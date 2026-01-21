ETV Bharat / state

ગીર ગઢડાના યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું, વીડિયો બનાવી પત્ની સહિત સાસરીયા પર લગાવ્યો ત્રાસ આપવાનો આરોપ

મૃતક યુવકે અંતિમ પગલું ભરતા પહેલાં એક વીડિયો બનાવ્યો હતો, જેમાં તે પોતાના મૃત્યુ માટે તેની પત્નીસ સસરા, સાળા અને વકીલને જવાબદાર ઠેરવી રહ્યો છે.

ગીર ગઢડાના યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું
ગીર ગઢડાના યુવકે જીવન ટૂંકાવ્યું (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 21, 2026 at 12:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર ગઢડા તાલુકાના નવા ઉગલા ગામમાં રહેતા એક યુવકે પત્ની અને સાસરિયાંના ત્રાસથી કંટાળી આત્મહત્યા કરી હોવાની કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. યુવકે આત્મહત્યા કરતાં પહેલાં સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો બનાવી પોતાના સાસરિયાં પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. ઘટનાને પગલે સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.

મૃતક યુવક ગોપાલ સોંદરવાના પિતા ધનાભાઈ સોંદરવાના જણાવ્યા અનુસાર, આશરે 11 મહિના પહેલાં ગોપાલના બીજા લગ્ન વિસાવદર તાલુકાના વેકરિયા ગામની રૂપલ નામની યુવતી સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદ થોડા સમયથી પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ થતા પત્ની પિયર રહેવા જતી રહી હતી અને ગોપાલ સામે કોર્ટમાં ભરણપોષણનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.

ગીર ગઢડા પોલીસે શરૂ કરી તપાસ
ગીર ગઢડા પોલીસે શરૂ કરી તપાસ (Etv Bharat Gujarat)

પરિવારનો આક્ષેપ છે કે આ કેસ સંદર્ભે ગોપાલને સતત માનસિક રીતે હેરાન કરવામાં આવતો હતો. આ માનસિક ત્રાસથી કંટાળી ગયેલા ગોપાલે ઘટનાના દિવસે રડતાં રડતાં એક વીડિયો બનાવી આત્મહત્યા કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો.

વીડિયોમાં ગોપાલે જણાવ્યું હતું કે, છૂટાછેડા માટે તેના સાસરીયા તેની પાસેથી 2 લાખ રૂપિયાની માંગ કરી રહ્યાં છે, જયારે તેની પાસે એટલા રૂપિયા નથી. તેણે પોતાના મૃત્યું માટે પત્ની, સસરા, સાળા તેમજ વકીલને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે અને સરકારને ન્યાય આપવા અપીલ કરી હતી.

મૃતક પરિવારે માંગ કરી છે કે ગોપાલના મોત માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે
મૃતક પરિવારે માંગ કરી છે કે ગોપાલના મોત માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે (Etv Bharat Gujarat)

વીડિયો પોસ્ટ કર્યા બાદ ગોપાલે અંતિમ પગલું ભર્યુ તે પહેલાં તેના પિતાને ફોન કરી માફી માંગી હતી. જાણ થતાં જ પરિવારજનો તેને તાત્કાલિક ઉના સરકારી હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, જ્યાં ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.

ઘટનાની જાણ થતાં ગીર ગઢડા પોલીસ હોસ્પિટલ પહોંચી હતી અને મૃતકના પિતાનું નિવેદન નોંધ્યું હતું. હાલ પોલીસે અકસ્માતે મોત તરીકે નોંધ કરી છે. પરિવારજનોએ પોસ્ટમોર્ટમ બાદ મૃતદેહ તેમના વતન નવા ઉગલા લઈ ગયા છે.

આ બાબતે ગીર ગઢડા પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. એન.એ. વાઘેલાએ જણાવ્યું હતું કે, “યુવકની આત્મહત્યા બાબતે એ.ડી. દાખલ કરવામાં આવી છે. પરિવાર તરફથી ફરિયાદ મળ્યા બાદ કાયદેસર કાર્યવાહી કરી આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે.” પરિવારે માંગ કરી છે કે ગોપાલના મોત માટે જવાબદાર લોકો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે..

TAGGED:

YOUTH COMMITS SUICIDE
NAVA UGLA VILLAGE OF GIR SOMNATH
GIR SOMNATH NEWS
VIDEO VIRAL ON SOCIAL MEDIA
YOUTH DIES

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.