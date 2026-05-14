ETV Bharat / state

અમદાવાદના વેજલપુરમાં PGમાં નજીવી બાબતે યુવકની હત્યા, બે આરોપીની ધરપકડ

અમદાવાદના જીવરાજ પાર્કમાં આવેલી સત્યનારાયણ સોસાયટીમાં PGમાં રહેતા યુવકો વચ્ચે કબાટ મુકવા જેવી નજીવી બાબતમાં ઝઘડો થયો હતો.

અમદાવાદમાં PGમાં યુવકની હત્યા મામલે બે આરોપીની ધરપકડ
અમદાવાદમાં PGમાં યુવકની હત્યા મામલે બે આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદના જીવરાજ પાર્કમાં આવેલી સત્યનારાયણ સોસાયટીમાં PGમાં રહેતા યુવકો વચ્ચે કબાટ મુકવા જેવી નજીવી બાબતમાં ઝઘડો થયો હતો. આ ઘટનામાં એક યુવકનું તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીકી બે યુવકોએ હત્યા કરી નાખી હતી. આ ઘટનામાં પોલીસે બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

કબાટમાં સામાન મૂકવા જેવી નજીવી બાબતે યુવકની હત્યા

અમદાવાદના વેજલપુર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં PGમાં રહેતા યુવકો વચ્ચે કબાટમાં સામાન મુકવા અને દરવાજો ખોલવા જેવી બાબતે ઉગ્ર બોલાચાલી થઇ હતી અને તે બાદ મામલો મારામારી સુધી પહોંચી ગયો હતો. તે બાદ બે યુવકોએ ઉશ્કેરાઇ જઇ યુવક પર તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી નાખી હતી. મૃતકની ઓળખ હિરેન સોલંકી તરીકે થઇ છે. પોલીસે આ કેસમાં મહારવીરસિંહ જાદવ અને રણવીર સિંહની ધરપકડ કરી છે. પોલીસે બન્ને આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પોલીસ તપાસ અનુાર, મૃતક અને આરોપીઓ એક જ PGમાં રહેતા હતા. થોડા દિવસ પહેલાં PGમાં કબાટમાં સામાન મુકવાની બાબતે યુવકો વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો,તે બાદથી બન્ને વચ્ચે મનદુ:ખ ચાલતું હતું. ઘટનાના દિવસે ફરી એકવાર સામાન લેવા અને રૂમનો દરવાજો ખોલવા બાબતે બોલાચાલી થઇ હતી. આ બોલાચાલી થોડી વારમાં જ ઉગ્ર ઝઘડામાં ફેરવાઇ ગઇ હતી. બન્ને પક્ષ વચ્ચે મારામારી દરમિયાન રણવીરસિંહે મહાવીરસિંહને છરી આપી હતી. તે બાદ મહાવીસિંહે ઉશ્કેરાઇ જઇ હિરેન સોલંકી પર છરી વડે હુમલો કર્યો હતો.

અમદાવાદમાં PGમાં યુવકની હત્યા મામલે બે આરોપીની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

આ હુમલામાં હિરેન સોલંકીને ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. તે બાદ ઘટનાસ્થળે હાજર લોકોએ ઇજાગ્રસ્ત હિરેન સોલંકીને તરત જ સારવાર માટે સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. જોકે, સારવાર દરમિયાન ડૉક્ટરોએ હિરેનને મૃત જાહેર કર્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતા જ વેજલપુર પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસ સ્થળ ઉપરથી પુરાવા એકત્ર કર્યા હતા અને પ્રાથમિક તપાસના આધારે બન્ને આરોપીને ઝડપી પાડ્યા હતા.

આ ઘટના મામલે એમ. ડિવિઝનના ACP એ.બી.વાળંદે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક અને આરોપીઓ વચ્ચે અગાઉથી ઝઘડો ચાલતો હતો. ઘટનાના દિવસે ફરી થયેલી તકરાર દરમિયાન મૃતક યુવક પર છરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. હાલ બન્ને આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VEJALPUR MURDER
AHMEDABAD PG MURDER
AHMEDABAD MURDER ACCUSED
AHMEDABAD MURDER
AHMEDABAD PG MURDER ACCUSED ARREST

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.