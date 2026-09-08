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PM મોદીના સ્વાગત માટે યુવાનો રસ્તા પર, કાલા ઘોડાથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધી BJYMની ભવ્ય પદયાત્રા

વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ, ગરબા અને નારાથી ગૂજ્યું શહેર

વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ, ગરબા અને નારાથી ગૂજ્યું શહેર
વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ, ગરબા અને નારાથી ગૂજ્યું શહેર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2026 at 12:05 PM IST

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વડોદરા: વડોદરામાં PM નરેન્દ્ર મોદીના આગમનને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. PM મોદીના સ્વાગત માટે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા કાલા ઘોડા સર્કલથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધી ભવ્ય પદયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. હજારો યુવાનો અને કાર્યકર્તાઓ પદયાત્રામાં જોડાયા.

પદયાત્રાની શરૂઆત કાલા ઘોડા સર્કલથી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મોટી સંખ્યામાં યુવાનો અને કાર્યકર્તાઓ પગપાળા કાર્યક્રમ સ્થળ તરફ આગળ વધ્યા હતા. પદયાત્રા દરમિયાન રસ્તા પર યુવાનોની મોટી હાજરી જોવા મળી હતી. PM મોદીના વડોદરા પ્રવાસને લઈને યુવાનોમાં રહેલો ઉત્સાહ આ પદયાત્રા દરમિયાન જોવા મળ્યો હતો

BJYMના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને લોકસભા સાંસદ હેમાંગ જોશી સહિત ભાજપના અગ્રણી નેતાઓ પણ યુવાનો સાથે પદયાત્રામાં જોડાયા હતા. રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી અને સાંસદ હેમાંગ જોશીની હાજરીને કારણે પણ કાર્યકર્તાઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.

વડાપ્રધાનના આગમનને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ, ગરબા અને નારાથી ગૂજ્યું શહેર (ETV Bharat Gujarat)

પદયાત્રા દરમિયાન યુવાનો દ્વારા ‘મોદી-મોદી’ના નારા લગાવવામાં આવ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના સ્વાગત માટે યોજાયેલી આ પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં યુવાનો રસ્તા પર ઉતર્યા હતા. પદયાત્રા દરમિયાન ભાજપના કાર્યકર્તાઓ અને યુવાનો દ્વારા ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો.

વડોદરામાં PM મોદીના પ્રવાસને લઈને છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે. શહેરમાં સ્વચ્છતા અભિયાન, ધાર્મિક કાર્યક્રમો અને પદયાત્રા સહિતની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ યોજાઈ રહી છે. આ દરમિયાન BJYM દ્વારા યોજાયેલી પદયાત્રા યુવાનો માટે વિશેષ આકર્ષણ બની હતી.

PM મોદીના વડોદરા પ્રવાસને લઈને પોલીસ અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ આપવામાં આવી રહ્યો છે. સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે એરપોર્ટથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધી કોનવોયનું રિહર્સલ પણ કરવામાં આવ્યું છે. શહેરના વિવિધ માર્ગો પર સુરક્ષા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને જરૂરી આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

બીજી તરફ, PM મોદીના કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહે તેવી શક્યતા વચ્ચે આયોજકો દ્વારા પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને યુવાનોમાં કાર્યક્રમને લઈને જોવા મળતા ઉત્સાહ વચ્ચે BJYMની પદયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકર્તાઓ જોડાયા હતા.

કાલા ઘોડા સર્કલથી કાર્યક્રમ સ્થળ સુધીની આ પદયાત્રા દરમિયાન રસ્તામાં વિવિધ સ્થળોએ યુવાનો અને કાર્યકર્તાઓની હાજરી જોવા મળી હતી. પદયાત્રામાં જોડાયેલા કાર્યકર્તાઓએ PM મોદીના આગમનને લઈને ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. આ સમગ્ર આયોજન PM મોદીના વડોદરા પ્રવાસ પૂર્વે શહેરમાં રાજકીય અને જાહેર માહોલને વધુ સક્રિય બનાવનાર કાર્યક્રમ તરીકે સામે આવ્યું છે.

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TAGGED:

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PM MODI VADODARA VISIT

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