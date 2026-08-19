વડોદરાની હોટેલમાં ગે કપલની મુલાકાત બાદ યુવકનું મોત, સાથીની અટકાયત
વ્હોટ્સએપથી સંપર્કમાં આવેલા બંને યુવાનો હોટેલમાં મળ્યા હતા જ્યાં કથિતપણે અકસ્માતે એક યુવકનું મોત થયું
Published : August 19, 2026 at 3:32 PM IST
વડોદરા: દાંડિયાબજારની હોટેલ વિન્ટેજ ઈનમાં ગે કપલની મુલાકાત બાદ એક યુવકના મોતની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પાણીગેટ વિસ્તારમાં રહેતો ગુલામ મુસ્તફા અને ભાયલીનો કિશન વસાવા બંને એકબીજાના સંપર્કમાં હતા અને મોડી રાત્રે હોટેલમાં મળવા પહોંચ્યા હતા. જોકે સવારે રૂમમાંથી ગુલામ મુસ્તફાનો મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. હાલ પોલીસે સાથી યુવક કિશન વસાવાની અટકાયત કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
18 ઓગસ્ટના રોજ હોટેલના રૂમ નંબર 302માંથી પાણીગેટ ખાટકીવાડ વિસ્તારમાં રહેતા ગુલામ મુસ્તફા ખુર્શીદ અહેમદ નૈયરનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતક મોડી રાત્રે ભાયલી ગામના રહેવાસી કિશન વસાવા સાથે હોટેલમાં આવ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં બંને યુવકો એકબીજાના સંપર્કમાં હોવાનું સામે આવ્યું છે.
મળતી વિગતો પ્રમાણે ગુલામ મુસ્તફા અને કિશન વસાવા વોટ્સએપના માધ્યમથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. બંનેએ મળવાનું નક્કી કર્યા બાદ મોડી રાત્રે આશરે ત્રણ વાગ્યે દાંડિયાબજારની હોટેલ વિન્ટેજ ઈનમાં પહોંચ્યા હતા. બંનેએ શરૂઆતમાં રૂમ નંબર 304 બુક કરાવ્યો હતો. રાત્રિ દરમિયાન રૂમ નંબર 304માં અચાનક વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો. આ દરમિયાન ગુલામ મુસ્તફા વૉશરૂમ જવા માટે નીકળ્યા હતા. રૂમમાં અંધારું હોવાથી તેમને ઠોકર વાગી હતી અને તેઓ નીચે પડી ગયા હતા. આ દરમિયાન તેમના માથા અને કપાળના ભાગે ઈજા પહોંચી હોવાનું પ્રાથમિક રીતે સામે આવ્યું છે.
રૂમમાં લાઈટની સમસ્યા હોવાથી બંનેએ હોટેલ સ્ટાફને વિનંતી કરી હતી અને ત્યારબાદ રૂમ નંબર 304માંથી રૂમ નંબર 302માં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ સવારે આશરે સાત વાગ્યે કિશન વસાવા બૂમાબૂમ કરતા હોટેલના રિસેપ્શન પર પહોંચ્યો હતો અને હોટેલ સ્ટાફને જણાવ્યું હતું કે મુસ્તફાને કંઈક થઈ ગયું છે. આથી હોટેલ સ્ટાફે તાત્કાલિક 108 એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસને જાણ કરી હતી. 108ની ટીમ અને પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચતા રૂમમાં ગુલામ મુસ્તફા મૃત્યુ પામેલી હાલતમાં મળી આવ્યા હતા. ત્યારબાદ મૃતદેહને સયાજી હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.
આ ઘટનામાં ખાસ વાત એ છે કે, પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે હોટેલમાં રોકાયેલા બંને યુવકો ગે કપલ હતા અને એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા બાદ બંને હોટેલમાં મળવા પહોંચ્યા હતા. જોકે ગે કપલની મુલાકાત બાદ યુવકનું મોત કેવી રીતે થયું તે અંગે હજુ સત્તાવાર રીતે સ્પષ્ટતા થઈ નથી. પોલીસ સમગ્ર ઘટનાને તમામ પાસાઓથી તપાસી રહી છે.
મૃતક સાથે હોટેલમાં રહેલા કિશન વસાવાના શરીર પર પ્રાથમિક તપાસ દરમિયાન કોઈ ઝપાઝપી કે ઈજાના નિશાન મળ્યા નથી. તેમ છતાં ઘટનાની હકીકત જાણવા માટે પોલીસે કિશન વસાવાની અટકાયત કરી પૂછપરછ શરૂ કરી છે. હોટેલના રૂમમાં બનેલી સમગ્ર ઘટનાક્રમ અંગે પણ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે.
મૃતકે કોઈ પ્રકારનો નશો કર્યો હતો કે કેમ તે જાણવા માટે પોલીસે તેના બ્લડ સેમ્પલ પણ લીધા છે. સાથે જ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મળનારી વિગતો પણ પોલીસ તપાસ માટે મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે. હાલ રાવપુરા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે યુવકનું મોત પડવાથી થયેલી ઈજાના કારણે થયું છે કે પછી મોત પાછળ કોઈ અન્ય કારણ છે, તે હાલ તપાસનો વિષય છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું ચોક્કસ કારણ વધુ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. પોલીસ હોટેલમાં બંને યુવકોના આગમનથી લઈને સવારે બનેલી સમગ્ર ઘટનાની કડીવાર તપાસ કરી રહી છે.સાથી યુવકની અટકાયત કરીને પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે, જ્યારે મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું છે. હાલ રાવપુરા પોલીસે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધ્યો છે. યુવકના મોતનું ચોક્કસ કારણ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ અને પોલીસ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.
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