મહેસાણામાં પેસેન્જર ભરવાની જૂની અદાવતમાં યુવકની હત્યા, બે આરોપી ઝડપાયા
મહેસાણામાં અત્યંત ધમધમતા મોઢેરા ચોકડી બસ પોર્ટ નજીક જાહેર માર્ગ પર પેસેન્જર બેસાડવાની સામાન્ય બાબતમાં લોહિયાળ ખેલ ખેલાયો હતો.
Published : September 4, 2026 at 8:30 AM IST
મહેસાણા: મહેસાણામાં અત્યંત ધમધમતા મોઢેરા ચોકડી બસ પોર્ટ નજીક જાહેર માર્ગ પર પેસેન્જર બેસાડવાની સામાન્ય બાબતમાં લોહિયાળ ખેલ ખેલાયો હતો. ઇકો ગાડીમાં મુસાફરો ભરવા બાબતે થયેલી તકરારમાં એક યુવકને ચાર શખ્સોએ ભેગા મળીને હત્યા કરતા ચકચાર મચી ગઇ છે. બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને લઇ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ બે આરોપીઓને ઝડપીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા હતા.
પેસેન્જર ભરવા બાબતે થયેલી તકરારમાં હત્યા
બનાવની વિગત અનુસાર, મહેસાણા નાગલપુર કસ્બા વિસ્તારમાં આવેલી ચીસ્તી નગર-2 મસ્જિદ પાસે રહેતા અને ઇકો ગાડી ચલાવી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા સાબીરહુસેન ગુલામરસુલ સૈયદ (ઉંમર વર્ષ 39) સાથે તેમના જ સગા મામાના દીકરા સાકીરહુસેન રફીકમહમદ સૈયદ (રહે. મોટીવાસ, નાગલપુર કસ્બા)ને ગાડીમાં પેસેન્જર ભરવા બાબતે અણબનાવ ચાલી રહ્યો હતો. આરોપી સાકીરહુસેન મહેસાણામાં ભાડેથી ઇકો ગાડી ચલાવતો હતો અને મોઢેરા ચોકડી ખાતેથી પેસેન્જરો ભરવાને લઈને અવારનવાર સાબીરહુસેન સાથે બોલાચાલી તેમજ ઝઘડો કરી ફોન ઉપર જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપતો હતો.
ગત તારીખ 30 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે આશરે ત્રણ વાગ્યાના સુમારે સાબીરહુસેન પોતાના ઘરે હાજર હતા ત્યારે આરોપી સાકીરહુસેને તેમને ફોન કરી ઉશ્કેરાઈને કહ્યું હતું કે, "તું મોઢેરા ચોકડી આવી જા, આજે તો તને જાનથી પતાવી દેવો છે." આ ધમકી બાદ સાબીરહુસેન ઘરેથી મોઢેરા ચોકડી ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં પૂર્વ આયોજિત કાવતરા મુજબ સાકીરહુસેન સૈયદ, યુનુસભાઈ શેરખાન બાબી (રહે. હૈદરીચોક, બાબીવાડો), માજીદખાન ફરીદખાન બાબી (રહે. બાબીવાડો, પરા તળાવ) તથા યુનુસભાઈ બાબીનો ભાણો એમ ચારેય જણા એકસંપ થઈને ઘાતક હથિયારો સાથે તૈયાર ઊભા હતા.
જાહેરમાં તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી હત્યા
સાબીરહુસેન જેવા મોઢેરા ચોકડી બસ પોર્ટ પાસે પહોંચ્યા કે તરત જ ચારેય શખ્સોએ તેમને ઘેરી લીધા હતા. ઉગ્ર બોલાચાલી અને ઝઘડા બાદ આરોપીઓએ સાબીરહુસેન ઉપર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે તૂટી પડી ગળાના તેમજ પાંસળીના ભાગે ગંભીર અને જીવલેણ ઘા ઝીંકી દીધા હતા. લોહીલુહાણ હાલતમાં સાબીરહુસેન રોડ પર ઢળી પડતાં ચારેય હુમલાખોરો ઘટનાસ્થળેથી નાસી છૂટ્યા હતા.
