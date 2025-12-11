ETV Bharat / state

સામાન્ય બોલાચાલીમાં નાના ભાઈએ મોટાભાઈને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ, ગીરસોમનાથના મોરાસા ગામની ચકચારી ઘટના

ગીર સોમનાથ જિલ્લાના નાના એવા મોરાસા ગામે સામાન્ય બોલાચાલીમાં નાના ભાઈએ મોટાભાઈને માથામાં ખાટલાનો પાયો ફટકારી દીધો, જેના કારણે તેનું મોત નીપજ્યું.

ગીર સોમનાથ: સુત્રાપાડા તાલુકાના મોરાસા ગામેથી સમાજને હચમચાવી નાખે તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં સામાન્ય બોલાચાલી બાદ સગા ભાઈના હાથે જ સગા ભાઈની જિંદગી છીનવાઈ ગઈ. સગા નાના ભાઈ દ્વારા મોટા ભાઈની હત્યાથી મોરાસા ગામ સહિત સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.

સમગ્ર બનાવ અંગે પોલીસે મૃતકની માતાની ફરિયાદ આધારે આરોપી ભાઈ વિરુદ્ધ સુત્રાપાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુન્હો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

મૃતક અજીતસિંહ પરણિત છે, પરંતુ તેમના પત્ની હાલ રિસમણે હોવાનું તેમજ બન્ને ભાઈઓ માતા સાથે મોરાસ ગામે રહે છે. આરોપી હિતુભા અપરિણીત છે અને તામસી સ્વભાવ ધરાવતા હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં મૃતક અજીતસિંહ વાડીએ થી ઘરે આવી જમવા બેઠા હતા ત્યારે તેના નાના ભાઈ હિતુભાએ આવીને તેમની માતા પાસે પૈસાની માંગ કરી હતી.

જોકે, માતાએ પૈસાની ના પાડી હતી. આ સમયે મૃતક અજીતસિંહ નાના ભાઈને કાંઈ કમાતો ન હોય અને વારંવાર પૈસાની માંગ ન કરવા ઠપકો આપતા બોલાચાલી થઈ હતી. આ બોલાચાલીએ વરવું સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને હિતેષસિંહ રાઠોડ ઉર્ફે હિતુભાએ તેના જ સગા મોટા ભાઈ અજીતસિંહના માથાના ભાગે ખાટલાનો પાયો ફટકારી દેતા અજીતસિંહનું મોત નીપજ્યું હતું.

'સુત્રાપાડા તાલુકાના મોરાસા ગામના 38 વર્ષીય અજીતસિંહ ભાવસંગ રાઠોડ અને તેમના નાના ભાઈ હિતુભા ભાવસંગ રાઠોડ વચ્ચે તા.9 ડિસેમ્બરના બપોરે અંદાજે 4 વાગ્યાન આસપાસ સામાન્ય બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. વાતચીત ઉગ્ર ઝઘડામાં ફેરવાઈ જતા ઘરમાં પડેલા ખાટલાના પાયાના લાકડાના ધોકાથી હિતુભાએ અજીતસિંહના માથામાં જોરદાર ફટકો મારી દીધો હતો. માથામાં ગંભીર ઇજાઓ થતાં અજીતસિંહનું ઘટના સ્થળે જ કરૂણ મોત નિપજ્યું હતું. આ અંગેની જાણ થતાં જ સુત્રાપાડા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો અને આરોપી હિતુભા ભાવસંગ રાઠોડને ઝડપી લઈ કસ્ટડીમાં લીધો હતો. -વી.આર.ખેંગાર, Dy.SP

'આજે બપોરે મૃતક અજીતસિંહ ખેતરે થી પાણી વાળી ઘરે જમવા આવ્યા હતા, ત્યારે બન્ને ભાઈઓ વચ્ચે બોલાચાલી થઈ અને આ ઘટના બની હતી. આ પરિવારમાં મૃતક અજીતસિંહ ઘરમાં એક માત્ર કમાનાર હતા અને હત્યા કરનાર નાનો ભાઈ હિતુભા કંઈ કમાતો ન હતો અને મૃતક અજીતસિંહને પૈસા માટે વારંવાર માનસિક ટોર્ચર કરતો હતો. ઘટના બની તે સમયે બપોરે પણ પૈસાની માંગ કરતાં બોલાચાલી થયેલી અને નાના ભાઈ હિતુભાએ તેના મોટા ભાઈ અજીતસિંહને માથાના ભાગે ખાટલાના પાયા વડે ફટકા મારી દેતા તેનું મોત નિપજ્યું હતું.' - રણજીતસિંહ રાઠોડ, મૃતકના પિતરાઇ ભાઈ

