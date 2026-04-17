અમરેલીમાં બાઈકના હપ્તાને લઈને થયેલી બોલાચાલીમાં યુવકની હત્યા, 6 આરોપી ઝડપાયા
ભોગ બનનાર મહેન્દ્રભાઈ ઢીમેચાએ આરોપી અજયભાઈ મકવાણા પાસેથી ફાઇનાન્સ પર બાઈક લીધેલી હતી.
Published : April 17, 2026 at 10:15 PM IST
અમરેલી: અમરેલી જિલ્લાના લીલિયા તાલુકાના સનાળિયા ગામે થોડા દિવસો પહેલા બનેલી મારામારીની ઘટનામાં યુવાનનું સારવાર દરમિયાન મોત નિપજતા સમગ્ર મામલો હત્યામાં પલટાયો છે. આ બનાવમાં બાઈકના હપ્તા ભરવા બાબતે થયેલી બોલાચાલી બાદ છ આરોપીઓએ એકસંપ થઈને કુહાડી જેવા ઘાતક હથિયાર વડે જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો.
બનાવની વિગત મુજબ, ભોગ બનનાર મહેન્દ્રભાઈ ઢીમેચાએ આરોપી અજયભાઈ મકવાણા પાસેથી ફાઇનાન્સ પર બાઈક લીધેલી હતી. આ બાઈકના હપ્તા ભરવા બાબતે બંને વચ્ચે બોલાચાલી અને મનદુઃખ થયું હતું. જેની અદાવત રાખીને આરોપીઓએ ફરિયાદી યુવરાજભાઈ ઢીમેચા અને મહેન્દ્રભાઈ ઢીમેચા પર હુમલો કર્યો હતો. આ હુમલામાં માથાના ભાગે કુહાડીના ગંભીર ઘા વાગવાને કારણે મહેન્દ્રભાઈને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે રાજકોટ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું કમકમાટીભર્યું મોત નિપજતા પોલીસ તંત્ર વધુ સક્રિય બન્યું છે અને આરોપીઓ સામે હવે હત્યાનો ગુનો ઉમેરવાની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સાવરકુંડલા ડી.વાય.એસ.પી. વિરલ ચંદન અને લીલીયા પોલીસ દ્વારા ઝડપી કાર્યવાહી કરી હુમલો કરનાર તમામ છ આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં સાગર ભીખાભાઈ મકવાણા, પ્રકાશ ખોડાભાઈ મકવાણા, મિલન બાલાભાઈ મકવાણા, હરેશ ભોળાભાઈ મકવાણા, વિશાલ ખોડાભાઈ મકવાણા અને અજય ભીખાભાઈ મકવાણાનો સમાવેશ થાય છે. તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કર્યા બાદ પંચોની હાજરીમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન કરવામાં આવ્યું હતું.
આરોપીઓને સૌપ્રથમ લીલિયા-સનાળિયા રોડ પર આવેલી ખોડલ હોટલ ખાતે અને ત્યારબાદ મુખ્ય બનાવના સ્થળે લઈ જઈને સમગ્ર ઘટનાની પુનઃરચના કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જાહેરમાં આરોપીઓને લઈ જઈને કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું. આ અંગે સાવરકુંડલા ડી.વાય.એસ.પી. વિરલ ચંદને જણાવ્યું હતું કે, ગત 12 એપ્રિલ 2026ના રોજ આ બનાવ બન્યો હતો. પકડાયેલા આરોપીઓ વિરુદ્ધ અલગ રાયોટિંગ અને અટેમ્પ્ટ ટુ મર્ડરનો ગુનો દાખલ થયેલો છે. આ બનાવની વધુ તપાસ હાલ લીલિયા પોલીસ સ્ટેશનના થાણા અધિકારી ચલાવી રહ્યા છે.
