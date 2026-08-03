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ભરૂચ: કિમ નદી પાર કરવાનો પ્રયાસ કરતા યુવક તણાયો, ધસમસતા પ્રવાહમાંથી દિલધડક રેસ્કયુ

હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ગામ નજીક કિમ નદીના ધસમસતા પાણીમાં એક યુવક તણાઈ જતાં હાંસોટ પોલીસે સમયસર રેસ્ક્યુ કરીને તેનો જીવ બચાવ્યો હતો.

ભરૂચમાં કિમ નદીમાં યુવકનું દિલધડક રેસ્કયુ
ભરૂચમાં કિમ નદીમાં યુવકનું દિલધડક રેસ્કયુ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 3, 2026 at 1:30 PM IST

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ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં ભારે વરસાદ બાદ સર્જાયેલી પરિસ્થિતિ વચ્ચે એક જ દિવસે બે વિપરીત ઘટનાઓ સામે આવી છે. હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ગામ નજીક કિમ નદીના ધસમસતા પાણીમાં એક યુવક તણાઈ જતાં હાંસોટ પોલીસે સમયસર રેસ્ક્યુ કરીને તેનો જીવ બચાવ્યો હતો જ્યારે બીજી તરફ ભરૂચ તાલુકાના પરીએજ ગામે ભુખી ખાડીમાં ડૂબી જતાં 60 વર્ષીય વૃદ્ધનું મોત થતાં ગામમાં શોકનો માહોલ છવાયો છે.

યુવકનું દિલધડક રેસ્કયુ

હાંસોટ તાલુકાના સાહોલ ગામ નજીક કિમ નદીમાં ભારે વરસાદને કારણે પાણીનો પ્રવાહ વધી ગયો હતો. આ દરમિયાન એક યુવક જોખમ હોવા છતાં નદીને પાર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો. અચાનક પાણીનો પ્રવાહ તેજ બનતા યુવક સંતુલન ગુમાવી તણાવા લાગ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકોમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક હાંસોટ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ભરૂચમાં કિમ નદીમાં યુવકનું દિલધડક રેસ્કયુ (ETV Bharat Gujarat)

માહિતી મળતાં જ હાંસોટ પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પાણીનું સ્તર વધુ હોવાથી પોલીસ દ્વારા હાઈવા ટ્રકની મદદ લેવામાં આવી હતી. જોખમી પરિસ્થિતિ વચ્ચે પોલીસકર્મીઓએ ભારે સૂઝબૂઝ અને બહાદુરી દાખવી યુવક સુધી પહોંચી સફળ રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સમયસરની કામગીરીને કારણે યુવકને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં સફળતા મળી હતી અને તેનો આબાદ બચાવ થયો હતો.

રેસ્ક્યુ બાદ સ્થાનિક લોકોએ હાંસોટ પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરી હતી. હાંસોટ પોલીસ મથકના PI નયન વસાવાએ લોકોને અપીલ કરી હતી કે ભારે વરસાદ દરમિયાન નદી, ખાડી કે પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પરથી જોખમ લઈને પસાર થવાનો પ્રયાસ ન કરે અને તંત્રની સૂચનાઓનું પાલન કરે.

ભરૂચના પરીએજમાં દુ:ખદ ઘટના

બીજી તરફ ભરૂચ તાલુકાના પરીએજ ગામે દુઃખદ ઘટના સામે આવી હતી. ગામની ભુખી ખાડીમાં 60 વર્ષીય વૃદ્ધ ડૂબી જતાં તેમનું મોત થયું હતું. મૃતકની ઓળખ શિવ ધુરા રાઠોડ તરીકે થઈ છે. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક લોકો અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી.

પોલીસે સ્થાનિકોની મદદથી વૃદ્ધનો મૃતદેહ બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાને લઈને પોલીસે જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને વૃદ્ધ કેવી રીતે ખાડીમાં ડૂબ્યા તે અંગે તપાસ શરૂ કરી છે.

ભારે વરસાદ બાદ જિલ્લામાં નદી-નાળા અને ખાડીઓમાં પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં તંત્ર દ્વારા લોકોને સાવચેતી રાખવા, પાણી ભરાયેલા વિસ્તારોમાં બિનજરૂરી અવરજવર ટાળવા અને જોખમ ન લેવા સતત અપીલ કરવામાં આવી રહી છે.

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