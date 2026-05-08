સુરેન્દ્રનગર: ગેરકાયદેસર ખાણમાં ભરાયેલા પાણીમાં ન્હાવા પડેલા યુવકનું મોત, 12 કલાકમાં બે યુવકોના મોતની ઘટના

સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ તાલુકાના દેવપરા ગામે આવેલા ગેરકાયદેસર પથ્થરની ખાણમાં યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 8, 2026 at 10:49 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગરમીનો પારો સતત વધતો જઈ રહ્યો છે. એવામાં ગરમીથી બચવા માટે લોકો દ્વારા અવનવા પ્રયત્ન હાથ ધરવામાં આવતા હોય છે. ક્યારેક આ પ્રયત્ન જીવલેણ પણ સાબિત થતા હોય છે. અજાણ્યા પાણીમાં ન્હાવા જતા સમયે દુર્ઘટના બનવાની ઘટનાઓમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વધારો થઈ રહ્યો છે. જિલ્લાના થાનગઢ તાલુકામાં ગેરકાયદેસર ખોદવામાં આવેલી ખાણોમાં ડૂબી જવાના પગલે આશાસ્પદ બે યુવકોના 12 કલાકમાં જ મોત નીપજવા પામ્યા છે.

સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢ તાલુકાના દેવપરા ગામે આવેલા ગેરકાયદેસર પથ્થરની ખાણમાં યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. દેવપરા નજીક આવેલ ગેરકાયદેસર સરકારી ખરાબામાં ખનીજ માફિયાઓ દ્વારા પથ્થરની ખાણ ખોદી અને ખનીજ ચોરી કરવામાં આવતી હતી. ત્યારે આ ખનીજ ચોરી દરમિયાન આ ખાણમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું જેને લઇને હાલના તબક્કામાં પાણીથી ભરાયેલી ખાણમાં યુવક ન્હાવા પડ્યો હતો. ત્યારે તેની અંદર ડૂબી ગયો હતો. રોહિત મકવાણા નામના 23 વર્ષના યુવકનું ડૂબી જવાના કારણે મોત નીપજવા પામ્યું છે.

સ્થાનિક લોકો દ્વારા ખાણની બહારના ભાગે યુવકના ચપ્પલ અને કપડાં મળી આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. ફાયર બ્રિગેડની સુરેન્દ્રનગરની ટીમો બોલાવી યુવકની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભારે જેહમદબાદ ખાણમાંથી મૃતદેહને બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો અને આ અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જે બાદ મૃતદેહ રોહિત મકવાણાનો હોવાનું સામે આવ્યું હતું. તેના પરિવારજનોને પણ આ બાબતે જાણ કરવામાં આવતા તેના પરિવાર ઉપર પણ આભ તૂટી પડ્યું હતું.

આ પહેલા સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાનગઢમાં જ આવેલા ખારા વિસ્તારમાં ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણમાં ડૂબી જવાના કારણે અજયભાઈ હિતેશભાઈ રાઠોડનું મોત નીપજવા પામ્યું હતું. જોકે આ અંગે તંત્રને જાણ કરાયાના છ કલાક પછી તંત્રએ ત્યાં પહોંચીને મૃત દેહને ગેરકાયદેસર ખાણમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેને પીએમ માટે હોસ્પિટલે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ અંગે પરિવારજનો દ્વારા રોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણો ખનીજ માફિયાઓ ખોદી નાખે છે. પરંતુ તેનું પુરાણ કરતા નથી. જેને લઈને વારંવાર ગેરકાયદેસર ખાણોમાં ડૂબી જવાની ઘટનાઓમાં વધારો થઈ રહ્યો છે અને દુર્ઘટના પણ સર્જાઇ રહી છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા હવે ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની અને પથ્થરોની ખાણો પુરવા અંગેની કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ ઉઠવા પામી છે.

થાનગઢ મામલતદાર પીજી સોલંકી દ્વારા લોકોને સાવધાની અપીલ સાથે જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જ્યાં ગેરકાયદેસર ખાણો ખનીજ માફિયાઓએ ખોદી છે ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. હવે ત્યાં અવરજવર ન કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલના પેટાળના ભાગેથી પાણી છૂટવાની ઘટના બની રહી છે જેને લઈને પથ્થરો અને ગેરકાયદેસર કાર્બોસેલની ખાણોમાં પાણી ભરાયેલા છે. ઉનાળાનો સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે અંદરના ભાગે ન્હાવા ન પડવા તેમજ ખાણોની અંદરના ભાગે ન જવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે.

