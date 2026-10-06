CTM ડબલ ડેકર બ્રિજ પરથી પડવાથી યુવકનું મોત; એક જ સપ્તાહમાં બીજી ઘટનાથી ઉઠ્યા સવાલ
વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે તરફ જતા ઓવરબ્રિજ પર એક સપ્તાહમાં બીજી ઘટના, સુરક્ષા જાળીની ઊંચાઈ વધારવાની સ્થાનિકોની માંગ
Published : October 6, 2026 at 2:43 PM IST
અમદાવાદ: CTM ચાર રસ્તા પાસે આવેલા ડબલ ડેકર ઓવરબ્રિજ પર મંગળવારે સવારે એક યુવકનું મોત થતાં થોડા સમય માટે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ વડોદરા એક્સપ્રેસ હાઈવે તરફ જતા ઓવરબ્રિજ પરથી એક અજાણ્યો યુવક ચાલુ ટ્રાફિક વચ્ચે નીચે પટકાયો હતો.
ઘટના બનતા બ્રિજ પરથી પસાર થતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓ થોડીવાર માટે થંભી ગયા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં રામોલ પોલીસ અને ટ્રાફિક પોલીસની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી.
પોલીસ અને ટ્રાફિક ટીમે સ્થળ સંભાળ્યું
ઘટનાની જાણ થતાં સ્થળ પર લોકો એકઠા થઈ ગયા હતા, જેના કારણે ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને પણ અસર થઈ હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને એકઠા થયેલા લોકોને દૂર કર્યા હતા અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થા સામાન્ય કરાવવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. ત્યારબાદ મૃતકના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલ મોકલી આપવામાં આવ્યો હતો.
મૃતકની ઓળખ હજુ અજાણ
રામોલ પોલીસ સ્ટેશનના PI એમ.આર. ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, CTM વિસ્તારમાં બનેલી ઘટનામાં મૃતક હાલ અજાણી વ્યક્તિ છે. પોલીસે સમગ્ર મામલે Accidental Death (AD-અકસ્મિક મોત) નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. PI એમ.આર. ચૌધરીના જણાવ્યા મુજબ, પ્રાથમિક તબક્કે યુવકે કયા કારણોસર આ પગલું ભર્યું તેની ચોક્કસ માહિતી સામે આવી નથી. મૃતકની ઓળખ કરવા તેમજ ઘટનાની વધુ વિગતો જાણવા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન કોઈ નવી માહિતી સામે આવશે તો તેના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
એક સપ્તાહમાં બીજી ઘટના, ડબલ ડેકર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને સવાલ
CTM ડબલ ડેકર ઓવરબ્રિજ પર છેલ્લા એક સપ્તાહમાં આવી બીજી ઘટના સામે આવી છે. ઓવરબ્રિજના કેટલાક સ્થળોએ સુરક્ષા જાળીની ઊંચાઈ ઓછી હોવાના કારણે લોકોના જીવ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યા હોવાનો સ્થાનિકો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, ઓવરબ્રિજ પરથી નીચે પડવાના અથવા કૂદકો મારવાના અગાઉ પણ બનાવો બન્યા છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને બ્રિજ પર સુરક્ષા જાળીની ઊંચાઈ વધારવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
હાલ પોલીસનું મુખ્ય ધ્યાન મૃતકની ઓળખ કરવા અને સમગ્ર ઘટનાની કાયદેસરની તપાસ કરવા પર છે. યુવકની ઓળખ થયા બાદ તેના પરિવારજનો સુધી માહિતી પહોંચાડવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે. સાથે જ ઘટના કયા સંજોગોમાં બની અને તેનું ચોક્કસ કારણ શું હતું તે અંગેની વિગતો પણ પોલીસ તપાસ બાદ સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. CTM ડબલ ડેકર પર વારંવાર સર્જાતી આવી ઘટનાઓ વચ્ચે સુરક્ષા જાળીની ઊંચાઈ અને અન્ય સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવાની સ્થાનિકોની માંગ પણ હવે ફરી સામે આવી છે.
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