અમદાવાદમાં દિલજીતના કોન્સર્ટમાં સ્ટેડિયમ બહાર પાણી વેચી યુવકોએ કરી તગડી કમાણી, 1 દિવસમાં કેટલું કમાયા જુઓ
કોન્સર્ટમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની સંભાવનાને પગલે કેટલાક યુવાનોએ સવારથી જ પાણીનો સ્ટોક લાવીને રસ્તા પર જ તેને વેચવાનું શરૂ કરી દીધું હતું.
Published : November 23, 2026 at 7:59 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 21 નવેમ્બરે પંજાબી સિંગર દિલજીત દોસાંઝનો કોન્સર્ટ યોજાયો હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ, કોન્સર્ટમાં 90 હજારથી વધારે લોકો ઉમટ્યા હતા. માત્ર અમદાવાદ કે ગુજરાત જ નહીં, દિલ્હી, મુંબઈ, પંજાબ તથા દેશના અન્ય રાજ્યો અને વિદેશથી પણ ફેન્સ અહીં પહોંચ્યા હતા. એકબાજુ દિલજીતના કોન્સર્ટને લઈને ફેન્સમાં ભારે ક્રેઝ હતો ત્યારે બીજી તરફ સ્ટેડિયમની બહાર કેટલાક યુવાઓ પાણી વેચીને હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
કોન્સર્ટમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો આવવાની સંભાવનાને પગલે કેટલાક યુવાનોએ સવારથી જ પાણીનો સ્ટોક લાવીને રસ્તા પર જ તેને વેચવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. જોકે અમુક કલાકોમાં જ તેમણે હજારો રૂપિયાની કમાણી કરી લીધી હતી. જેના વીડિયો તેમણે ઈન્સ્ટાગ્રામ પર પોસ્ટ કર્યા છે અને દિવસભરમાં થયેલી કમાણીનો આંકડા પણ જણાવ્યો છે.
kumendratomar નામના યુવકે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. જેમાં તે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની બહાર પાણીની બોટલ વેચી રહ્યો હોવાનું જણાવે છે. વીડિયોના અંતમાં તે દિવસભરની કમાણીનો આંકડો પણ જણાવે છે. પાણીની બોટલ વેચીને તે એક દિવસમાં 19000 રૂપિયાની કમાણી કરી હોવાનું જણાવે છે.
આ ઉપરાંત sanju_65_d નામના યુવકે પણ એક વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તે જણાવી રહ્યો છે કે સ્ટેડિયમની બહાર 1 કલાક પાણી વેચીને તેણે 3000 રૂપિયાની કમાણી કરી લીધી છે.
તો kirtan_joshi09 નામના યુઝરે પણ વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે, જેમાં તે કમાણી કરવા નહીં પરંતુ કમાણીમાંથી કોન્સર્ટ જોવાનું નક્કી કરીને મોદી સ્ટેડિયમની બહાર પહોંચી જાય છે. કિર્તન નામનો યુવક પાણીની બોટલો લઈને રસ્તા પર જ વેચવા માટે ઊભો રહી જાય છે અને દિલજીતનો કોન્સર્ટ શરૂ થતા પહેલા જ પાણી વેચીને થયેલી કમાણીમાંથી ગોલ્ડની 3 ટિકિટ ખરીદીને કોન્સર્ટ જોયો હોવાનું કહી રહ્યો છે. ખાસ છે કે, દિલજીતના કોન્સર્ટમાં ગોલ્ડ સ્ટેન્ડિંગની ટિકિટની કિંમત 3600 રૂપિયાથી શરૂ થતી હતી.
જ્યારે rudra_challenger નામના યુઝરે તો આ બધાથી જ અલગ જ આઈડિયા લગાવ્યો અને પાણી વેચવા માટે પોતાની સાથે અન્ય 4 લોકોને પણ રાખી લીધા. જેમાં તે 4 કલાક પાણી વેચ્યા બાદ 2460 રૂપિયાની કમાણી કરી લે છે.
નોંધનીય છે કે, પંજાબી સુપરસ્ટાર દિલજીત દોસાંઝના 'Aura India Tour' પર છે. અમદાવાદ પહેલા તેણે ઈન્દોરમાં કોન્સર્ટ કર્યો હતો. હવે તેના આગામી કોન્સર્ટ મુંબઈ, બેંગ્લુરુ, લખનૌ, ચંદીગઢ જેવા શહેરોમાં યોજાવાનો છે.
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