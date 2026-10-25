કેનેડામાં માર્ગ અકસ્માતમાં દશેલાના યુવકનું મોત, એક સપ્તાહથી મૃતદેહ વતન લાવવા સરકારને આજીજી કરી રહ્યા છે પિતા
પાંચ વર્ષથી કેનેડામાં અભ્યાસ કરતા હિરેન પરમારનું અકસ્માતમાં મોત; એક સપ્તાહ વીતવા છતાં મૃતદેહ વતન ન પહોંચતાં પરિવારની ચિંતા વધી
Published : October 25, 2026 at 7:50 AM IST
ગાંધીનગર: ગાંધીનગરના દશેલા ગામના વતની અને છેલ્લા પાંચ વર્ષથી અભ્યાસ અર્થે કેનેડા ગયેલા યુવક હિરેન પરમારનું માર્ગ અકસ્માતમાં મોત થતાં પરિવાર પર દુઃખનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. આ અકસ્માતમાં હિરેન સહિત કુલ ચાર લોકોનાં મોત થયાં હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ, ઘટનાને એક સપ્તાહ જેટલો સમય થવા આવ્યો હોવા છતાં હિરેનનો મૃતદેહ વતન લાવી શકાયો નથી. જેના પગલે પરિવારજનોમાં ચિંતા અને દુઃખની લાગણી વ્યાપી છે. ત્યારે મૃતકના પિતા બાબુભાઈ પરમારે કેન્દ્ર સરકારને અપીલ કરીને કેનેડા સરકાર સાથે વાતચીત કરી પુત્રનો મૃતદેહ વહેલી તકે ભારત લાવવા માટે મદદ કરવાની માંગ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, ગાંધીનગર તાલુકાના દશેલા ગામના હિરેન પરમાર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કેનેડામાં રહીને અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. દરમિયાન ગત 18 ઓક્ટોબર, 2026ના રોજ કેનેડામાં સર્જાયેલા માર્ગ અકસ્માતમાં તેમનું મોત નીપજ્યું હતું. આ અકસ્માતમાં અન્ય ત્રણ લોકોનાં પણ જીવ ગયા હતા. એકસાથે ચાર લોકોનાં મોતની ઘટનાથી તેમના પરિવારજનોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
મૃતદેહની રાહ જોઈ રહેલા પરિવારની ચિંતા વધી
પુત્રના મોતના સમાચાર મળ્યા બાદથી દશેલા ગામમાં રહેતા હિરેનના પરિવારજનો માટે આ સમય અત્યંત મુશ્કેલ બની રહ્યો છે. એક તરફ યુવાન પુત્ર ગુમાવવાનું દુઃખ છે, તો બીજી તરફ અંતિમ દર્શન માટે તેના મૃતદેહને વતન લાવવાની રાહ જોવી પડી રહી છે. અકસ્માતને એક સપ્તાહ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં મૃતદેહ ભારત ન પહોંચતાં પરિવારની ચિંતા સતત વધી રહી છે.
હિરેનના પિતા બાબુભાઈ પરમારે જણાવ્યું હતું કે, તેમનો પુત્ર છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કેનેડામાં અભ્યાસ કરતો હતો. 18 ઓક્ટોબરના રોજ માર્ગ અકસ્માતમાં તેનું અવસાન થયું હતું. આ ઘટનાને પગલે પરિવારજનો ભારે આઘાતમાં છે. કેનેડા સરકાર દ્વારા અકસ્માત અંગે તપાસ ચાલી રહી હોવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે, પરંતુ પુત્રનો મૃતદેહ વતન ક્યારે પહોંચશે તે અંગેની અનિશ્ચિતતાના કારણે પરિવારજનો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે.
કેન્દ્ર સરકારને વહેલી તકે મદદ કરવા અપીલ
બાબુભાઈ પરમારે કેન્દ્ર સરકારને વિનંતી કરી છે કે, કેનેડા સરકાર સાથે તાત્કાલિક વાતચીત કરવામાં આવે અને જરૂરી પ્રક્રિયા ઝડપથી પૂર્ણ કરાવી તેમના પુત્રનો મૃતદેહ વતન લાવવા માટે સહયોગ આપવામાં આવે. પરિવાર પોતાના પુત્રના અંતિમ દર્શન કરી શકે અને વતનમાં તેની અંતિમવિધિ કરી શકે તે માટે સરકાર મદદ કરે તેવી તેમની લાગણીસભર માંગ છે.
દશેલા ગામના હિરેન પરમાર સહિત ચાર લોકોનાં અકસ્માતમાં મોતની ઘટનાથી સંબંધીઓ અને પરિચિતોમાં પણ શોકની લાગણી પ્રસરી છે. હાલ પરિવારની એકમાત્ર આશા એ છે કે સરકારના હસ્તક્ષેપથી જરૂરી કાર્યવાહી ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને હિરેનનો મૃતદેહ વહેલી તકે વતન પહોંચે, જેથી પરિવારજનો તેને અંતિમ વિદાય આપી શકે.
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