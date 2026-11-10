નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ અમદાવાદમાં હત્યાની ઘટના,
પ્રાથમિક તપાસમાં અગાઉની અદાવત હત્યા પાછળનું કારણ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. પોલીસે આ મામલે બે આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
Published : November 10, 2026 at 1:02 PM IST
અમદાવાદઃ નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ અમદાવાદમાં હત્યાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવતા શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. શહેરના કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા ચાર માળીયા વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે બે શખ્સોએ એક યુવક પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.
આ હુમલામાં પ્રિન્સ દંતાણી નામના યુવકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ બનેલી આ હત્યાની ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભય અને ચકચારનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, અગાઉની અદાવતને પગલે આ હત્યાની ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો હોવાની આશંકા છે. ચાર માળીયા વિસ્તારમાં બે શખ્સોએ પ્રિન્સ દંતાણી પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી એક પછી એક ઘા ઝીંકી હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલા પ્રિન્સને કારણે અંતે તેનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ કાગડાપીઠ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી.
આ બનાવ અંગે કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.એ. ગોહિલે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, ચાર માળીયા વિસ્તારમાં પ્રિન્સ દંતાણી નામના યુવકની હત્યાની ઘટના બની છે. બે શખ્સો દ્વારા તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકીને યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અગાઉની અદાવત હત્યા પાછળનું કારણ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. પોલીસે આ મામલે બે આરોપીઓ સામે હત્યાનો ગુનો નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.
નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ શહેરના કાગડાપીઠ વિસ્તારમાં બનેલી આ હત્યાની ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ તેમજ અંગત અદાવતમાં બનતા હિંસક ગુનાઓ સામે સવાલો ઊભા કર્યા છે. હાલ પોલીસ દ્વારા હત્યા પાછળના ચોક્કસ કારણો, આરોપીઓની ભૂમિકા અને ઘટનાના અન્ય પાસાઓ અંગે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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