ETV Bharat / state

ઉતરાયણની રાતે અમદાવાદમાં ખૂની ખેલ: કાંકરિયા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નજીક યુવકની હત્યા, આરોપી ફરાર

અમદાવાદ કાંકરિયા વિસ્તારમાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નજીક અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા યુવકની તિક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી

અમદાવાદમાં ઉતરાયણની રાત્રે યુવકની હત્યા
અમદાવાદમાં ઉતરાયણની રાત્રે યુવકની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 15, 2026 at 1:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં ઉતરાયણની ઉજવણી વચ્ચે હત્યાની ઘટના બનતા પોલીસ દોડતી થઇ છે. કાંકરિયા વિસ્તારમાં ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નજીક અજાણ્યા શખ્સો દ્વારા યુવકની તિક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

અમદાવાદમાં કાંકરિયા નજીક યુવકની હત્યા

અમદાવાદમાં કાંકરિયા વિસ્તારમાં આવેલા ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ નજીક અજાણ્યા શખ્સોએ તિક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હુમલો કરી ચિરાગ રાઠોડ નામના વ્યક્તિની હત્યા કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાને લઈને સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય અને અફરાતફરી ફેલાઈ ગઈ હતી. પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, હત્યાનું કારણ હાલ અકબંધ છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ કાગડાપીઠ પોલીસ અને મણીનગર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પોલીસે વિસ્તારને કોર્ડન કરી તપાસ શરૂ કરી છે અને પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

હત્યામાં સંડોવાયેલ આરોપીઓ હાલ ફરાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. પોલીસે આસપાસના વિસ્તારોમાં સઘન શોધખોળ શરૂ કરી છે તેમજ CCTV ફૂટેજના આધારે આરોપીની ઓળખ માટે પ્રયત્નો તેજ કરવામાં આવ્યા છે.

આ મામલે ETV ભારત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં DCP ઝોન-6 ભગીરથ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, ઘટનાની જાણ મળતાની સાથે જ પોલીસની વિવિધ ટીમો ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી હતી. હાલ મૃતક ચિરાગ રાઠોડની ઓળખ થઈ ચૂકી છે અને હત્યાના કારણો અંગે તમામ દિશાઓમાં તપાસ ચાલી રહી છે. આરોપીને ઝડપવા માટે અલગ અલગ પોલીસ ટીમો રચી દેવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં આરોપીને પકડી લેવામાં આવશે.

હાલ પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલી આગળની કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

AHMEDABAD POLICE
KANKRIA AREA MURDER
AHMEDABAD CRIME
AHMEDABAD UTTARAYAN MURDER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.