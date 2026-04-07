ખેડા જીલ્લાના યુવાનોનું ભગીરથ સેવા કાર્ય, વૃદ્ધાશ્રમોમાં વડીલોની આ રીતે કરી રહ્યાં છે અનોખી સેવા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 7, 2026 at 12:35 PM IST

ખેડા: સેવા કરવી હોય તો કોઈપણ રીતે કરી શકાય છે.સેવા કરવા જરૂર છે ફક્ત નિઃસ્વાર્થ ભાવ અને તે માટેની સાચી કર્તવ્યનિષ્ઠા. ખેડા જીલ્લામાં નિઃસ્વાર્થ ભાવે યુવાનો માનવતાને મહેકાવતી ઉમદા કામગીરી કરી રહ્યા છે. આ યુવાનો જીલ્લાના વિવિધ વૃદ્ધાશ્રમોમાં જઈ વિનામૂલ્યે વડીલોના વાળ કાપવાની અને દાઢી કરવાની સેવા આપી રહ્યા છે.

દર મહિને બે વખત પંચમહાલના કાલોલ આસપાસના ગામોમાંથી આ સેવાભાવી યુવાનોની ટીમ આવી પહોંચે છે. યુવાનો ગાડી લઈને ખેડા જિલ્લાના નડીયાદ સહિતના વૃદ્ધાશ્રમોમાં વિનામૂલ્યે સેવા આપવા માટે આવે છે, સાથે જ વડીલો માટે કપડાં,ચપ્પલ અને નાસ્તો સહિતની વસ્તુઓ લઈને આવે છે. 10થી 12 જેટલા યુવાનોની ટીમ અલગ-અલગ વૃદ્ધાશ્રમોમાં જઈને અઢીસો ઉપરાંત વડીલોના વાળ કાપી આપવાની અને દાઢી કરી આપવાની સેવા કરે છે.

વૃદ્ધોને વાળ દાઢી કરવાની લગભગ છેલ્લા છ મહિનાથી સેવા આપીએ છીએ. અમારા કિશનસિંહ ચાવડા સમા ના છે.એ અમને ગાડી આપે છે ગેસ,પેટ્રોલ પુરાવી આપે છે અને અમને લોકોને મોકલે છે.એ અમને સારી હેલ્પ કરે છે.એમના થ્રુ જ અમે અહીં આવીએ છીએ.એ પહેલા આવતા હતા સેવા આપતા હતા પછી અમને લોકોને સાથે લઈને ચાલ્યા. વિનામૂલ્યે વાળ દાઢી વડીલોનું કરી આપીએ છીએ.બીજા બધા આશ્રમોમાં પણ જઈએ છીએ.સેવા આપીએ છીએ ફ્રી સેવા છે અમારી. -કલ્પેશભાઈ,સેવા આપનાર

સેવા આપનાર જણાવ્યું હતું કે, કિશનસિંહ ચાવડા મિત્ર છે, મારા અને એમની સેવાથી પ્રેરિત થયા છીએ અમે છેલ્લા વર્ષથી આવીએ છીએ અહી. કિશનસિંહ બધો ખર્ચો ઉઠાવે છે. અમે હેર કટિંગની વૃદ્ધોની ફ્રી માં સેવા કરીએ છીએ. કિશનસિંહ વૃદ્ધો માટે પણ ઘણી સારી મદદ કરે છે. જેમ કે કપડાં છે ચપ્પલ છે જમવાનુ છે, વગેરે વસ્તુઓ પુરી પાડે છે.તેઓ બહુ સેવાભાવી વ્યક્તિ છે અને અમને પણ પ્રેરિત કર્યા છે એમણે.- ભરતભાઈ,સેવાભાવી યુવાન

જય માનવ સેવા પરિવારના સ્થાપક મનુભાઈ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, જય માનવ સેવા પરિવાર આ દરેક મિત્રોનો આભાર માને છે. કાલોલમાં કિશનભાઈ ચાવડા છે, તેમણે અમારો એક વીડિયો યુટ્યુબ પર જોયેલો. એ વીડિયોના માધ્યમથી એમનામાં એક પ્રેરણા થઈ કે, મારે પણ આવી કોઈ જગ્યાએ જવું પડે. તો એમણે આ જગ્યાની ખાસ પસંદગી કરેલી, એવું નથી કે ખાલી કાલોલથી જ છે પણ વાઘોડીયા અને ઘણા બધા તાલુકાઓમાંથી ઘણા બધા મિત્રો અહીં આવેલા છે. કાલોલ, જરોદ, ડેસર, ડેરોલ, બોરુ, કાનોડ તેમજ અલગ અલગ ગામડાંઓમાંથી પણ મિત્રો આવ્યા છે. એ દરેક મિત્રો સેવા આપી રહ્યા છે. ખાસ તો એમનો જે ટાઈમ પરિવારને જે ટાઈમ આપવાનો હોય એ ટાઈમ કાઢીને આ મિત્રો મહીનાની અંદર એટલે દૂરથી અહીં અમારા 185 વડીલો અહીંયા છે. એમાં 100 થી પણ વધારે દાદા છે, કે જેને દાઢી કરવા માટે વાળ કટિંગ કરવા માટે એ લોકો સ્પેશ્યલ આ જગ્યા પર આવે છે. મહીનાની અંદર એક બે વખત કીશનભાઈ ચાવડાના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સમગ્ર ટીમ દીકરાના ઘરે નડીયાદમાં આવતી હોય છે. આજે પણ આ મિત્રો અહીંયા પધાર્યા છે. ખાસ તો એ દરેક મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું કે, તમે જે સેવા કરી રહ્યા છો એ બહુ ભગીરથ સેવા છે. સરાહનીય જે કામ છે આપનું તેને હું નત મસ્તક વંદન કરું છું.દરેક મિત્રોનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. -મનુભાઈ મહારાજ, સ્થાપક, જય માનવ સેવા પરિવાર

પંચમહાલ જિલ્લાના કાલોલના એક સેવાભાવી વ્યક્તિએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી નડીયાદની સંસ્થાના વડીલોનો વીડિયો જોયો હતો. જેને લઈ તેમને સેવા કરવાનો વિચાર આવ્યો હતો. જેમનાથી પ્રેરાઈને અને તેમની મદદથી આ યુવાનોએ પણ સેવા આપવાની શરૂઆત કરી હતી.

હાલ છેલ્લા એક વર્ષથી યુવાનો આ સેવા આપી રહ્યા છે. યુવાનોની આ સરાહનીય ઉમદા સેવા પ્રવૃત્તિને સામાજીક સેવા સંસ્થા દ્વારા બિરદાવવામાં આવી રહી છે. વૃદ્ધાશ્રમના વડીલો માટે યુવાનોની આ ઉમદા સેવા પ્રેરણા સમાન બની રહી છે.

