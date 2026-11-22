તાપીના કુકરમુંડામાં લોહીના સંબંધોનું ખૂન: સગા ભાઈએ 20 હજારની સોપારી આપી મોટા ભાઈની કરાવી હત્યા
17મી નવેમ્બરે અંકલેશ્વર-બુરહાનપુર હાઈવે પર મંદિર પાસેથી અજાણ્યા પુરુષનો ગંભીર ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવતા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી હતી.
Published : November 22, 2026 at 6:43 PM IST
તાપી: પારિવારિક અદાવતમાં લોહીના સંબંધોનું ખૂન થયું હોવાની ચકચારી ઘટના તાપી જિલ્લાના કુકરમુંડા વિસ્તારમાં સામે આવી છે, જ્યાં નાના ભાઈએ જ પોતાના મોટા ભાઈની હત્યા કરાવવા માટે વીસ હજાર રૂપિયાની સોપારી આપી હતી. ગત 17મી નવેમ્બરે બનેલા આ હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલીને કુકરમુંડા પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી મૃતકના સગા ભાઈ સહિત બે આરોપીઓને ઝડપી પાડી સમગ્ર કાવતરાનો પર્દાફાશ કર્યો છે.
સમગ્ર બનાવની વિગતો એવી છે કે, ગત 17મી નવેમ્બરે કુકરમુંડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રસ્તા પરથી એક અજાણ્યા પુરુષનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. મૃતકની ઓળખ મહારાષ્ટ્ર રાજ્યના કાકડાગામના રહેવાસી 43 વર્ષીય ઉકડીયાભાઈ ભીક્યાભાઈ વસાવા તરીકે થઈ હતી. મૃતકના માથા અને મોઢાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી, ગળું દબાવીને તેમની હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાપી જિલ્લા પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને સ્થાનિક તપાસના આધારે પોલીસને મહત્વની કડીઓ મળી હતી, જેમાં મૃતકના નાના ભાઈ માનસિંગ ભીખુભાઈ વસાવા અને જયરામ વિજયભાઈ નાઈકની સંડોવણી સામે આવી હતી.
"કુકરમુંડા તાલુકાના સાદગવણ ગામની સીમમાંથી પસાર થતા અંકલેશ્વર-બુરહાનપુર હાઈવેની બાજુમાં આવેલા પહૂબા મહારાજના મંદિર પાસે અજાણ્યા ઈસમની લાશ મળી આવી હતી. મૃતકની ઓળખ ન થાય તે માટે તેના ચહેરા અને મોઢાના ભાગે બોથડ પદાર્થ વડે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડવામાં આવી હતી." - ઈશ્વર પરમાર, DySP, નિઝર ઝોન, તાપી
વીસ હજાર રૂપિયાની સોપારીનો ખુલાસો
પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો હતો કે, પારિવારિક અદાવતના કારણે માનસિંગે પોતાના મોટા ભાઈ ઉકડીયાભાઈની હત્યા કરાવવા માટે જયરામ નાઈકને વીસ હજાર રૂપિયાની સોપારી આપી હતી. ત્યારબાદ બંનેએ હત્યાનું કાવતરું ઘડી ઉકડીયાભાઈની હત્યા કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
કુકરમુંડા પોલીસ દ્વારા બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી હત્યાના ગુનામાં તેમની સામે કાયદેસરની કાર્યદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સોપારી આપી પોતાના જ મોટા ભાઈની હત્યા કરાવવાના આ બનાવે સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે. હાલ પોલીસે બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ટેકનિકલ તપાસ અને પોલીસની સઘન કામગીરીના પગલે હત્યાના આ ચકચારી બનાવનો ભેદ ઉકેલવામાં સફળતા મળી છે.
આ મામલો ગુજરાત-મહારાષ્ટ્રની બોર્ડરનો હોવાને લઈને ભાષાના ફેરફારને કારણે પોલીસ માટે મૃતકની ઓળખ કરવી ખૂબ મુશ્કેલ અને પડકારજનક હતી. પરંતુ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને મૃતકની ઓળખ માટે છપાવવામાં આવેલા પેમ્પલેટ તેમજ પોલીસની સઘન તપાસ બાદ મૃતક મહારાષ્ટ્રના અક્કલકુવા નજીક આવેલા કાકરડા ગામનો હોવાનું ખૂલ્યું હતું. આ બનાવની વધુ તપાસ કરતા મૃતકની હત્યા તેના સગા ભાઈ અને સગા બનેવી દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
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