, આરોપીએ કિશોરીને કોઈને જાણ ન કરવા માટે અલગ-અલગ પ્રકારની ધમકીઓ આપીને વારંવાર તેને હવસનો શિકાર બનાવી હતી.

આણંદ પોલીસે આરોપીને ઘટના સ્થળે લાવીને કરાવ્યું રિકન્સ્ટ્રક્શન (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ કાર્યવાહી અને ધરપકડ

ઘટના અંગે કિશોરીના પરિવારને જાણ થતાં તેઓએ હિંમત દાખવી આણંદ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીને યાસીનને દબોચી લીધો હતો અને આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે કે આ પ્રકરણમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ. આ ઘટનાને પગલે સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે અને વાલીઓને પોતાના સંતાનોના સોશિયલ મીડિયા અને મિત્રવર્તુળ પર નજર રાખવા માટે અપીલ કરવામાં આવી છે.