ઘટનાની જાણ સાબીરહુસેનના 18 વર્ષીય પુત્રને થતાં તેણે તાત્કાલિક પોતાની માતાને જાણ કરી હતી. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત સાબીરહુસેનને સારવાર અર્થે મહેસાણા સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. આ આઘાતજનક ઘટના બાદ મૃતકની પત્નીએ મહેસાણા શહેર બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ચારેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023ની કલમ 103(1) (હત્યા), 61(2) (ગુનાહિત ષડયંત્ર), 351(3), 351(4), 54 તથા જી.પી. એક્ટ 135 મુજબ ગુનો નોંધાવ્યો હતો.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં બે આરોપીઓને દબોચ્યા
જાહેર માર્ગ પર થયેલી ઘાતકી હત્યાની ઘટનાને પગલે સમગ્ર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે પ્રશ્નાર્થ ઊભા થયા હતા. રેન્જ આઈજી વિરેન્દ્રસિંહ યાદવ તથા જિલ્લા પોલીસ વડા હિમાંશુ સોલંકીના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીવાયએસપી મિલાપ પટેલ દ્વારા આરોપીઓને સત્વરે પકડી પાડવા અલગ-અલગ ટીમો બનાવી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. મહેસાણા પોલીસ અધિક્ષકના આદેશથી કેસની આગળની તપાસ એ-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ આર.એલ. પારગીને સોંપવામાં આવી હતી.
પોલીસે મોઢેરા ચોકડી આસપાસના સીસીટીવી ફૂટેજ ચકાસી હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદ લીધી હતી. ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે મુખ્ય આરોપી સૈયદ સાકીરહુસેન રફીકમહમદ (ઉંમર વર્ષ 36, રહે. નાગલપુર કસ્બા)ને મહેસાણા બિલાડીબાગ નજીક હીરાનગર રોડ પરથી રાઉન્ડઅપ કર્યો હતો. જ્યારે બનાવ દરમિયાન ઇજાગ્રસ્ત થયેલો બીજો આરોપી બાબી માજીદખાન ફરીદખાન (ઉંમર વર્ષ 38, રહે. બાબીવાડો, પરા તળાવ) અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ હતો, જેને હોસ્પિટલમાંથી રજા મળતાની સાથે જ પોલીસે કસ્ટડીમાં લઈ બંને આરોપીઓની સત્તાવાર અટકાયત કરી હતી.
ઝડપાયેલા આરોપી માજીદખાનનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઝડપાયેલા આરોપીઓ પૈકી બાબી માજીદખાન ફરીદખાન રીઢો ગુનેગાર છે અને મોટો ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેની સામે અગાઉ સાબરકાંઠા જિલ્લાના ખેડબ્રહ્મા અને ઇડર, બનાસકાંઠાના પાલનપુર પશ્ચિમ તથા મહેસાણા શહેર એ-ડિવિઝન અને વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશન સહિત આઈપીસી હેઠળ 5 થી 6 જેટલા ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓને રિમાન્ડ પર લેવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.
મહેસાણાના Dysp મિલાપ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મહેસાણા બી-ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં મોઢેરા ચાર રસ્તા પાસે આવેલા બસ ડેપો નજીક ઇકો ગાડીમાં પેસેન્જર બેસાડવાના મામલે બે જૂથ વચ્ચે છેલ્લા અઠવાડિયાથી માથાકૂટ ચાલતી હતી, જેનું મનદુ:ખ રાખી આરોપી સાકીરહુસેન સૈયદ અને માજીદખાન બાબી સહિતના લોકોએ ભેગા મળી સાબીરહુસેન સૈયદ નામના યુવકની છરીના ઘા મારી હત્યા કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને રાખી ચોક્કસ બાતમી અને હ્યુમન સોર્સના આધારે બન્ને મુખ્ય આરોપીઓનએ ઝડપી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
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