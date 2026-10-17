સુરતના અલથાણ-વેસુ રોડ પર ડમ્પરની ટક્કરથી નાની બહેનનું મોત, મોટી બહેન ઇજાગ્રસ્ત
અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ડમ્પરચાલક વાહન સ્થળ પર જ મૂકીને ફરાર થઈ જતાં પરિવારજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : October 17, 2026 at 9:34 PM IST
સુરત: સુરતના અલથાણ-વેસુ રોડ પર ડમ્પરની અડફેટે આવતાં બે સગી બહેનોને ગંભીર અકસ્માત નડ્યો હતો. આ દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલી નાની બહેન નેહા ખરવારનું સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નીપજ્યું હતું, જ્યારે મોટી બહેન નિક્કી ખરવાર ઇજાગ્રસ્ત થઈ હતી. અકસ્માત સર્જ્યા બાદ ડમ્પરચાલક વાહન સ્થળ પર જ મૂકીને ફરાર થઈ જતાં પરિવારજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, નેહા ખરવાર અને તેની મોટી બહેન નિક્કી ખરવાર મોપેડ પર પેટ્રોલ પુરાવવા માટે જઈ રહી હતી. આ દરમિયાન પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવેલા ડમ્પરચાલકે તેમના મોપેડને જોરદાર ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતમાં બંને બહેનોને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકો એકત્ર થઈ ગયા હતા અને બંને બહેનોને તાત્કાલિક સારવાર માટે વેસુ વિસ્તારની ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી.
નેહાનો પગ બચાવવા તબીબોના પ્રયાસો નિષ્ફળ
અકસમાતમાં ગંભીર રીતે ઘવાયેલી બંને બહેનોને પ્રથમ ખાનગી હોસ્પિટલમાં પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. જોકે, તેમની સ્થિતિ ગંભીર હોવાથી અન્ય હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ પરિવારજનો બંનેને નવી સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં પણ સ્થિતિ નાજુક જણાતાં તેમને અપોલો હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી હતી. અહીં તબીબોએ નેહાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હોવાથી તેનો પગ કાપવાની ફરજ પડી શકે તેમ જણાવી તાત્કાલિક ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. જોકે, તબીબોના તમામ પ્રયાસો છતાં નેહાનો જીવ બચાવી શકાયો નહોતો. બીજી તરફ, મોટી બહેન નિક્કી ખરવારની હાલત હાલ સામાન્ય હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
ડમ્પર માલિકે જવાબદારીમાંથી હાથ ખંખેર્યાનો પરિવારનો આક્ષેપ
અકસમાત બાદ પરિવારજનોએ ડમ્પર માલિકનો સંપર્ક કરતાં તેણે ડ્રાઇવર ફરાર થઈ ગયો હોવાનું જણાવી જવાબદારીમાંથી હાથ ખંખેરી લીધા હોવાનો પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. આર્થિક રીતે સામાન્ય પરિસ્થિતિ ધરાવતા આ પરિવારમાં માતા આંગણવાડીમાં કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવવામાં મદદ કરે છે, જ્યારે પરિવારના અન્ય સભ્યો રિક્ષા ચલાવી આજીવિકા મેળવે છે. નાની ઉંમરની દીકરીના અકાળે મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
મૃતક નેહાના ભાઈ સંદીપ ખરવારે જણાવ્યું હતું કે, અકસ્માત બાદ ડમ્પરચાલક વાહન સ્થળ પર મૂકીને નાસી ગયો હતો. પરિવારની માગ છે કે ફરાર ડમ્પરચાલકને તાત્કાલિક ઝડપી પાડવામાં આવે અને વાહન માલિક સામે પણ જવાબદારીના આધારે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી પરિવારને ન્યાય મળી શકે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર રસ્તા પર બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવાના ગંભીર પરિણામો સામે લાવ્યા છે.
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