અમદાવાદઃ બાપુનગરમાં લિવ ઈનમાં રહેતી યુવતીએ ટૂંકાવ્યું જીવન, પાર્ટનર સહિત ચાર સામે ગુનો દાખલ
ચાર વર્ષથી મૈત્રી કરારથી સાથે રહેતા દંપતીના સંબંધોમાં વારંવારના ઝઘડા અને કથિત ત્રાસનો અંત કરુણ આવ્યો
Published : November 16, 2026 at 6:10 PM IST
અમદાવાદઃ બાપુનગર વિસ્તારમાં લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતી યુવતીએ જીવન ટૂંકાવી દેતા ચકચાર મચી ગઈ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામથી શરૂ થયેલો પ્રેમસંબંધ મૈત્રીકરાર સુધી પહોંચ્યો, પરંતુ સાથે રહેવાના ચાર વર્ષ દરમિયાન ઘરકંકાસ અને કથિત માનસિક-શારીરિક ત્રાસના આક્ષેપો વચ્ચે યુવતીએ જીવન ટૂંકાવ્યું હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. યુવતીની માતા નંદુબેન રાઠોડે નોંધાવેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે લિવ-ઇન પાર્ટનર મયુરકુમાર પરમાર સહિત તેના પરિવારના ચાર સભ્યો સામે ગુનો નોંધ્યો છે.
પુત્રના જન્મ પછી સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવા આવ્યા
યુવતીના માતાની ફરિયાદ મુજબ, યુવતી અને મયુરકુમાર વર્ષ 2021માં ઇન્સ્ટાગ્રામના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો અને જાન્યુઆરી 2023માં મૈત્રીકરાર કર્યા બાદ સાથે રહેવા લાગ્યાં હતાં. શરૂઆતમાં બંને મોરબી રહેવા ગયાં હતાં. આ દરમિયાન તેમને એક પુત્રનો જન્મ થયો હતો. ત્યારબાદ બંને અમદાવાદ પરત આવી મયુરના પરિવાર સાથે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેવા લાગ્યાં હતાં. જોકે, ફરિયાદમાં આક્ષેપ કરાયો છે કે, સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતી વખતે પતિ અને સાસરી પક્ષના સભ્યો સાથે અવારનવાર નાની-નાની બાબતોમાં ઝઘડા થતા હતા.
અગાઉ બે વખત પિયર જતી રહી હતી યુવતી
પોલીસ અધિકારીના જણાવ્યા મુજબ, ઘરકંકાસને કારણે યુવતી અગાઉ બે વખત રિસાઈને પિયર જતી રહી હતી. જોકે, તેનો ઘરસંસાર ન તૂટે તે માટે માતા-પિતાએ સમજાવીને તેને પરત સાસરીમાં મોકલી હતી. ફરિયાદમાં મયુરકુમાર ઉપરાંત તેના પિતા પ્રવિણભાઈ, માતા મંજુબેન અને ભાઈ વિશાલ દ્વારા યુવતીને માનસિક અને શારીરિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે.
સાસરિયા ત્રાસ આપતા હોવાની માતાને ફોન કરીને જાણ કરી
ACP એચ ડિવિઝન આર.ડી. ઓઝાના જણાવ્યા મુજબ, 15 નવેમ્બરના રોજ સવારે યુવતીએ તેની માતાને ફોન કરીને પતિ અને સાસરી પક્ષના સભ્યોએ માર માર્યો હોવાની તેમજ ઘરમાંથી નીકળી જવાનું કહેતા હોવાની વાત કરી હતી. માતાએ બીજા દિવસે તેને મળવા આવવાનું જણાવ્યું હતું. જોકે, આ દરમિયાન યુવતીએ બાપુનગર વિસ્તારમાં આવેલા પોતાના ઘરે જ જીવન ટૂંકાવી દીધું હતું.આ ઘટનાને પગલે પરિવારે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો અને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
BNSની કલમ 108 હેઠળ ગુનો, ત્રણ આરોપીની ધરપકડ
આ મામલે બાપુનગર પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 108 અને 54 હેઠળ મયુરકુમાર પરમાર, પ્રવિણભાઈ પરમાર, મંજુબેન પરમાર અને વિશાલ પરમાર સામે ગુનો નોંધ્યો છે. ACP આર.ડી. ઓઝાના જણાવ્યા મુજબ, ચાર આરોપીઓમાંથી ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે એક મહિલા આરોપીની ધરપકડ કરવાની બાકી છે. હાલ પોલીસ સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.
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